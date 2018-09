Chi tiết siêu xe BMW i8 Roadster giá 8,5 tỷ đồng

Mới đây, mẫu BMW i8 Roadster mui trần tiếp tục được BMW phân phối tại Malaysia với giá 1,5 triệu ringgit (khoảng 8,5 tỷ đồng). So với phiên bản Coupe từng được bán tại Malaysia, BMW i8 Roadster có giá cao hơn 100.000 ringgit. Mức giá trên đã bao gồm thuế bán hàng và mức giá mới cũng như bao hành 5 năm không giới hạn số dặm, 5 năm miễn phí dịch vụ và 2 năm bảo hành lốp. Thiết kế mẫu BMW i8 Roadster 2019 mới không có nhiều khác biệt, ngoài việc trang bị phần mui mềm có thể đóng/mở trong vòng chỉ 15 giây ngay cả khi xe đang di chuyển ở tốc dưới 50km/giờ. i8 Roadster được trang bị đèn pha LED tích hợp hỗ trợ chùm tia cao. Việc loại bỏ phần mui cứng và tăng cường sử dụng các vật liệu nhôm, sợi carbon gia cường, khối lượng i8 Roadster chỉ nặng 1.594 kg, giảm 60 kg so với bản Coupe. Phiên bản này chỉ được hãng xe ôtô BMW trang bị một màu duy nhất, đó là màu siêu anh hùng E-Copper, với những điểm nhấn màu xám mờ, cùng màu nội thất Accaro và các tri tiết trang trí nội thất bằng carbon khô. Mâm xe tương đồng với phiên bản i8 xem trước kích thước 20 inch. BMW i8 Roadster chỉ có 2 chỗ ngồi, khoang chứa đồ tăng thêm 92 lít nhờ loại bỏ 2 ghế phụ so với kiểu 2+2 trên bản coupe. Chiếc i8 Roadster được trang bị bộ sạc tích hợp 3,6 kW, do đó việc sạc cho chiếc xe có thể hoàn thành trong 3 tiếng với ổ cắm 16A/230V. Với ổ cắm sản xuất trong nước, thời gian sạc cho xe có thể lên tới 4,5 tiếng./. Ghế ngồi bọc da cao cấp, chỉnh điện và nhiều chi tiết làm nội thất được làm từ vật liệu carbon siêu nhẹ... BMW trang bị cho i8 Roadster hệ thống truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ tăng áp 3 xy lanh dung tích 1.5 lít cho công suất 228 mã lực, mô men xoắn cực đại 319 Nm và động cơ điện trên hai bánh trước sản sinh công suất tối 141 mã lực. Video: Chi tiết siêu xe BMW i8 Roadster tại Malaysia.

