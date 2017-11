Chi tiết siêu bán tải Chevrolet Colorado ZR2 Race

Dựa trên mẫu xe ý tưởng Colorado ZR2 Development, mẫu siêu bán tải Chevrolet Colorado ZR2 sẽ được hangx xe GM của Mỹ phát triển một gói độ để có hiệu năng vận hành cực cao trên địa hình. Gói độ này có tên cụ thể là Colorado ZR2 Race Development Truck. Chiếc xe bán tải địa hình Colorado ZR2 Development có bộ nâng thân 1,5 inch, động cơ V6 3,6 lít và hệ thống nạp khí mới cũng như ống xả hiệu suất cao. Mẫu xe này được Chevrolet tạo ra lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Colorado ZR2 của tay đua Chad Hall tại giải Best in the Desert, với hành trình băng qua những hoang mạc khô cằn từ Las Vegas tới Reno. Chevrolet Colorado ZR2 Race Development Truck có nhiều điểm khác biệt rất nổi trội gồm có một trục khuỷu thép, các tấm bảo vệ gầm và bộ lốp chuyên dụng Goodyear Wrangler MT/R 33 inch. Chevrolet đã nâng khoảng hành trình bánh xe lên thêm 20% nhờ các tay đòn hệ thống treo, khớp nối và trục mới. Với thiết kế xe bán tải địa hình khỏe khắn, mẫu xe này hứa hẹn sẽ khám phá được nhiều kiểu địa hình hiểm trở nhất có thể. Chevrolet cho biết, mẫu xe này đang trong quá trình thử nghiệm và đưa vào sản xuất số lượng lớn. Cùng với mẫu bán tải địa hình bản concept khá hot trên, tại triển lãm SEMA 2017, Chevrolet cũng gây chú ý khi giới thiệu đến công chúng mẫu bán tải độ Colorado ZR2 AEV concept tuyệt đẹp. Đây là mẫu bán tải cỡ nhỏ với một bộ giá đỡ đồ đạc ở thùng xe và bộ bánh xe beadlock (lốp không bị tuột ra khi hết hơi) được bọc gọn trong các lốp xe khổng lồ BF Goodrich KM2 Mud-Terrain 35 inch. chiếc xe còn sở hữu nhiều tính năng khác như hệ thống treo hiệu suất được phát triển bởi Chevrolet Performance, nó bao gồm các giảm chấn Multimatic DSSV được chỉnh sửa đặc biệt, các lò xo có độ nhún dài phía sau và rất nhiều cải tiến khác. Colorado ZR2 AEV concept cũng được trang bị các đèn LED phụ trợ, máy nén khí trên xe và một bình chứa nước làm mát của hãng xe Mỹ rất độc đáo. Nguồn ảnh: chevrolet.

