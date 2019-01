Chi tiết Porsche Macan S 2019 giá 3,62 tỷ tại Việt Nam

Cụ thể, mẫu xe Porsche Macan S 2019 sẽ mang trong mình khối động cơ V6 3.0L tăng áp kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép PDK 7 cấp cho công suất tối đa 348 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 480Nm, tăng hơn 13,5 mã lực + 20Nm so với phiên bản tiền nhiệm. Với công suất gần 350 mã lực dưới nắp ca-pô, "tiểu Cayenne S" có khả tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 5,1 giây (giảm còn 4,9 giây với gói Sport Chrono tùy chọn) trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 254 km/h. Theo đại diện hãng siêu xe Porsche, khối động cơ V6 3.0L trên Macan S mới được phát triển hoàn toàn mới, bố trí hệ thống tăng áp đơn (trước dùng twin-turbo) nằm giữa hai hàng xy-lanh giúp rút ngắn đường dẫn khí xả giữa các buồng đốt và bộ tăng áp. Với công nghệ bộ tăng áp ống dẫn kép, các luồng khí xả được đưa liên tục vào tua-bin tăng áp theo các luồng riêng biệt và làm giảm đáng kể các nhược điểm của chu kỳ nạp, loại bỏ độ trễ ga đảm bảo khả năng phản hồi nhanh. Hình dạng buồng đốt được phát triển thêm với một kim phun trung tâm thúc đẩy việc tạo ra hỗn hợp nhiên liệu hiệu quả. Nội thất Macan mới được tinh chỉnh lại với màn hình cảm ứng 10,9 inch mới (trước dùng 7,2 inch) có tính năng ra lệnh bằng giọng nói, tích hợp hệ thống Quản Lý Liên Lạc mới của Porsche (PCM). Nếu chưa hài lòng với vô-lăng tiêu chuẩn, người dùng có thể chọn vô-lăng thể thao GT đang sử dụng trên dòng 911 tăng thêm chất thể thao cho xe. Phiên bản Macan S mới được trang bị đầy đủ những cải tiến hiện có trên dòng xe Macan facelift mới nhất như đèn hậu LED ở phía sau kéo dài mới tương tự Cayenne thế hệ mới. Nếu ‘’tiền không thành vấn đề’’, các bác có thể mua thêm gói Hệ Thống Đèn Năng Động Cao Cấp (PDLS Plus) tăng khả năng chiếu sáng hiệu quả với khả năng điều chỉnh ánh sáng theo từng tình huống... So với Macan tiêu chuẩn, bản Porsche Macan S mới sử dụng đĩa phanh trước dầy và lớn hơn với đường kính 360mm (+10mm) 2 mm. Nếu chưa hài lòng? người dùng cũng có thể nâng cấp thêm lên bộ phanh gốm – Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Là mẫu SUV đậm chất thể thao, "tiểu Cayenne S" được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ vận hành như: hệ thống Quản Lý Hợp Lực Kéo Porsche (PTM), Điều Phối Lực Kéo Vector Porsche (PTV Plus), hệ thống treo chủ động (PASM) sử dụng các bộ giảm xóc thích ứng,... So với phiên bản Macan tiêu chuẩn có giá từ 3,060 tỷ đồng tại Việt Nam, bản Macan S mới có giá cao hơn khoảng 560 triệu đồng. Video: Chi tiết Porsche Macan S 2019 phiên bản nâng cấp.

Cụ thể, mẫu xe Porsche Macan S 2019 sẽ mang trong mình khối động cơ V6 3.0L tăng áp kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép PDK 7 cấp cho công suất tối đa 348 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 480Nm, tăng hơn 13,5 mã lực + 20Nm so với phiên bản tiền nhiệm. Với công suất gần 350 mã lực dưới nắp ca-pô, "tiểu Cayenne S" có khả tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 5,1 giây (giảm còn 4,9 giây với gói Sport Chrono tùy chọn) trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 254 km/h. Theo đại diện hãng siêu xe Porsche, khối động cơ V6 3.0L trên Macan S mới được phát triển hoàn toàn mới, bố trí hệ thống tăng áp đơn (trước dùng twin-turbo) nằm giữa hai hàng xy-lanh giúp rút ngắn đường dẫn khí xả giữa các buồng đốt và bộ tăng áp. Với công nghệ bộ tăng áp ống dẫn kép, các luồng khí xả được đưa liên tục vào tua-bin tăng áp theo các luồng riêng biệt và làm giảm đáng kể các nhược điểm của chu kỳ nạp, loại bỏ độ trễ ga đảm bảo khả năng phản hồi nhanh. Hình dạng buồng đốt được phát triển thêm với một kim phun trung tâm thúc đẩy việc tạo ra hỗn hợp nhiên liệu hiệu quả. Nội thất Macan mới được tinh chỉnh lại với màn hình cảm ứng 10,9 inch mới (trước dùng 7,2 inch) có tính năng ra lệnh bằng giọng nói, tích hợp hệ thống Quản Lý Liên Lạc mới của Porsche (PCM). Nếu chưa hài lòng với vô-lăng tiêu chuẩn, người dùng có thể chọn vô-lăng thể thao GT đang sử dụng trên dòng 911 tăng thêm chất thể thao cho xe. Phiên bản Macan S mới được trang bị đầy đủ những cải tiến hiện có trên dòng xe Macan facelift mới nhất như đèn hậu LED ở phía sau kéo dài mới tương tự Cayenne thế hệ mới. Nếu ‘’tiền không thành vấn đề’’, các bác có thể mua thêm gói Hệ Thống Đèn Năng Động Cao Cấp (PDLS Plus) tăng khả năng chiếu sáng hiệu quả với khả năng điều chỉnh ánh sáng theo từng tình huống... So với Macan tiêu chuẩn, bản Porsche Macan S mới sử dụng đĩa phanh trước dầy và lớn hơn với đường kính 360mm (+10mm) 2 mm. Nếu chưa hài lòng? người dùng cũng có thể nâng cấp thêm lên bộ phanh gốm – Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Là mẫu SUV đậm chất thể thao, "tiểu Cayenne S" được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ vận hành như: hệ thống Quản Lý Hợp Lực Kéo Porsche (PTM), Điều Phối Lực Kéo Vector Porsche (PTV Plus), hệ thống treo chủ động (PASM) sử dụng các bộ giảm xóc thích ứng,... So với phiên bản Macan tiêu chuẩn có giá từ 3,060 tỷ đồng tại Việt Nam, bản Macan S mới có giá cao hơn khoảng 560 triệu đồng. Video: Chi tiết Porsche Macan S 2019 phiên bản nâng cấp.