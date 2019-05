Chi tiết Porsche 911 GT3 RS màu độc, giá 14 tỷ tại Việt Nam

Sau hai chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS đời 2019 về nước trước đó mang màu sơn vàng Racing và xanh Miami, mới đây chiếc Porsche 911 GT3 RS đời 2019 thứ 3 có màu sơn xanh cốm nổi bật Lizard Green rất độc đáo và nổi bật cũng đã bất ngờ được trưng bày tại địa lý chính hãng của hãng xe Đức Việt Nam. Điểm nhấn khác biệt so với 2 chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS đời 2019 về nước trước đó mang màu sơn vàng Racing và xanh Miami. Chưa hết, chiếc đây còn là chiếc GT3 có nhiều tùy chọn đắt tiền nhất ở Việt Nam. Được biết, chỉ riêng màu sơn Lizard Green của xe đã có giá tới 270,9 triệu đồng. Tuy nhiên đây chưa phải tùy chọn đắt giá nhất trên 911 GT3 RS Lizard Green, vị trí đó thuộc về bộ phanh gốm carbon với kẹp phanh màu vàng trị giá những 697,4 triệu đồng - đắt ngang nhiều xe ôtô mới. Các "đồ chơi" chính hãng, theo xe đáng chú ý khác của Porsche 911 GT3 RS gồm có đèn pha full LED thích ứng giá 200 triệu đồng, bộ mâm 5 chấu kép sơn đen kết hợp viền màu xanh cốm cùng tông với thân xe giá 89 triệu đồng, bậc thềm sợi carbon có chức năng phát sáng giá 31,6 triệu đồng... Trong khi đó, bộ loa thanh 911 sử dụng các bộ phận nguyên bản của bộ ống xả trên mẫu xe đua 911 GT3 trang bị hệ thống loa cao cấp và trải nghiệm âm thanh đỉnh cao cũng được trang bị cho chiếc xe này. Phong cách xe đua được khắc họa đậm nét trong khoang nội thất GT3 mới với ghế xe đua được được chế tạo từ sợi carbon và bọc da Alcantara tương phản 2 màu xanh - đen. Đi cùng đó là dây đai an toàn 6 điểm, giúp hỗ trợ an toàn ở các tình huống lái xe ở chế độ năng động cấp độ cao. Porsche 911 GT3 RS sử dụng vô lăng thể thao bọc da lộn Alcantara với đầy đủ các phím chức năng. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 4,6 inch đi cùng hệ thống âm thanh 8 loa, phần mềm giám sát đường đua của Porsche, kết nối với điện thoại, điều khiển giọng nói, Apple Carplay và Porsche Car Connect... Vì là phiên bản hiệu năng cao nên hãng xe Đức đã quyết định loại bỏ hàng ghế sau và thay vào đó là bộ khung gia cường bảo vệ chống lật, giúp cho chiếc Porsche 911 GT3 RS như một mẫu xe đua thực thụ trên đường phố. Sức mạnh của 911 GT3 RS 2019 đến từ khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa 520 mã lực và 470Nm. Kết hợp cùng hộp số PDK 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Porsche 911 GT3 RS mới có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,2 giây trước khi cán tốc độ tối đa 312 km/h. Theo hãng xe hơi Porsche công bố thì siêu xe 911 GT3 RS đời 2019 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 12,8 lít/100 km. Tại Việt Nam, giá xe Porsche 911 GT3 RS chính hãng bản tiêu chuẩn bán ra khoảng 13,9 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Xem chi tiết siêu xe Porsche 911 GT3 RS Lizard Green 2019.

Sau hai chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS đời 2019 về nước trước đó mang màu sơn vàng Racing và xanh Miami, mới đây chiếc Porsche 911 GT3 RS đời 2019 thứ 3 có màu sơn xanh cốm nổi bật Lizard Green rất độc đáo và nổi bật cũng đã bất ngờ được trưng bày tại địa lý chính hãng của hãng xe Đức Việt Nam. Điểm nhấn khác biệt so với 2 chiếc siêu xe Porsche 911 GT3 RS đời 2019 về nước trước đó mang màu sơn vàng Racing và xanh Miami. Chưa hết, chiếc đây còn là chiếc GT3 có nhiều tùy chọn đắt tiền nhất ở Việt Nam. Được biết, chỉ riêng màu sơn Lizard Green của xe đã có giá tới 270,9 triệu đồng. Tuy nhiên đây chưa phải tùy chọn đắt giá nhất trên 911 GT3 RS Lizard Green, vị trí đó thuộc về bộ phanh gốm carbon với kẹp phanh màu vàng trị giá những 697,4 triệu đồng - đắt ngang nhiều xe ôtô mới. Các "đồ chơi" chính hãng, theo xe đáng chú ý khác của Porsche 911 GT3 RS gồm có đèn pha full LED thích ứng giá 200 triệu đồng, bộ mâm 5 chấu kép sơn đen kết hợp viền màu xanh cốm cùng tông với thân xe giá 89 triệu đồng, bậc thềm sợi carbon có chức năng phát sáng giá 31,6 triệu đồng... Trong khi đó, bộ loa thanh 911 sử dụng các bộ phận nguyên bản của bộ ống xả trên mẫu xe đua 911 GT3 trang bị hệ thống loa cao cấp và trải nghiệm âm thanh đỉnh cao cũng được trang bị cho chiếc xe này. Phong cách xe đua được khắc họa đậm nét trong khoang nội thất GT3 mới với ghế xe đua được được chế tạo từ sợi carbon và bọc da Alcantara tương phản 2 màu xanh - đen. Đi cùng đó là dây đai an toàn 6 điểm, giúp hỗ trợ an toàn ở các tình huống lái xe ở chế độ năng động cấp độ cao. Porsche 911 GT3 RS sử dụng vô lăng thể thao bọc da lộn Alcantara với đầy đủ các phím chức năng. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 4,6 inch đi cùng hệ thống âm thanh 8 loa, phần mềm giám sát đường đua của Porsche, kết nối với điện thoại, điều khiển giọng nói, Apple Carplay và Porsche Car Connect... Vì là phiên bản hiệu năng cao nên hãng xe Đức đã quyết định loại bỏ hàng ghế sau và thay vào đó là bộ khung gia cường bảo vệ chống lật, giúp cho chiếc Porsche 911 GT3 RS như một mẫu xe đua thực thụ trên đường phố. Sức mạnh của 911 GT3 RS 2019 đến từ khối động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, hút khí tự nhiên, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất tối đa 520 mã lực và 470Nm. Kết hợp cùng hộp số PDK 7 cấp, nhờ đó, siêu xe Porsche 911 GT3 RS mới có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,2 giây trước khi cán tốc độ tối đa 312 km/h. Theo hãng xe hơi Porsche công bố thì siêu xe 911 GT3 RS đời 2019 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 12,8 lít/100 km. Tại Việt Nam, giá xe Porsche 911 GT3 RS chính hãng bản tiêu chuẩn bán ra khoảng 13,9 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Xem chi tiết siêu xe Porsche 911 GT3 RS Lizard Green 2019.