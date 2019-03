Chi tiết nhà di động GXV Patagonia giá hơn 10 tỷ đồng

Global expedition vehicles (GXV) là một công ty đến từ Mỹ chuyên cung cấp những căn nhà di động (RV hay campervan). Gọi là nhà di động GXV Patagonia, bởi những chiếc xe này cung cấp đầy đủ mọi trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là chỗ trú chân. Không chỉ đa dạng về mặt nền tảng, những mẫu xe ôtô Patagonia cỡ lớn cũng rất phong phú về kích thước. Theo đó, chiếc xe có chiều dài tối thiểu 5,3 mét và có thể lên tới 8,8 mét. Và có thể thấy là của Patagoni trông giống như một mẫu xe tải quân sự đích thực, từ kiểu dáng, màu sơn, lốp xe cho tới trang bị. Về thiết kế, phía sau xe được đặt trên một hệ thống giá đỡ đặc biệt, không chỉ đảm bảo sự linh hoạt cho phần khung của xe mà còn hạn chế tối đa những hiệu ứng tác động lên người ở bên trong. Tùy theo nền tảng khung gầm được lựa chọn, kích thước của lối thông giữa hai khoang trên Patagonia cũng thay đổi. Như vậy là người ở trong căn phòng có thể đi vào cabin điều khiển mà không cần phải xuống xe và ngược lại. Để đảm bảo an toàn, chiếc xe còn được trang bị một bộ khung màu đen. Nhưng chính bộ khung này cũng góp phần tạo nên vẻ xù xì, bụi bặm cho Patagonia. Để hỗ trợ việc di chuyển trong đêm tối, mẫu RV này còn được trang bị thêm các hệ thống chiếu sáng phụ trợ. Còn nếu không may sa lầy trong những chuyến đi off-road, người dùng có thể cầu cứu tới các hệ thống tời ở đầu và đuôi xe. GXV cho thấy sự chủ động trong việc chế tạo nên Patagonia. Bởi lẽ, hãng này cho phép khách hàng có thể lựa chọn từng thành phần cho chiếc xe, không chỉ khung gầm mà cả các trang bị đi kèm. Ví dụ như trong khoang sinh hoạt phía sau, người mua có thể lựa chọn cả một chiếc giường cỡ lớn hay một khu vực tắm riêng. Thậm chí, GXV còn cho phép khách hàng lắp thêm một giá để hàng đủ lớn ở phía sau để mang theo một chiếc xe vượt địa hình ATV. Và để cho chuyến hành trình có thể diễn ra trong nhiều ngày, Patagonia tất nhiên sẽ có tùy chọn bình nhiên liệu dự trữ. Bên cạnh đó là các tấm pim mặt trời trên nóc xe hoặc máy phát điện chạy dầu nhằm duy trì khả năng cấp điện. Nhìn chung là với Patagonia, bạn có thể đi bất cứ đâu mà không lo lắng về việc tìm chỗ nghỉ chân bởi chiếc xe sẽ mang đến cho bạn mọi thứ bạn muốn. Bạn có thể tạo nên một không gian sống hoàn hảo ngay trên chiếc xe này một khi bạn có đủ kinh phí. Tuy nhiên, kinh phí cũng chính là vấn đề khiến đa số người bình thường khó có thể tiếp cận chiếc xe. Dù GXV tuyên bố là sẽ có đủ phân khúc giá để khách hàng lựa chọn, nhưng ngay cả ở mức khởi điểm, giá xe ôtô Patagonia là 465.000 USD (khoảng 10,8 tỷ đồng) tại Mỹ. Mức giá nhà di động GXV Patagonia còn cao hơn tới 140.000 USD so với số tiền cần bỏ ra để sở hữu một siêu SUV như Rolls-Royce Cullinan. Nhưng nên nhớ rằng đó mới chỉ là con số cơ bản và nó có thể cao hơn nhiều tùy vào các trang bị mà khách hàng lựa chọn. Video: Xem chi tiết nhà di động GXV Patagonia tại Mỹ.

