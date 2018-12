Chi tiết Mitsubishi Triton MIVEC 4x4 giá 818 triệu tại Việt Nam

Theo tìm hiểu của PV, hiện các đại lý của Mitsubishi Việt Nam đang nhận đặt cọc mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2019 với giá 730,5 triệu đồng cho bản MIVEC 4x2 và 818,5 triệu đồng đối với bản MIVEC 4x4. Đáng chú ý là các nhân viên tư vấn bán hàng còn khẳng định rằng "đây là giá Mitsusbishi Việt Nam đưa ra". Nếu đây là giá bán chính xác, mẫu xe Mitsubishi Triton MIVEC 2019 sẽ cao hơn so với bản cũ đang abns ra từ 45 đến 48 triệu đồng tùy theo phiên bản. Ngoài ra, các đại lý cũng đã thông báo giá lăn bánh tạm tính giá bao gồm cả bảo hiểm thân vỏ & nắp thùng của Triton 4x2 AT là 786 triệu đồng và MIVEC 4x4 AT là 877 triệu đồng. Mặc dù cao hơn so với đời cũ, tuy nhiên Mitsubishi Triton 2019 bản full (MIVEC 4x4 AT) sẽ có mức giá rẻ hơn so với các đối thủ trong phân khúc bán tải cỡ trung như: Ford Ranger Widtrak 2018 bản 2.0L Bi-turbo có giá lăn bánh rơi vào khoảng 940 triệu. Hay Toyota Hilux 4x4 AT 2.8G MLM có giá lăn bánh từ 920 – 930 triệu đồng. Khác với thị trường Thái Lan, Mitsusbishi tại Việt Nam sẽ không thay thế toàn bộ dải sản phẩm xe bán tải Triton cũ trên thị trường. Mitsusbishi Triton 2019 chỉ thay thế 2 phiên bản MIVEC, và bán song song với phiên bản cũ. Thời điểm giao xe và ra mắt dự kiến vào tháng 1/2019. Cả 2 phiên bản Mitsubishi Triton 2019 đều sử dụng động cơ MIVEC, turbodiesel dung tích 2,4 lít như trước đây, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Hộp số tự động 6 cấp mới cho khả năng sang số, tăng tốc mượt mà hơn. Dẫn động 1 cầu hay 2 cầu tùy theo phiên bản. Đối với bản Mitsusbishi Triton 4x4 MIVEC 2019, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian có thể tự điều chỉnh mô-men xoắn giữa 2 trục bánh xe tùy theo từng điều kiện. Bên cạnh đó là tính năng hỗ trợ đổ đèo và chế độ Off-road, với lựa chọn Sỏi, Bùn/Tuyết, Cát và Đá (chỉ có thể kích hoạt ở chế độ gài cầu 4LLc). Xe cũng được trang bị vô lăng tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, hệ thống thông tin giải trí tương thích DVD/MP3, hệ thống kết nối Bluetooth, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống khóa thông minh, nút bấm khởi động máy, ghế bọc da màu đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 2 cổng USB ở hàng ghế sau, âm thanh 6 loa... Hàng ghế sau là điểm cộng của Mitsubishi Triton 2019 với độ ngả lớn nhờ thiết kế cabin J-line. Ngoài ra còn có tựa tay trung tâm, 2 cổng sạc USB và đặc biệt là 2 cửa gió điều hòa, tính năng không phải đối thủ nào trong phân khúc cũng có. Ngoại hình là thay đổi rõ nét nhất khi nhìn bằng mắt thường. So với thế hệ cũ, Triton thế hệ mới ddược nhập khẩu từ Thái Lan cứng cáp hơn khá nhiều. Tạo hình đầu xe pha trộn giữa Pajero Sport và Xpander. Nắp capo cao hơn 100 mm. Đèn pha và đèn hậu công nghệ LED. Tuy nhiên, xe sẽ bị cắt một số công nghệ an toàn đối với phiên bản bán tại Việt Nam. Video: Mitsubishi Triton 2019 sắp ra mắt tại Việt Nam.

