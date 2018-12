Chi tiết Mercedes-Benz Sprinter mới "chốt giá" từ 1,2 tỷ đồng

Được ra mắt lần đầu vào năm 1995, mẫu xe van Mercedes-Benz Sprinter đã trở thành một trong những dòng xe van thương mại phổ biến nhất Thế giới. Thế hệ thứ 3 của Sprinter vừa mới chỉ ra mắt từ đầu tháng 2 năm nay nhưng hiện đã nhận được những đánh giá tích cực từ thị trường khó tính châu Âu với thiết kế và công nghệ ưu việt. Để giúp chiếc xe có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng kinh doanh vận tải hơn nữa, hãng xe sang Mercedes-Benz mới đây vừa bổ sung thêm phiên bản địa hình 4x4 cho dòng xe van này. So với những chiếc Sprinter thường, Mercedes-Benz Sprinter 4x4 mới hoàn toàn không có sự thay đổi về thiết kế, ngoại trừ khoảng sáng gầm xe. Với phiên bản này, Mercedes đã nâng hệ thống treo trước lên cao hơn 155mm và sau 135mm, đem tới cho chiếc xe góc tới 26 độ, góc thoát 25 độ và góc vượt đỉnh dốc tối đa 23 độ. Với hệ thống treo đôn cao và hệ dẫn động 4 bánh, Sprtinter 4x4 có trọng lượng tăng thêm 140kg, nhưng Mercedes-Benz vẫn bảo đảm rằng tải trọng của chiếc xe vẫn không thay đổi so với các phiên bản khác. Hệ thống dẫn động 4 bánh cũng là đặc điểm nổi bật nhất của Sprinter 4x4, khi đem tới khả năng gài cầu ở tốc độ 10km/h đổ xuống như những chiếc xe offroad thực thụ. Trong điều kiện bình thường, hệ thống này sẽ phân bổ sức mạnh tới cầu trước và sau theo tỷ lệ 35:65. Nếu chịu chi thêm tiền, khách hàng thậm chí còn có thể trang bị tùy chọn cầu thấp trên Mercedes-Benz Sprinter mới để giảm tỷ số truyền xuống tới 42%, tăng lực kéo khi vượt qua các địa hình khó khăn ở tốc độ thấp. Hoạt động cùng với hệ dẫn động 4 bánh còn có hệ thống ổn định điện tử ESP tự thích ứng và điều khiển lực kéo 4 bánh 4ETS, hoạt động bằng cách phanh độc lập những bánh xe đang mất độ bám. Giống như các model Sprinter khác, Mercedes cũng trang bị cho Sprinter 4x4 các động cơ diesel 2.1 hoặc 3.0l với nhiều mức công suất khác nhau tùy theo cấu hình. Theo hãng, phụ thuộc vào loại động cơ được lựa chọn, hệ thống dẫn động 4 bánh đem tới cho Sprinter 4x4 khả năng leo dốc tốt hơn 20% so với Sprinter thường. Tại tị trường que nhà Đức, hãng xe sang Mercedes-Benz đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mẫu xe này, giá Mercedes-Benz Sprinter 2019 khởi điểm chưa bao gồm VAT là 46.270 Euro (tương đương khoảng 1,22 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mercedes-Benz Sprinter phiên bản 2019.

