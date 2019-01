Chi tiết Kawasaki Z125 90 triệu đồng, “đấu” Honda MSX

Kawasaki Z125 2019 mới là mẫu xe côn tay cỡ nhỏ mang thiết kế đặc trưng của dòng "Z Series" bao gồm các mẫu Z1000, Z900, Z800, Z650, Z400, Z300 hay Z250. Xe có 2 phiên bản là Z125 thường và Z125 PRO. Z125 Pro sở hữu kích thước nhỏ nhắn với chiều dài, rộng, cao lần lượt 1.700 x 740 x 1.005 (mm). Chiều cao yên 780 mm. Khối lượng khô 101 kg. Do đó, chiếc ''tiểu Z1000'' khá linh hoạt khi điều khiển trên phố. Xe sở hữu bình xăng dung tích 7,4 lít, cặp phuộc trước hành trình ngược với đường kính 30 mm, giảm xóc đơn phía sau, hệ thống đèn pha theo kiểu Streetfighter sử dụng đèn halogen và hai đèn báo rẽ tách rời được đặt phía trên, đèn hậu dạng LED. Ngoài ra, mẫu xe côn tay Kawasaki Z125 bản 2019 sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD lấy cảm hứng từ đàn anh Z800. Các nút bấm của xe được thiết kế khá đơn giản và dễ dàng sử dụng cho người mới. Đuôi xe có thiết kế vuốt nhọn đầy cá tính, đèn hậu của xe sử dụng bóng LED. Tuy nhiên, đèn báo rẽ vẫn dùng bóng halogen với thiết kế khá to và thô so với tổng thể. Đèn hậu của Z125 Pro bị ảnh hưởng bởi đàn anh Z800 với họa tiết 2 chữ Z ngược nhau. Hệ thống phanh đĩa trên cả 2 bánh trước và sau. Đĩa phanh đơn phía trước đường kính 200 mm. Trong khi đó, đĩa phanh sau có đường kính 184 mm. Là mẫu xe cỡ nhỏ nhưng Z125 Pro rất được Kawasaki ưu ái khi trang bị cặp giảm xóc trước hành trình ngược (upside-down) đường kính 30 mm và hành trình 100 mm. Phía sau là giảm xóc đơn monoshock. Kawasaki Z125 Pro 2019 vẫn tiếp tục sử dụng động cơ 125 phân khối, xy-lanh đơn, làm mát bằng gió, sản sinh công suất 9,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm từ 6.500 vòng/phút. Đi kèm với động cơ là hộp số 4 cấp và được tích hợp phun xăng điện tử.Giá xe Kawasaki Z125 Pro 2019 khởi điểm từ 3.100 USD. Tại Việt Nam, Z125 Pro bản hiện hành đang được bán với giá khoảng hơn 90 triệu - đắt gấp đôi so với mức giá niêm yết gần 50 triệu của đối thủ Honda MSX. Phiên bản Z125 thường chỉ được bán ra tại thị trường châu Âu với thiết kế yên xe cao. Trong khi đó, Z125 Pro được bán ra trên toàn cầu và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda MSX (Honda Grom tại thị trường Mỹ).

