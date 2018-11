Chi tiết Hyundai Palisade 2020 - SUV hạng sang 8 chỗ

SUV Hyundai Palisade mới được hãng xe Hàn Quốc đặt tên mã là “FN”, sẽ được trình làng tại thị trường Mỹ đầu tiên, nơi vốn ưa chuộng các dòng SUV kích thước lớn. Vóc dáng của Palisade hoàn toàn có thể so găng với Ford Explorer, Mazda CX-9, Honda Pilot hay Toyota Sequonia. Đây đều là những mẫu xe rộng rãi dành cho gia đình tại thị trường Mỹ. Chiếc SUV cỡ lớn 8 chỗ mới này của Hyundai được lấy cảm hứng từ những dải vách đá bờ biển kỳ vĩ ở Pacific Palisades - một vùng giàu có và tươi đẹp nằm gần Westside của Los Angeles, California. Là một tân binh, đến muộn trong phân khúc, Hyundai phân tích kỹ lưỡng các đối thủ để đem lại những lợi thế cho mẫu xe mới của mình, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại trong cả vận hành, tiện ích lẫn an toàn. Hướng đến thị trường Mỹ, SUV Hyundai Palisade 2020 cũng có thiết kế khác biệt so với nhiều mẫu SUV/Crossover khác hiện tại của hãng xe Hàn Quốc. Những hình ảnh vừa công bố cho thấy Palisade có kích thước của xe to hơn cả SantaFe XL trước đó với thông số 4.980 x 1.976 x 1.775 mm tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Phần đầu của chiếc xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn, cũng kiểu “Thác đổ - Cascading” nhưng viền bao lớn tô đậm nét mạnh mẽ. Đèn pha LED là trang bị tùy chọn dành cho xe, trong khi đèn chiếu sáng ban ngày LED và đèn báo rẽ LED trên gương chiếu hậu. Phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Palisade 2020 sử dụng mâm đúc 18 inch và kích cỡ lốp 245/60R18, trong khi các phiên bản cao cấp sẽ sử dụng mâm 20 inch đi kèm lốp 245/50R20. Đáng chú ý, Palisade được tối ưu hiệu quả khí động học với hệ số cản khí động Cd 0,33. Nội thất của Hyundai Palisade 2020 sẽ là không gian lý tưởng cho những người mua xe để phục vụ gia đình. Xe có các cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ tuỳ nhu cầu, sử dụng các chất liệu nội thất cao cấp hơn SantaFe để khẳng định vị thế sang trọng, toàn bộ ghế bọc da Nappa, đi kèm nhiều chi tiết ốp kim loại và gỗ hạng sang. Hyundai Palisade cũng sở hữu hệ thống giải trí “khủng” với 2 màn hình đặt cạnh nhau ở táp-lô, bao gồm màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và một màn hình 10,25 inch cho người lái. Các tính năng cao cấp trong xe bao gồm kết nối Apple Car Play, Android Auto, sạc không dây Qi, hệ thống loa Infiniti, hiển thị thông tin kính lái HUD, Cruise control thông minh, định vị vệ tinh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm... Hàng ghế thứ hai dễ dàng gập lại chỉ bằng một nút bấm duy nhất để tạo không gian cho người ra vào hàng ghế thứ 3. Mỗi hàng ghế đều được hãng xe ôtô Hyundai trang bị tới 7 cổng USB dùng để sạc thiết bị di động, và có 16 chỗ để ly nước. Xe sở hữu hệ động lực khá mạnh mẽ với động cơ 3.8 GDI cho công suất 291 mã lực tại 6.000 vòng/ phút, momen xoắn cực đại đạt 355 Nm. Đi kèm sẽ là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Hiện Hyundai chưa có thông tin gì về động cơ dầu cho thị trường Mỹ, Tuy nhiên sẽ có thêm tuỳ chọn Diesel cho các thị trường Châu Á và Châu Âu. Các chế độ lái của Palisade cũng khá đa dạng với nhiều lựa chọn như Normal, Sport, Smart. Các phiên bản dùng hệ dẫn động HTRAC có thêm chế độ Snow để đi tuyết. Mỗi chế độ sẽ can thiệp lực kéo của trục trước và sau, Momen động cơ, hộp số và các chế độ kiểm soát lực bám đường. Video: CHính thức ra mắt Hyundai Palisade 2020.

