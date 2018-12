Chi tiết Honda Winner 150 mới, tăng giá 1 triệu đồng

Nhằm đa dạng hóa phong cách và nhấn mạnh phong cách của mẫu xe máy côn tay thể thao cỡ nhỏ, Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản cao cấp Honda Winner 150 mới. Xe được nâng cấp thêm màu sắc ấn tượng hơn, nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Trên phiên bản Honda Winner 150 bản cao cấp mới, hãng xe Nhật Bản sẽ trang bị thêm cho xe dàn áo màu đen sần bí ẩn, nhưng không kém phần cứng cáp và phong cách, nổi bật trên đó là chi tiết tem "LTD" màu vàng. Về mặt thiết kế, Honda Winner 150 mới vẫn sở hữu những chi tiết không thay đổi nhiề so với bản cũ, bao gồm khung xe và vỏ xe được cấu tạo 3 chiều, đèn pha dạng LED 2 tầng, đồng hồ đo vòng tua máy dạng analog cùng màn hình LCD thể hiện các thông số như tốc độ, cấp số và mức tiêu hao nhiên liệu. Giàn chân trước của xe được trang bị phuộc trước dạng ống lồng song song, sau dạng đơn monoshock. Cặp lốp không săm cỡ lớn với kích thước 90/80-17M 46P trước và 120/70-17M/C 58P sau. Bên cạnh đó là cặp phanh đĩa có kích thước 256 mm trước và 220 mm sau. Đặc biệt là bộ mâm mới với màu vàng ánh kim nổi bật. Với kích thước 2.025 x 725 x 1.102 mm, Winner 150 hiện đang là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc underbone côn tay thể thao tại Việt Nam. Sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 167 mm cùng hệ thống ống xả thiết kế cao - chiếc xe cũng có thể dễ dàng sử dụng trên mọi địa hình. Xe sở hữu khối động cơ xy-lanh đơn, DOHC, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, dung tích 149,1 cc. Kết hợp với hộp số 6 cấp, động cơ tạo ra công suất tối đa 15,4 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Phiên bản cao cấp Honda Winner 150 màu đen vàng đồng sẽ chính thức được bán ra tại các cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 16/12 tới đây. Xe vẫn hưởng thời gian bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước.Giá Honda Winner 150 phiên bản cao cấp được niêm yết như ở mức 46,49 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng so với phiên bản thể thao, được niêm yết 45,49 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, Winner 150 sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ với "ông vua đường phố" Yamaha Exciter 150 hoàn toàn mới vừa ra mắt hồi tháng 8/2018. Video: Đánh giá Honda Winner 150, đối thủ Yamaha Exciter.

