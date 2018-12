Chi tiết Honda Air Blade 125 thêm màu mới, tăng giá bán

Khác với thế hệ cũ, mẫu xe ga Honda Air Blade 125 thế hệ hiện tại hướng đến người dùng trẻ với phong cách thể thao, chính vì vậy mà phiên bản mới nâng cấp này, Honda Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh vẻ thể thao của xe thông qua thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ và năng động. Điểm nhấn phong cách đến từ tem xe mới hiện đại hơn và được thiết kế riêng cho từng phiên bản. Bên cạnh đó phiên bản Air Blade 125 mới cũng có nhiều màu sắc mới, mang đến cho khách hàng sự đa dạng về lựa chọn. So sánh xe Honda Air Blade 125 2018 và 2017 thì phiên bản mới nhất vừa được nâng cấp bộ tem thể thao không khác biệt quá nhiều về ngoại hình so với trước đây - nó vẫn mang thiết kế vẫn đầy cuốn hút, nam tính. Hệ thống đèn pha và đèn hậu LED giúp tăng cường độ chiếu sáng, động thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Mặt đèn của Honda Air Blade cũng có thiết kế gọn gàng, mang hơi hướng tương lai, hài hòa với thiết kế tổng thể của xe. Mặt đồng hồ ở mẫu xe ga Honda Air Blade 2018 có thiết kế mới, vừa sang trọng lại vừa đậm chất thể thao. Nhờ các vạch số nổi 3D có khả năng phản xạ ánh sáng LED và màn hình LCD tích hợp mà các thông tin trên mặt đồng hồ rất dễ quan sát, kể cả trong đêm tối. Honda Air Blade phiên bản mới cũng sẽ vẫn có các trang bị nổi bật như cốp xe rộng, hệ thống khóa thông minh Smart Key vận hành xe không dùng chìa vật lý mà sử dụng bộ điều khiển FOB, vừa có khả năng chống trộm tốt, vừa có khả năng tìm xe dễ dàng trong bãi gửi. Để đảm bảo an toàn, Honda trang bị Air Blade 125 mới chân chống bên có công tắc. Khi chân chống gạt xuống thì động cơ sẽ bị ngắt ngay tức thì. Động cơ cũng chỉ hoạt động được khi chân chống đã được gạt lên. Để đảm bảo an toàn, Honda trang bị Air Blade chân chống bên có công tắc. Khi chân chống gạt xuống thì động cơ sẽ bị ngắt ngay tức thì. Động cơ cũng chỉ hoạt động được khi chân chống đã được gạt lên. Về khả năng vận hành, Honda Air Blade 125 tiếp tục được trang bị động cơ eSP với xylanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch. Đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 11,26 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 11,26 Nm tại tua máy 5.000 vòng/phút. Động cơ này còn được tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling-Stop giúp xe khởi động và vận hành êm ái hơn, đồng thời giảm mức tiêu hao nhiên liệu hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Tương tự như phiên bản trước, Air Blade phiên bản mới sẽ bao gồm 4 phiên bản là Tiêu chuẩn, Cao cấp, Sơn từ tính và Đen mờ. Giá xe Honda Air Blade 125 mới tư 37,9 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn (không có khoá smartkey), 40,59 triệu đồng cho bản cao cấp, 41,590 triệu đồng cho bản sơn từ tính và 41,790 triệu đồng cho bản đen mờ. Video: Đánh giá xe ga Honda Air Blade 125.

