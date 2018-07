Chi tiết Ford Ranger 2018 bản thiếu giá 925 triệu tại Việt Nam

Trước khi mẫu xe bán tải Ford Ranger phiên bản nâng cấp mới về nước dự kiến khoảng tháng 9/2018 tới đây, những chiếc Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập "tạm" đã được thông quan và đã về đến các đại lý. Theo Ford Việt Nam cho biết, lô xe này gồm khoảng 200 chiếc. So với xe 2017, phiên bản này bị thiếu đi nhiều một số năng an toàn chủ động. Lý do "cắt trang bị" được một tư vấn bán hàng một đại lý Ford chia sẻ đây là lô xe thuộc bản Thái Lan xuất Philippines, sau đó mới đưa sang Việt Nam chứ không phải phiên bản Ranger Wildtrak 3.2 AT 4x4 vốn được lắp cho thị trường Việt. Cùng phiên bản nhưng trang bị có sự thay đổi tuỳ nhu cầu sử dụng và việc đặt hàng của Ford tại từng quốc gia. So với mẫu bán tải Ford Ranger Wildtrak vốn dành cho thị trường Việt Nam từng bán ra vào năm ngoái, phiên bản này thiếu đi hệ thống ga tự động thích ứng (chỉ có Cruise Control thông thường), cảnh báo va chạm trước bằng âm thanh và hình ảnh, cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, đèn pha-cốt tự động và kiểm soát áp suất lốp. Ngoài những trang bị thiếu, Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT cũng sở hữu các thông số khác tương đương phiên bản dành cho thị trường Việt hiên nay. Động cơ diesel 3,2 lít cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Các trang bị khác như đèn projector halogen, vành 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình 8 inch kèm SYNC 3… vẫn giữ nguyên. Công nghệ an toàn có chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, kiểm soát lật xe, kiểm soát hành trình (Cruise Control không chủ động) và 6 túi khí. Đây cũng là những chiếc Ranger cuối cùng sử dụng động cơ 3,2 lít tại Việt Nam. Vào khoảng tháng 9 tới, động cơ này sẽ bị loại bỏ và thay bằng 2 loại máy mới với dung tích 2 lít. Trong đó, loại cao cấp nhất có công suất 213 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp tương tự như mẫu bán tải Ford Ranger Raptor đời mới. Hiện tại, đã có khách mua xe Ranger Wildtrak lô sản xuất 2018 này. Giá xe giữ nguyên 925 triệu đồng như niêm yết cũ. Tuy nhiên, có đại lý yêu cầu khách gói phụ kiện khi mua xe trị giá 55-60 triệu đồng, cộng thêm một số món đồ hỗ trợ như dán phim và trải sàn. Các phiên bản khác của dòng xe này tại Việt Nam hiện đang trong tình trạng hết hàng. Video: Vì sao Ford Ranger 2018 về Việt Nam bị cắt giảm trang bị?

Trước khi mẫu xe bán tải Ford Ranger phiên bản nâng cấp mới về nước dự kiến khoảng tháng 9/2018 tới đây, những chiếc Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập "tạm" đã được thông quan và đã về đến các đại lý. Theo Ford Việt Nam cho biết, lô xe này gồm khoảng 200 chiếc. So với xe 2017, phiên bản này bị thiếu đi nhiều một số năng an toàn chủ động. Lý do "cắt trang bị" được một tư vấn bán hàng một đại lý Ford chia sẻ đây là lô xe thuộc bản Thái Lan xuất Philippines, sau đó mới đưa sang Việt Nam chứ không phải phiên bản Ranger Wildtrak 3.2 AT 4x4 vốn được lắp cho thị trường Việt. Cùng phiên bản nhưng trang bị có sự thay đổi tuỳ nhu cầu sử dụng và việc đặt hàng của Ford tại từng quốc gia. So với mẫu bán tải Ford Ranger Wildtrak vốn dành cho thị trường Việt Nam từng bán ra vào năm ngoái, phiên bản này thiếu đi hệ thống ga tự động thích ứng (chỉ có Cruise Control thông thường), cảnh báo va chạm trước bằng âm thanh và hình ảnh, cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, đèn pha-cốt tự động và kiểm soát áp suất lốp. Ngoài những trang bị thiếu, Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT cũng sở hữu các thông số khác tương đương phiên bản dành cho thị trường Việt hiên nay. Động cơ diesel 3,2 lít cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Các trang bị khác như đèn projector halogen, vành 18 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình 8 inch kèm SYNC 3… vẫn giữ nguyên. Công nghệ an toàn có chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo, kiểm soát lật xe, kiểm soát hành trình (Cruise Control không chủ động) và 6 túi khí. Đây cũng là những chiếc Ranger cuối cùng sử dụng động cơ 3,2 lít tại Việt Nam. Vào khoảng tháng 9 tới, động cơ này sẽ bị loại bỏ và thay bằng 2 loại máy mới với dung tích 2 lít. Trong đó, loại cao cấp nhất có công suất 213 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp tương tự như mẫu bán tải Ford Ranger Raptor đời mới. Hiện tại, đã có khách mua xe Ranger Wildtrak lô sản xuất 2018 này. Giá xe giữ nguyên 925 triệu đồng như niêm yết cũ. Tuy nhiên, có đại lý yêu cầu khách gói phụ kiện khi mua xe trị giá 55-60 triệu đồng, cộng thêm một số món đồ hỗ trợ như dán phim và trải sàn. Các phiên bản khác của dòng xe này tại Việt Nam hiện đang trong tình trạng hết hàng. Video: Vì sao Ford Ranger 2018 về Việt Nam bị cắt giảm trang bị?