Chi tiết dàn xe ôtô Toyota giá rẻ sắp ra mắt tại Việt Nam

Nghị định 116/2017 đã khiến cho các mẫu xe ôtô Toyota nhập khẩu chững lại Fortuner phiên bản mới và Wigo được lên kế hoạch ra mắt từ tháng 1 nhưng không thành. Yaris bản nâng cấp nằm chờ tại nhà máy hàng tháng trời mà chưa thể ra mắt. Những tháng vừa qua, doanh số xe Toyota nhập khẩu gần như bằng 0 trong nhiều tháng qua. Sau hơn nửa năm cầm chừng với những mẫu xe lắp ráp cũ, hàng loạt xe mới của Toyota sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam sẽ vô cùng phong phú bao gồm: Toyota Avanza, Rush, Fortuner, Wigo và Yaris. Ngoài ra còn có thêm một sản phẩm lắp ráp mới nữa là Toyota VIos hoàn toàn mới. Từ hồi đầu năm nay, tin đồn về việc Toyota Việt Nam sẽ chính thức phân phối dòng SUV lai MPV 7 chỗ Rush tại Việt Nam đã được lan truyền khiến nhiều khách hàng khấp khởi mừng. Có vẻ như tin đồn cuối cùng đã trở thành sự thật khi những hình ảnh của một chiếc Toyota Rush tại Hà Nội trong dịp gặp mặt các đại lý của Toyota Việt Nam. Các kích thước cơ bản của Toyota Rush tại Việt Nam bao gồm chiều dài tổng thể 4.435 mm và rộng 1.695 mm. Các trang bị nổi bật của xe bao gồm đèn pha LED, mở cửa không cần chìa khóa, nút bấm khởi động máy, camera lùi và dàn âm thanh 8 loa. Bản thấp của Toyota Rush 2018 chỉ có hệ thống điều hòa chỉnh tay với chức năng nhớ vị trí... Toyota Rush dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, Dual VVT-i, DOHC, dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất tối đa 104 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 136 Nm tại tua máy 4.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp. Trang bị an toàn với 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS,... Khác với Rush có thiên hướng Crossover, chiếc Toyota Avanza mới được xem là Innova thu nhỏ với thiết kế kiểu MPV truyền thống. Giá bán của xe dự kiến sẽ rẻ hơn mẫu Rush. Nằm ở phân khúc xe MPV cỡ nhỏ, giá rẻ hơn đàn anh Innova, Toyota Avanza sẽ là một lựa chọn tối ưu cho nhu cầu sử dụng của gia đình đông người nhưng vẫn hiệu quả về mặt kinh tế. Ngoại hình Toyota Avanza sở hữu các đèn pha nhỏ hơn. Thân xe được chạm khắc mạnh mẽ với các đường cắt bắt đầu từ bộ phận chống trước chạy liền mạch về phía sau. Bên trong là một nội thất màu đen / nâu hoặc đen / xám, tùy thuộc vào biến thể, cho chiếc xe một cái nhìn sang trọng. Ngay cả khi khởi hành, có thể thêm không gian hành lý bằng cách gấp lại ghế sau 50:50. Avanza có 6 màu khi bán ra thị trường. Avanza là mẫu MPV cỡ nhỏ nên không thể đòi hỏi sức mạnh vận hành. Xe được trang bị động cơ động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 1.3 L, sản sinh công suất tối đa 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 123 Nm. Tiếp theo là động cơ xăng 1.5 L công suất 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Cả hai động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn và tự động 4 cấp tùy chọn. Mới đây, theo đại diện Toyota Việt Nam, lô Fortuner đầu tiên về nước trong năm 2018 sẽ cập cảng vào khoảng cuối tháng 6, được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. Khi đó, giá bán dự kiến mới của Toyota Fortuner 2018 có thể sẽ giảm tối đa khoảng 14% so với trước đây, giúp cho phiên bản thấp nhất của mẫu xe này sẽ có giá bán chỉ khoảng 850 triệu đồng. Cụ thể, Toyota Fortuner 2018 mới phiên bản máy dầu 2.5L số sàn sẽ có giá bán dự kiến khoảng 850 triệu đồng, giảm khoảng 131 triệu đồng so với trước kia. Tương tự giá bán 2 phiên bản số tự động máy xăng 1 cầu và 2 cầu sẽ lần lượt rơi vào khoảng 950 triệu đồng và 1,125 tỷ đồng, giảm từ 183 – 199 triệu đồng so với trước đây. Với giá bán mới công bố này, Toyota Fortuner được đánh giá sẽ tiếp tục là mẫu SUV không có đối thủ cạnh tranh về doanh số tại Việt Nam. Được biết, các phiên bản mới được nhập khẩu về không có nhiều thay đổi ở mặt hình thức cũng như nội thất và vận hành. Nó chỉ được trang bị thêm một số chi tiết bên ngoài ngoại thất. Ngoài các mẫu xe phân khúc MPV và SUV, phiên bản của mẫu xe Toyota Yaris 2018 hatchback được giới thiệu ra thị trường Thái Lan vào tháng 9 năm ngoái với nhiều thay đổi đáng chú ý cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Trên phiên bản nâng cấp này, Yaris 2018 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí...

Bên trong nội thất xe có những trang bị nổi bật như vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, cụm đồng hồ Optitron, đầu đĩa CD/MP3, nút bấm khởi động máy, cổng USB/AUX, hệ thống kết nối Bluetooth, màn hình LCD chỉnh điều hòa, mở cửa không cần chìa khóa cũng như ghế sau gập 60:40. Động cơ của Toyota Yaris 2018 tại thị trường Thái Lan là máy xăng 4 xy-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút. Hộp số loại Super CVT-i, tiêu thụ lượng xăng trung bình 20 km/lít, tương đương 5 lít/100 km. Toyota Wigo là mẫu xe nhập khẩu giá rẻ cuối cùng trong gia đình xe nhập khẩu của Toyota về Việt Nam trong tháng 7/2018. Xe sở hữu chiều dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.520 mm. Phần đầu xe của Wigo thiết kế khá ấn tượng với đèn pha project, chóa đèn màu khói và tích hợp đèn LED chạy ban ngày cùng nhiều chi tiết khác biệt so với các đối thủ. Bên trong nội thất, là mẫu xe giá rẻ nên các chi tiết chủ yếu được làm từ nhựa cứng và nỉ. e được trang bị hệ thống âm thanh với màn hình màu và đầu đĩa 2 -DIN có kết nối Bluetooth để dành cho các thiết bị di động. Vô lăng của xe cũng được tích hợp các phím chức năng đa dụng... Trang bị an toàn gồm có dây đai an toàn 3 điểm, 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Phiên bản Toyota Wigo tại Việt Nam sở hữu động cơ 1KR-FE, 3 xy lanh, 12 van phun xăng điện tử, dung tích 1.0 L. Công suất 65 mã lực tại vòng tua 6.000 rpm và mô-men xoắn cực đại 89 Nm tại 4.400 rpm. Phiên bản cao nhất của xe sẽ được trang bị hộp số tự động 4 cấp, trong khi các bản còn lại dùng hộp số sàn 5 cấp. Dòng xe này chỉ có duy nhất lựa chọn hệ dẫn động cầu trước. Sản phẩm cuối cùng và cũng là xe lắp ráp duy nhất được nâng cấp lần này là Vios. Mẫu xe "quốc dân" bán chạy nhất phân khúc sẽ có rất nhiều thay đổi, từ thiết kế tới công nghệ, để khẳng định vị thế trước những đối thủ. về thiết kế, so với phiên bản tiền nhiệm thì Toyota Vios mới có thiết kế lại trau chuốt hơn, đường nét hơn và đặc biệt là cá tính hơn, trẻ trung hơn. Nội thất của Toyota Vios 2018 được thiết kế rất hài hòa giữa vẻ hiện đại và bố trí phù hợp các tính năng tiện nghi cho người dùng. hững trang bị nội thất nổi bật của mẫu sedan cỡ B này bao gồm điều hòa tự động... Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Toyota Vios 2018 được trang bị 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và cân bằng điện tử. Vios mới vẫn sử dụng động cơ cũ là loại 1,5 lít 4 xi lanh Dual VVT-i mang mã 2NR-FE cho công suất 107 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia đánh giá, rất có thể mẫu xe này sẽ bị cắt giảm một số trang bị nhằm giảm giá thành. Video: Điểm danh xe Toyota nhập khẩu chuẩn bị bán ra tại Việt Nam.

