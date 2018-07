Chi tiết Chevrolet Trailblazer mới giá 995 triệu đồng tại Việt Nam

GM Việt Nam mới đây đã chính thức loại phiên bản 2.8L 4×4 AT LTZ của mẫu xe Chevrolet Trailblazer mới ra khỏi danh mục sản phẩm. Đồng thời, cũng công bố giá phiên bản 2.5L 4×4 AT LTZ hoàn toàn mới là 1,035 tỷ, thấp hơn 40 triệu đồng so với bản 2.8L cũ và là bản cao nhất hiện tại. Cộng thêm mức ưu đãi tiền mặt, giá xe Chevrolet Trailbazer 2018 bản mới này có giá chỉ 995 triệu đồng. Đối thủ Toyota Fortuner có giá từ 1,026 tỷ đến 1,354 tỷ đồng - đáng chú ý mẫu xe này hiện đang rất "khan hàng". Việc khai tử phiên bản động cơ 2,8 lít không chỉ tại Việt Nam mà toàn các thị trường khác trong khu vực, bởi nhà máy tại Thái Lan không còn sản xuất loại máy diesel này. Động cơ 2,5 lít VGT mang công nghệ mới được cho biết là tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, mẫu SUV phải hy sinh sức mạnh Chevrolet Trailblazer 2.5L 4×4 AT LTZ phiên bản mới tại việt Nam sẽ dùng máy 2,5 lít DOHC, công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp. So với máy 2,8 lít cũ, động cơ này yếu hơn 17 mã lực và 60 Nm mô-men xoắn. Hộp số vẫn giữ nguyên. Phiên bản 2.5L 4×4 AT LTZ sử dụng hệ dẫn động 2 cầu. Trang bị nội thất với hệ thống giải trí 7 loa, kết hợp màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp Mylink, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe có điều hoà trước tự động và điều hoà sau chỉnh độc lập với nhiều cửa gió cho cả 3 hàng ghế. Gương chiếu hậu chống chói tự động. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn khác trên các phiên bản LTZ của Trailblazer mới bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS), chống bó cứng phanh (ABS), phân bố lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ xuống dốc (HDC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ đỗ xe... Trailblazer mới sở hữu DNA của hãng Chevrolet, với những đường nét góc cạnh, toát lên vẻ khỏe khoắn dẻo dai một cách tinh tế, làm nổi bật lên khả năng chinh phục mọi địa hình. Đáng chú ý trong khắc họa thiết kế ngoại thất phải kể đến lưới tản nhiệt hai tầng đặc trưng, cản trước và cụm đèn pha tích hợp đèn chiếu sáng ban ngày LED. Tại thị trường Việt Nam, Chevrolet Trailblazer sẽ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV khác cùng phân khúc như; Ford Everest, Toyota Fortuner hay Isuzu D-Max. Dự kiến từ đại lý, Fortuner sẽ được mở bán trong khoảng tháng 8 và Everest vào tháng 9/2018 này. Isuzu D-Max vẫn chưa có thông tin chính thức. Video: Đánh giá xe Chevrolet Trailblazer "đối thủ" Ford Everest.

