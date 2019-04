Chi tiết Chevrolet Trailblazer 2019 mới "đối thủ" Honda CR-V

Crossover/SUV hiện là phân khúc tăng trưởng mạnh nhất trong làng ôtô thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng. Do đó, chẳng có gì bất ngờ khi hãng Chevrolet quyết định tung ra 2 mẫu crossover hoàn toàn mới tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019. Một trong số đó có mẫu crossover cỡ C Chevrolet Trailblazer 2019 mới. Chevrolet Trailblazer 2019 chính là phiên bản thương mại của mẫu concept FNR-CarryAll đã từng lần đầu tiên trình làng vào tháng 11 năm ngoái. Xe sở hữu chiều dài 4.411 mm, rộng 1.808 mm, cao 1.633 mm và chiều dài cơ sở 2.640 mm. Trong khi đó, Chevrolet FNR-CarryAll Concept có chiều dài 5.000 mm và chiều dài cơ sở lên đến 2.867 mm. Về thiết kế, Chevrolet Trailblazer 2019 sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất tương tự Blazer ở Mỹ. Điều này được thể hiện qua dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên, nối liền với lưới tản nhiệt và cụm đèn pha chính nằm dưới. Ngoài ra, lưới tản nhiệt của mẫu crossover cỡ C mới còn được chia đôi bằng một thanh ở giữa, tích hợp logo của Chevrolet. Đằng sau mẫu crossover cỡ C này xuất hiện cụm đèn hậu nhỏ gọn và chi tiết màu đen bóng trên cản sau làm điểm nhấn. Vì thuộc phiên bản Redline nên chiếc Chevrolet Trailblazer 2019 trong triển lãm Ô tô Thượng Hải năm nay đi kèm logo chữ thập trước/sau màu đen. Bên sườn, Chevrolet Trailblazer 2019 được trang bị đường cắt nổi bật trên cửa và dốc dần xuống chắn bùn sau. Ngoài ra, chiếc Chevrolet Trailblazer 2019 trong triển lãm Ô tô Thượng Hải năm nay còn thuộc bản Redline cao cấp nên đi kèm bộ vành hợp kim 17 inch với điểm nhấn màu đỏ, tương tự trên vỏ gương ngoại thất. Đáng tiếc là hiện hãng xe ôtô Chevrolet vẫn chưa công bố hình ảnh nội thất bên trong Trailblazer 2019 dành cho thị trường Trung Quốc. Ngay cả thông tin về trang bị của mẫu xe này cũng tạm thời được giữ kín. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Chevrolet Trailblazer 2019 tại Trung Quốc là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,3 lít, sản sinh công suất tối đa 158 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT hoặc tự động 9 cấp. Dự kiến, Chevrolet Trailblazer 2019 sẽ do liên doanh SAIC-GM sản xuất và tung ra thị trường Trung Quốc vào tháng 7 tới đây. Giá xe Chevrolet Trailblazer 2019 cũng sẽ được công bố vào thời điểm bán ra thị trường. Video: Chi tiết Chevrolet Trailblazer 2019 mới Trung Quốc.

