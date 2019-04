Chi tiết bán tải Nissan Navara N-Warrior giá từ 556 triệu đồng

Nissan Philippines vừa ra mắt phiên bản táo bạo hơn dòng bán tải Navara của mình bằng việc giới thiệu phiên bản Nissan Navara N-Warrior Edition mới, đây là phiên bản có thiết kế ngoại thất thẩm mỹ đầy phong cách được phát triển dựa trên các phiên bản 4x4 VL hoặc 4x2 EL Calibre. Về ngoại thất, Navara N-Warrior Edition 2019 khác biệt với các phiên bản thông thường bởi những điểm nổi bật bên ngoài như tem ‘’N-WARRIOR’’ ở nắp thùng sau và bên hông, các chi tiết sơn màu cam ở phần đầu xe, ở ngay cụm đèn sương mù và bên dưới cản phía trước, tại bệ bước. Ngoài ra, các hốc bánh, cụm lưới tản nhiệt V-Motions, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, viền cửa sổ,... đều mang màu đen bóng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, mẫu xe bán tải Nissan Navara N-Warrior 2019 cũng sử dụng bộ mâm hợp kim 6 chấu có thiết kế mới đi cùng với bộ lốp với thông số 255/60R18 và thanh giằng thể thao ở thùng sau. Tại thị trường Philippines, mẫu xe bán tải Navara N-Warrior mới này sẽ chỉ có hai màu bao gồm: Trắng (Alpine White) và Bạc (Brilliant Silver). Bên trong nội thất, Navara N-Warrior Edition được trang bị ghế ngồi bọc da với chỉ khâu màu cam cũng như các chi tiết giả sợi carbon thể thao. Về mặt an toàn, cả hai biến thể 4x2 và 4x4 của Navara N-Warrior Edition đều trang bị tiêu chuẩn 02 túi khí SRS kép ở phía trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Tuy nhiên, chỉ có bản Nissan Navara N-Warrior 4x4 có hệ thống kiểm soát cân bằng động tích hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Tất cả các biến thể đều có hệ thống camera 360 độ quan sát xung quanh xe (AVM - Around View Monitor). Nissan Navara N-Warrior Edition vẫn sử dụng động cơ dầu 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.5L tăng áp CRDi (YD25 DDTi), ở phiên bản 2 cầu (4x4) cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, trong khi phiên bản 1 cầu (4x2) cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 403Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 7 cấp (7 AT) và sàn 6 cấp (6 MT). Tại thị trường Philippines, giá xe Nissan Navara N-Warrior 2019 khởi điểm từ 1.249.000 php (tương đương 556 triệu đồng) cho phiên bản 4x2 EL 6MT và 1.309.000 php (khoảng 583 triệu đồng) cho 4x2 EL 7AT và 1.629.000 php (726 triệu đồng) cho phiên bản 4x4 VL 7AT. Trong tất cả các biến thể, thanh giằng ở thùng và giá nóc là tùy chọn. Video: Chi tiết bán tải Nissan Navara phiên bản N-Warrior mới.

Nissan Philippines vừa ra mắt phiên bản táo bạo hơn dòng bán tải Navara của mình bằng việc giới thiệu phiên bản Nissan Navara N-Warrior Edition mới, đây là phiên bản có thiết kế ngoại thất thẩm mỹ đầy phong cách được phát triển dựa trên các phiên bản 4x4 VL hoặc 4x2 EL Calibre. Về ngoại thất, Navara N-Warrior Edition 2019 khác biệt với các phiên bản thông thường bởi những điểm nổi bật bên ngoài như tem ‘’N-WARRIOR’’ ở nắp thùng sau và bên hông, các chi tiết sơn màu cam ở phần đầu xe, ở ngay cụm đèn sương mù và bên dưới cản phía trước, tại bệ bước. Ngoài ra, các hốc bánh, cụm lưới tản nhiệt V-Motions, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, viền cửa sổ,... đều mang màu đen bóng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, mẫu xe bán tải Nissan Navara N-Warrior 2019 cũng sử dụng bộ mâm hợp kim 6 chấu có thiết kế mới đi cùng với bộ lốp với thông số 255/60R18 và thanh giằng thể thao ở thùng sau. Tại thị trường Philippines, mẫu xe bán tải Navara N-Warrior mới này sẽ chỉ có hai màu bao gồm: Trắng (Alpine White) và Bạc (Brilliant Silver). Bên trong nội thất, Navara N-Warrior Edition được trang bị ghế ngồi bọc da với chỉ khâu màu cam cũng như các chi tiết giả sợi carbon thể thao. Về mặt an toàn, cả hai biến thể 4x2 và 4x4 của Navara N-Warrior Edition đều trang bị tiêu chuẩn 02 túi khí SRS kép ở phía trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Tuy nhiên, chỉ có bản Nissan Navara N-Warrior 4x4 có hệ thống kiểm soát cân bằng động tích hợp hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Tất cả các biến thể đều có hệ thống camera 360 độ quan sát xung quanh xe (AVM - Around View Monitor). Nissan Navara N-Warrior Edition vẫn sử dụng động cơ dầu 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.5L tăng áp CRDi (YD25 DDTi), ở phiên bản 2 cầu (4x4) cho công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450Nm, trong khi phiên bản 1 cầu (4x2) cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn cực đại 403Nm. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 7 cấp (7 AT) và sàn 6 cấp (6 MT). Tại thị trường Philippines, giá xe Nissan Navara N-Warrior 2019 khởi điểm từ 1.249.000 php (tương đương 556 triệu đồng) cho phiên bản 4x2 EL 6MT và 1.309.000 php (khoảng 583 triệu đồng) cho 4x2 EL 7AT và 1.629.000 php (726 triệu đồng) cho phiên bản 4x4 VL 7AT. Trong tất cả các biến thể, thanh giằng ở thùng và giá nóc là tùy chọn. Video: Chi tiết bán tải Nissan Navara phiên bản N-Warrior mới.