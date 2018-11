Chi phí lăn bánh xe ôtô Vinfast tại Việt Nam là bao nhiêu?

Video: Giá lăn bánh tạm tính của các mẫu xe ôtô Vinfast tại Việt Nam.

Sau khi tính cả thuế VAT, thuế trước bạ và các loại phí, giá lăn bánh ôtô Vinfast bao gồm; xe giá rẻ Fadil, sedan Lux A 2.0 và SUV Lux SA 2.0 cao nhất lần lượt là 436 triệu, 1,007 tỷ và 1,421 tỷ đồng tính theo giá đã ưu đãi.

Nếu tính theo giá gốc, giá lăn bánh cao nhất của Fadil là 543 triệu, giá sedan Lux A 2.0 là 1,705 tỷ và giá xe SUV Lux SA 2.0 là 2,262 tỷ đồng . Đây là mức giá lăn bánh của xe tại Hà Nội, nơi phí trước bạ lên tới 12% và phí đăng ký biển số mới là 20 triệu đồng. Sau khi tính hết tất cả các loại thuế và phí thì giá lăn bánh của các dòng xe ôtô Vinfast vừa ra mắt sẽ cao hơn khoảng từ 21% đến gần 30%.

Tại TP HCM, mức giá lăn bánh xe Vinfast sẽ rẻ hơn một chút so với thủ đô Hà Nội, vì phí trước bạ chỉ 10% và phí đăng ký biển số là 11 triệu đồng. Tại Đà Nẵng và Hải Phòng, những thành phố có mức phí trước bạ 12%, mức giá của các loại xe thấp hơn 19 triệu đồng so với Hà Nội, do phí đăng ký biển số mới chỉ 1 triệu đồng.

Khu vực 2 (các thành phố khác trực thuộc Trung ương, các thành phố và thị xã trực thuộc tỉnh) và khu vực 3 (các địa phương còn lại) có phí trước bạ 10% và phí đăng ký biển số lần lượt chỉ là 1 triệu đồng và 200.000 đồng, giá xe giảm hơn chút đỉnh (từ 10 - 10,8 triệu đồng) so với TP HCM.

Như vậy, nhìn chung sau khi tính hết tất cả các loại thuế và phí thì mức giá lăn bánh của các dòng xe ôtô Vinfast vừa ra mắt sẽ cao hơn khoảng từ 21% đến gần 30% so với giá chưa gồm các loại thuế, phí mà nhà sản xuất công bố.