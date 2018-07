Chi gần 6 tỷ đồng "hồi sinh" Lamborghini Countach LP400 S

Một chiếc siêu xe Lamborghini Countach LP400 S Series II thuộc dạng "hàng hiếm" sẽ có mặt tại buổi đấu giá do hãng RMSothebys tổ chức tại Monterey, California, Mỹ vào 2 ngày 24 và 25/8/2018 sắp tới đây. Đây là 1 trong 105 chiếc Lamborghini Countach LP400 S Series II được sản xuất trên toàn thế giới và được xem là "con cưng" của các nhà sưu tập. Để giới thiệu về chiếc Lamborghini Countach LP400 S Series II này, hãng đấu giá RMSothebys đã dùng từ hoàn hảo và cực kỳ hiếm có trên thế giới. Trước khi đem đến hãng đấu giá RMSothebys để bàn giao, chủ nhân siêu xe này đã cho biết mình bỏ ra khoảng 250.000 USD (khonagr gần 6 tỷ đồng) để tân trang lại ngoại thất và cả động cơ của mẫu xe này. Tất nhiên công việc này do các kỹ sư của Lamborghini thực hiện. Từ lúc phục hồi cho đến nay, siêu xe Lamborghini Countach LP400 S Series II này chỉ lăn bánh thêm khoảng 200 miles, tương đương 322 km. Một chi tiết đáng chú ý trên chiếc Lamborghini Countach LP400 S Series II sẽ được bán đấu giá vào tháng 8/2018 tới đây chính là có chữ ký của Valentino Balboni, tay lái thử xe Lamborghini nổi tiếng ở bệ cửa. Được biết, chiếc Lamborghini Countach LP400 S Series II này đã hoàn thành quãng đường dài 21,748 miles, tương đương 35.000 km. Lamborghini Countach LP400 S Series II là chiếc xe đầu tiên trang bị cửa cắt kéo của hãng siêu xe đến từ Ý. Cửa cắt kéo sau này có mặt trên các dòng xe Murcielago hay Aventador. Ngoài ra, một số siêu xe triệu đô sản xuất giới hạn cũng rất ưa chuộng loại cửa này.Hãng siêu xe Lamborghini đã gây ấn tượng mạnh với thế giới khi giới thiệu Countach tại triển lãm Geneva Motor Show vào năm 1971. Bên trong khoang lái của Lamborghini Countach LP400 S Series II có nội thất màu đen. Một số linh kiện xuống xấp đã được thay mới nhưng vẫn đảm bảo nguyên bản. Siêu xe Lamborghini Countach này ban đầu được trang bị động cơ V12, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 370 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 361Nm. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tay 5 cấp. Ngoại thất chiếc Lamborghini Countach LP400 S Series II chuẩn bị được rao bán được "tắm" với màu bạc. Bộ mâm của xe cũng có màu sơn "tông xuyệt tông" ngoại thất, cùng với đó là cụm đèn pha của xe có thể đóng hoặc mở theo sở thích của người dùng khá cá tính. Lamborghini Countach LP400 S Series II "hàng hiếm" này sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá do hãng RMSothebys tổ chức tại Monterey, California, Mỹ từ ngày 24/8 tới đây - mức giá khai màn của xe chưa được thông báo nhưng chắc chắn nó sẽ không hề rẻ. Video: Ngắm siêu xe Lamborghini Countach LP400 S Series II.

