Chi 300 triệu độ Ford Ranger Wildtrak "cực gấu" ở Sài Gòn

Một xưởng chuyên độ xe bán tải Nova4x4 ở TP HCM vừa hoàn thiện dự án nâng cấp cho chiếc xe Ford Ranger Wildtrak Biturbo 2018 - tức phiên bản cao cấp nhất của dòng Ranger mới tại Việt Nam. Được biết, chủ nhân đã đưa tới Nova4x4 để thực hiện các hạng mục nâng cấp, cả về ngoại hình lẫn các phụ kiện công năng, nâng cao khả năng đi off-road. Đầu tiên là về ngoại hình, chiếc Ranger Wildtrak Biturbo mới cứng đã được "đạp đi xây lại", mạnh mẽ hơn với các chi tiết điểm nhấn màu đỏ trên mặt ca-lăng và đèn "mắt quỷ". Lưới tản nhiệt của xe được thay mới bằng lưới tản nhiệt "Ford" như của mẫu bán tải hiệu năng cao Ranger Raptor. Ngoài ra, xe ccòn sở hữu những món đồ bảo vệ như cản trước, cản sau và tấm bảo vệ gầm trước từ thương hiệu RIVAL và hai móc kéo ở cản trước sơn màu đỏ. Đáng chú ý, xe được trang bị bộ mâm kích thước lớn tới 20-inch của Fuel Assault, đi kèm với bộ lốp gai địa hình BFGoodrich Baja Champion All-Terrain T/A kích cỡ 285/55R20 cho cả 4 bánh. Nâng cấp hệ thống chiếu sáng cũng là hạng mục thường thấy trên các bản độ xe bán tải, do hệ thống chiếu sáng tiêu chuẩn không đáp ứng được theo mong muốn của người chơi xe. Cụ thẻ xe được độ Bi Xenon cao cấp bao gồm cặp Bi cầu Kenzo Clear Vision kết hợp các dòng bóng Xenon tăng sáng của OSRAM và Ballast kích sáng OSRAM. Để đáp ứng nhu cầu Offroad, chiếc Ranger Wildtrak Biturbo độ khủng này còn được trang bị 2 đèn vàng trợ sáng Kenzo Amber hỗ trợ đèn chính khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu và đèn STEDI ST2K 50″ New Model 2019 trên nóc hỗ trợ khi đi Offroad, đường núi… Hệ thống treo và giảm xóc là một hạng mục nâng cấp quan trọng. Trên bản độ này, Nova4x4 nâng cấp bộ phuộc BP-51 (được nhập khẩu từ Úc) - được xưởng độ này cho là tốt nhất cho dòng Ford Ranger hiện nay, với 4 cụm phuộc cho 4 bánh. Càng A được nâng cấp với phụ kiện của Option 4WD từ Thái Lan. Hệ thống bầu hơi Airbag Man Australia, bao gồm cả bộ bơm điện nâng hạ tự động. Cuối cùng là cùm nhíp chống giật JS. Ngoài ra, chiếc xe còn được nâng cấp "ống thở" Safari để cải thiện khả năng đi qua vùng nước sâu, lọc gió K&N, hệ thống đề nổ xe từ xa thông minh giúp làm mát xe trước khi khởi hành, và cả nâng cấp nhẹ cho hệ thống âm thanh giải trí bao gồm 4 bass + 4 tweeter và 1 Sub điện... Được biết, tổng chi phí độ Ford Ranger Wildtrak khoảng 300 triệu đồng. Video: Ford Ranger Wildtrak độ "cực gấu" ở Sài Gòn.

