Chevrolet Việt Nam giảm giá Spark Duo còn 259 triệu

Cụ thể, mẫu xe van duy nhất tại Việt Nam hiện nay - Chevrolet Spark Duo giảm giá thêm 10 triệu đồng, khiến giá bán chỉ còn 259 triệu đồng, rẻ nhất trong số các mẫu xe được lắp ráp tại thị trường Việt Nam. Như vậy, so với thời điểm ra mắt các đây một năm với giá bán 299 triệu đồng, mẫu xe này đã có tổng mức ưu đãi là 40 triệu đồng. Về mẫu xe Chevrolet Spark Duo mới này, hiện nó đang là chiếc xe cỡ nhỏ có giá rẻ nhất tại Việt Nam. Trên tất cả các phiên bản nâng cấp mới của xe, nó đều được thơng hiệu Mỹ nâng làm mới ở thiết kế ngoại/nội thất và cả động cơ đem đến một phong cách năng động và thể thao hơn.

Xe có kích thước dài, rộng, cao của xe tương ứng là 3.625 x 1.597 x 1.522 mm cùng với đó là trục cơ sở 2.375 mm. Phần đầu xe có thể dễ dàng nhận thấy những thay đổi so với phiên bản cũ với lưới tản nhiệt mới cùng logo Chevrolet được đặt ở trung tâm, cụm đèn pha vuốt ngược về phía sau tạo nên tổng thể khá hài hòa và bắt mắt. Phần đuôi xe cũng được làm mới với cản sau và cụm đèn hậu tái thiết kế. Mặc dù sở hữu kích thước khá nhỏ gọn và rẻ nhất trong phân khúc, nhưng người dùng vẫn cảm nhận được không gian nội thất vừa đủ nhờ bố cục sắp xếp hợp lí và khoa học, hướng đến sự tiện lợi nhất cho người sử dụng. Chevrolet Spark phiên bản nâng cấp sở hữu lốp tiêu chuẩn 165/65 lớn hơn các phiên bản đời trước. Phiên bản cao cấp nhất được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 14 inch làm nổi bật tính trẻ trung, thể thao cũng như khả năng vận hành đa dạng, ngay cả khi di chuyển trên những địa hình không bằng phẳng. Khoang lái của xe khá rộng rãi với hai chỗ ngồi, nội thất nỉ cao cấp kết hợp cùng vô lăng thiết kế dạng 3 chấu hiện đại, đồng hồ hiển thị thông tin thiết kế mới. Khoang chứa hàng với khả năng tải trọng lên đến 238kg. Trang bị nội thất trên Spark Duo khá đơn giản nhưng cũng được thiết kế lại hiện đại hơn với cụm đồng hồ điều khiển giúp người lái nhanh chóng theo dõi các thông số cần thiết khi đang vận hành, cùng với đó là các tiện ích như đài FM, hệ thống điều hòa không khí điều chỉnh cơ... Chevrolet Spark Duo sẽ vẫn được trang bị các tính năng an toàn và hỗ trợ lái như trước đây, bao gồm; hệ thống lái trợ lực điện, phanh đĩa bánh trước, phanh tang trống bánh sau và 2 túi khí trên tất cả các phiên bản. Khả năng vận hành linh hoạt của Spark Duo được tạo ra bởi động cơ xăng dung tích 1.2L, DOHC kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp giúp sản sinh công suất tối đa 80 mã lực, mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Chevrolet Spark 2018 nâng cấp mới sẽ có ba phiên bản, bao gồm; Spark LS, Spark LT 5 chỗ và Spark Duo 2 chỗ (xe Van). Riêng mẫu xe Spark Duo 2 chỗ trong bài viết này, sau khi giảm giá trong tháng 9/2018 thì hiện đang có giá bán rẻ nhất trong phân khúc tại thị trường ôtô Việt. Trong tháng 9/2018 các mẫu xe khác của Chevrolet tại Việt Nam như; Aveo LT và LTZ cũng được giảm giá thêm từ 10 - 20 triệu đồng so với tháng 8. Như vậy, so với mức giảm 60 triệu so với giá bán công bố, mẫu xe hạng B này đã đạt những mức giảm kỉ lục, từ 70 - 80 triệu đồng (tức là khoảng 15% giá trị của chiếc xe). Video: Đánh giá xe Chevrolet Spark Duo mới tại Việt Nam.

