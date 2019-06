Chevrolet Silverado 1500 phiên bản máy dầu "đấu" Ford F-150

Động cơ dầu 3.0L Duramax hoàn toàn mới sẽ là một lựa chọn cho các khách hàng mua bán tải Chevrolet Silverado 1500 mới đề cao tính tiết kiệm nhiên liệu và chú trọng vào sức kéo. Hãng xe Mỹ cho biết đây là động cơ dầu 6 xy-lanh 3.0L đầu tiên được cung cấp cho dòng bán tải hạng nhẹ cỡ lớn mang thương hiệu Chevrolet. Các kỹ sư của Chevrolet phát triển một động cơ dầu hoàn toàn mới sử dụng công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả làm việc. Động cơ Duramax 6 xy-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L sử dụng tăng áp đơn điều khiển cánh (VGT), tăng áp có thể boost công suất 43,4 psi, sử dụng kết hợp với hệ thống giải nhiệt không khí nạp (intercooler) làm mát bằng không khí và nước. Động cơ dầu cho công suất tối đa 277 mã lực tại 3.750 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 624Nm có được tại dải vòng tua máy từ 1.500 - 3.000 vòng/ phút, trong khi đó 95% mô-men xoắn cực đại đạt được ngay tại vòng tua 1.250 vòng/ phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 10 cấp (10L80) mới nhất của GM mang lại trải nghiệm lái mượt mà hơn. Bản máy dầu Duramax 3.0L còn được trang bị hệ thống phanh sử dụng lực nén của động cơ để hãm tốc độ xe, ít dùng đến phanh truyền thống hơn ở chế độ lái kéo theo rơ moóc "Tow-Haul". Chevrolet cho biết động cơ Duramax 3.0L được làm bằng hợp kim nhôm đúc giúp cắt giảm 25% trọng lượng so với động cơ làm từ gang tương đương. Trong động cơ, các chi tiết gồm trục khuỷu (cốt máy), tay dên làm từ thép rèn có độ bền cao và piston làm từ nhôm rèn. Trục cam nhẹ đi cùng với xupap nạp có đường kính 28,35 mm (1,12 inch) và xupap xả có đường kính 24,55 mm (0,97 inch). Chevy cho biết động cơ Duramax 3.0L tăng áp này có tỉ số nén lên đến 15,0:1. Động cơ Chevrolet Silverado 1500 2019 sử dụng nhiều công nghệ hiện đại như hệ thống Quản lý nhiệt độ chủ động (Active Thermal Management), tự động tắt động cơ tạm thời (Automatic stop/start) để tiết kiệm nhiên liệu & giảm lượng khí xả, hệ thống làm mát dầu động cơ (engine oil cooler), động cơ còn khởi động lý tưởng trong điều kiện thời tiết lạnh... Phiên bản động cơ dầu Duramax 3.0L sẽ có mặt trên tất cả các phiên bản của dòng Silverado 1500 bao gồm: LT, RST, LTZ và High Country. GM cho biết giá xe Chevrolet Silverado 1500 Duramax 3.0L tương đương với bản máy xăng V8 6.2L, cao hơn 2.495 USD so với bản máy xăng V8 5.3L và 3.890 USD so với phiên bản máy xăng 2.7L Turbo thấp nhất. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe bán tải cỡ lớn Chevrolet Silverado 1500 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ford F-150, RAM 1500 hay Toyota Tundra trong phân khúc bán tải cỡ lớn. Chevrolet Silverado 1500 2019 sẽ đến tay khách hàng ngay trong tháng tới đây. Video: Đánh giá Chevrolet Silverado 1500 phiên bản 2019.

