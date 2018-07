Chevrolet Colorado 2.5 miễn thuế giá từ 624 triệu tại VN

General Motors Việt Nam vừa có những bổ sung mới nhất cho dòng xe bán tải Chevrolet Colorado, khiến mẫu bán tải ăn khách này càng trở nên hấp dẫn hơn nữa với khách hàng Việt. Colorado nay được đi kèm động cơ mới và thêm tính năng an toàn tiên tiến, được bán ra với 8 màu ngoại thất khác nhau. Về ngoại hình, Chevrolet Colorado 2.5 phiên bản mới được bán ra trong tháng 7/2018 này không có nhiều khác biệt so với các phiên bản trước đó nhưng có thêm 2 màu mới gồm Cam và Xám ánh kim bên cạnh 6 màu sơn ngoại thất đã có như Đen, Trắng, Đỏ, Bạc, Xám và Xanh. Tại Việt Nam, Chevrolet Colorado 2018 vẫn có 2 tùy chọn sức mạnh động cơ Diesel là Duramax 2.5L và Duramax 2.5L VGT thế hệ mới thay thế cho động cơ Duramax 2.8L trước đây. Riêng mô hình động cơ Diesel Duramax 2.5L VGT thế hệ mới có tới 4 phiên bản khác nhau, trong khi mô hình động cơ Duramax 2.5L dừng lại ở con số 2. So với động cơ Duramax 2.8L có công suất 197 mã lực cùng mô-men xoắn 500 Nm, động cơ 2.5L VGT yếu hơn một chút khi chỉ có công suất 180 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Thế nhưng khi so với động cơ Duramax 2.5L thông thường có công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm thì rõ ràng động cơ 2.5L VGT vượt trội hơn hẳn. Các phiên bản Colorado 2.5L thông thường sẽ đi kèm hộp số sàn 6 cấp trong khi các phiên bản Colorado 2.5L VGT sẽ có cả 2 lựa chọn số tự động và số sàn 6 cấp. Đáng chú ý, trước đây phiên bản Colorado 2.5L 4x2 chỉ có trang bị hộp số sàn 6 cấp thì nay GM Việt Nam đã bổ sung thêm phiên bản mới Colorado 2.5L VGT 4x2 AT LT với trang bị số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường hơn nữa sự an toàn và vận hành của mẫu xe bán tải Colorado mới, tính năng khóa an toàn 2 nấc được bổ sung thêm trên tất cả các phiên bản nhằm ngăn chặn các tình huống tắt động cơ đột ngột do chìa khóa bị xoay không chủ đích. Giống như những phiên bản Colorado khác từng ra mắt trong năm 2017 vừa qua, mẫu xe bán tải Colorado 2.5L VGT 4x2 AT LT cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí MyLink thế hệ mới nhất của Chevrolet cho phép kết nối với điện thoại iPhone thông qua Apple CarPlay. Các công nghệ an toàn tiên tiến sẵn có trên Chevrolet Colorado bao gồm Cảnh báo va chạm phía trước, Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, Cảnh báo xe lệch làn đường, Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS), Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và camera lùi. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe Chevrolet Colorado mới sẽ giá bán từ 624 triệu đồng cho phiên bản 2.5L 4x2 MT LT và 819 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất Colorado 2.5L 4x4 AT HC*. Tính đến hết năm 2017, đã có 3.082 chiếc Chevorlet Colorado được bán ra trên toàn quốc, đứng vị trí thứ 2 về thị phần ở phân khúc bán tải tại Việt Nam. Video: Chevrolet Colorado trải nghiệm Offroad tại Việt Nam.

