Chạy 9000km - Range Rover Velar bán hơn 5 tỷ ở Hà Nội

Chiếc xe Range Rover Velar mới thuộc phiên bản SE P250 R-Dynamic mới ra biển cách đây không lâu và chạy được khoảng gần 9000km mới đây đã được chủ nhân tại Hà Nội nhượng lại cho một showroom bán xe tư nhân. Tại đây, mẫu xe này được chào bán với mức giá 5,3 tỷ đồng. Về cơ bản chiếc xe này vẫn còn nguyên bản và khá mới do chỉ mới đăng ký và ít được chủ nhân sử dụng. Range Rover Velar SE P250 R-Dynamic sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.803 x 2.032 x 1.665 (mm), ngoại thất xe được trang bị gói R-Dynamic với rất nhiều những chi tiết ngoại thất của xe được phủ đen. Mẫu SUV hạng sang Range Rover Velar mới mang đường nét quen thuộc (phần đầu hao hao Evoque, đuôi giống Sport) nhưng mui kiểu coupe và sự liền lạc của thân xe nói chung giúp Velar bắt mắt hơn hẳn. Đầu xe ấn tượng với đèn pha Matrix-Laser LED có luồng sáng mở rộng tối đa 550m. Hốc hút gió phía trên cản trước được thiết kế hoàn toàn mới mang đậm chất thể thao. Phía sau đuôi xe với thiết kế dạng bo tròn mềm mại mang đến sự tao nhã hơn so với thiết kế kiểu vuông vức lâu nay. Ngoài ra, cụm đèn hậu cũng sử dụng công nghệ full LED, cản sau lớn và vuốt cao. Hệ thống ống xả đơn hình tứ giác được đặt đối xứng hai bên. Tay nắm cửa có thiết kế tương lai tự động ẩn vào khi không sử dụng, bộ mâm hợp kim đa chấu mới... Có thể thấy rõ những đặc điểm gân guốc, góc cạnh trên mẫu xe Land Rover thế hệ cũ đã được thay thế hoàn toàn bởi những đường nét mềm mại, sang trọng trên Velar mới. Bên trong nội thất của chiếc xe SUV địa hình hạng sang này sở hữu cấu trúc tương tự các dòng xe Range Rover khác, với điểm nhấn là 2 màn hình cảm ứng 10 inch nằm liền nhau theo chiều dọc, bên trên hiển thị thông tin giải trí, còn bên dưới tích hợp thêm 3 nút bấm cơ học để chỉnh điều hòa. Xe được trang bị CPU Intel 4 nhân, ổ đĩa 60 GB để lưu dữ liệu và có kết nối mạng Ethernet. Dàn âm thanh Meridian 1.600W. Ghế ngồi bọc da cao cấp cùng các đường chỉ khâu ấn tượng, tựa đầu ghế cao có thể điều chỉnh, ghế lái chỉnh điện ghi nhớ vị trí ngồi cũng nhiều tiện ích khác... Theo Jaguar Land Rover cho hay, mẫu xe SUV hạng sang Velar mới này sở hữu không gian "rộng không tưởng cho mọi hành khách". Nằm phía trên trần xe là một cửa sổ trời Panorama siêu rộng, tăng thêm cảm giác thoáng đãng cho nội thất. Khoang hành lý của xe có thể tích 632 lít và có thể đạt 1731 lít nếu gập hàng ghế sau lại. Tại thị trường Việt Nam, Range Rover Velar được nhập khẩu và phân phối chính hãng với ba phiên bản: Base SE, R-Dynamic và First Edition đều sở hữu khối động cơ Si6, 3.0L V6, Supercharged, 380 mã lực, mô-men xoắn cực đại đạt 450Nm, tốc độ tối đa đạt 250km/h và khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 5,7 giây. Tất cả đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh. Xe vẫn có công nghệ kiểm soát địa hình Terrain Response quen thuộc. Mức giá bán lẻ của Range Rover Velar tại thị trường Việt Nam được bán ra từ 4,895 tỉ đồng với bản Base SE và 5,095 tỉ đồng với bản R-Dynamic. Ngoài Range Rover Velar, đội hình của Jaguar Land Rover Việt Nam tại VIMS 2017 còn bao gồm 5 mẫu xe hiệu suất cao của Jaguar: XE, XF, XJL, F-Pace, F-TYPE Convertible và 4 mẫu xe địa hình đa dụng hạng sang thuộc thương hiệu Land Rover: Range Rover Sport, Discovery Sport, Discovery mới và Autobiography LWB. Vieo: Đánh giá Range Rover Velar - chiếc xe ''vạn người mê".

