Chạm mặt Suzuki Jimny "nhái" Land Rover và Mercedes G-Class

Vào cuối năm 2018, hãng độ DAMD của Nhật Bản đã tung ra những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi xe giá rẻ Suzuki Jimny 2019 lắp 2 bộ body kit Little G và Little D. Đến triển lãm Tokyo Auto Salon 2019 diễn ra vào giữa tháng 1 vừa qua tại Nhật Bản, hãng độ DAMD đã đưa cặp đôi Suzuki Jimny 2019 lắp 2 bộ body kit này đến trưng bày. Trong đó, chiếc màu trắng là Suzuki Jimny 2019 lắp bộ body kit Little G. Chiếc màu xanh lục còn lại đi kèm bộ body kit Little D. Đúng như tên gọi, chiếc Suzuki Jimny 2019 lắp bộ body kit Little G trông chẳng khác gì Mercedes-Benz G-Class thu nhỏ. Bên ngoài, chiếc Suzuki Jimny 2019 với bộ body kit Little G được bổ sung cản trước/sau mới và hốc bánh vuông vắn theo phong cách của SUV hạng sang Mercedes-Benz. Ngay cả hốc đèn pha và lưới tản nhiệt với nan kép mạ crôm nằm ngang cũng giống với mẫu SUV Đức. Chưa hết, bộ body kit Little G còn đưa đèn xi-nhan LED nằm dọc, đường màu đen chạy trên sườn xe, bậc bước lên/xuống mới, ống xả bên sườn và bộ vành hợp kim 8 chấu màu tối cho chiếc Suzuki Jimny 2019. Riêng phần đuôi xe của chiếc Suzuki Jimny 2019 gần như không thay đổi, chỉ có thêm vỏ bọc lốp dự phòng mới với logo của hãng DAMD. Tuy nhiên, nếu nhìn lướt qua chắc bạn khó nhận ra nó là một chiếc Jimny giá rẻ. Bên trong chiếc Suzuki Jimny 2019 độ bộ body kit Little G xuất hiện ghế bọc da phối nỉ. Trong đó, phần nỉ được thiết kế kẻ caro và có 3 hàng lỗ khá lạ mắt. Tựa đầu ghế cũng được thiết kế theo phong cách tương tự. Nếu muốn sở hữu Land Rover Defender thu nhỏ, khách hàng có thể chọn Suzuki Jimny 2019 với bộ body kit Little D. Phần đầu xe là dòng chữ "LITLLE:D" cứng cáp trên nắp capô theo phong cách của Land Rover Defender. Tiếp đến là lưới tản nhiệt và đèn định vị mới, ốp bảo vệ cản va rắn rỏi, tích hợp đèn sương mù cũng như ốp bảo vệ gầm. Các chi tiết ở phần đầu xe được đánh giá cứng cáp và bắt mắt hơn nhiều so với nguyên bản. Không dừng ở đó, hãng độ DAMD tiếp tục thay cụm đèn hậu nguyên bản của Suzuki Jimny 2019 thành loại bóng đơn lẻ, đóng vai trò đèn phanh, đèn báo rẽ và đèn lùi. Trên chắn bùn trước và sau của Suzuki Jimny 2019 đi kèm gói Little D còn có thêm đinh tán sao cho giống Land Rover Defender. Cuối cùng là bộ vành hợp kim đi kèm lốp off-road, tấm chắn bùn sau lốp và màu sơn ngoại thất xanh quân đội khiến nó mang đậm chất off-road. Khác với chiếc màu trắng "nhái" Mercedes-Benz G-Class, chiếc Suzuki Jimny 2019 màu xanh lục lại được trang bị ghế bọc da phối da lộn màu tối. Trong đó, phần da lộn được khâu hình quả trám đẹp mắt. Hiện hãng độ DAMD chưa công bố nhiều thông số kỹ thuật cụ thể của cặp đôi Suzuki Jimny 2019 độ. Rất có thể xe sẽ sử dụng động cơ như Suzuki Jimny 2019 nguyên bản. Giá xe Suzuki Jimny 2019 phiên bản độ DAMD cũng chưa được hé lộ tại Tokyo Auto Salon 2019. Video: Chi tiết Suzuki Jimny "nhái" Land Rover và Mercedes G-Class.

