Cận cảnh Yamaha R15 vừa giảm giá 14 triệu tại Việt Nam

Yamaha Việt Nam vừa thực hiện điều chỉnh giá bán cho mẫu xe môtô Yamaha R15 mà hãng nhập khẩu từ Indonesia được phân phối chính hãng. Theo đó, Yamaha đã giảm 14 triệu đồng so với mức giá cũ cho mẫu sport bike 150cc, đưa giá niêm yết của xe từ 93 triệu về mức 79 triệu đồng. Dường như nắm bắt xu hướng và nhu cầu mua sắm xe cuối năm đang tăng lên, Yamaha đã thực hiện điều chỉnh giá để thu hút khách hàng và nâng cao doanh số. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá bán cho R15 chính hãng cũng là bước đi cần có khi Yamaha R15 được các cửa hàng nhập khẩu tư nhân bán với giá thấp hơn hẳn so với giá chính hãng, ở mức 82 - 85 triệu đồng tùy vào cửa hàng và khu vực. Yamaha R15 tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ ba, sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới nhất thừa hưởng từ đàn anh Yamaha R1 2015 đến nay. So với hai thế hệ trước đó, Yamaha R15 2018 có thiết kế gọn gàng hơn hẳn, tuy nhiên không vì thế mà xe mất đi vẻ thể thao và cứng cáp. Nhờ sử dụng ngôn ngữ thiết kế thừa hưởng từ xe chiếc Yamaha YZR-M1 của đội đua Yamaha sử dụng trên đường đua MotoGP, phần đầu xe R15 2018 có thiết kế nhỏ nhắn, nhiều đường nét bo tròn và hốc gió chính giữa mặt nạ xe khá lớn. Hai bên là cặp đèn pha LED không bị phô trương như thế hệ cũ mà gọn gàng hơn. Phần yếm hai bên cũng không còn xòe ra hai bên quá nhiều mà ôm sát vào thân xe, cđường cắt xẻ khá lớn trên yếm xe được che lại bằng ốp nhựa màu đen tạo cảm giác lướt gió và cứng cáp. Bình xăng của xe nay đã được bố trí chìm xuống và được ốp nhựa bên ngoài, tạo cảm giác lớn hơn. Nâng cấp đáng chú ý nhất của R15 2018 không chỉ ở mặt thiết kế mà còn ở trang bị. Thế hệ thứ ba của R15 sử dụng phuộc trước hành trình ngược cao cấp hơn, giúp xe cân đối và nâng cao cảm giác kiểm soát ở đầu xe. Dù vẫn sử dụng bộ khung nhôm Deltabox quen thuộc của thế hệ trước nhưng nhờ có gắp sau trọng lượng nhẹ và thiết kế mới, tỷ lệ phân phối trọng lượng trước/sau của R15 2017 đạt mức hoàn hảo 50:50. Kết hợp cùng thân xe có tính khí động học, lốp sau rộng hơn và phuộc tốt hơn giúp xe có khả năng điều khiển ổn định hơn so với thế hệ cũ. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xylanh đơn, dung tích 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA giúp tăng hiệu năng của động cơ ở dải tua cao, sản sinh công suất tối đa 19 mã lực và mômen xoắn cực đại 14,7 Nm. Đi kèm là hộp số côn tay 6 cấp và bộ ly hợp chống trượt khi dồn số. Tại thị trường Việt Nam, Yamaha R15 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CBR150R và Suzuki GSX-R150. Như vậy, với lần điều chỉnh giá này, Yamaha R15 chính hãng dự tính sẽ hút khách hơn so với các đối thủ. Video: Đánh giá xe môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha R15 tại Việt Nam.

