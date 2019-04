Cận cảnh xe siêu rẻ Suzuki Alto giá từ 97 triệu đồng

Để đáp ứng những quy định về an toàn và tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn tại Ấn Độ, liên doanh Maruti Suzuki đã quyết định vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe ôtô siêu rẻ Suzuki Alto 800. Bước sang phiên bản nâng cấp, mẫu xe này chẳng những được gọi bằng cái tên Suzuki Alto ngắn gọn mà còn nâng cấp về thiết kế cũng như trang bị. Là phiên bản nâng cấp thứ 2 của thế hệ hiện tại, Suzuki Alto 2019 mới được bổ sung lưới tản nhiệt trên/dưới mới và cản trước tái thiết kế. Trong đó, lưới tản nhiệt dưới được thiết kế hình thang và đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Riêng cụm đèn sương mù trước nằm trên cản va đã biến mất ở Suzuki Alto 2019. Đáng tiếc là những thay đổi trong thiết kế ngoại thất của Suzuki Alto 2019 tại thị trường Ấn Độ cũng dừng ở đây. Những chi tiết như cản sau, đèn hậu hay cửa cốp của mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Alto 2019 đều được liên doanh Maruti Suzuki bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Ngay cả vành la-zăng bằng thép, có thể màu đen hoặc màu bạc tùy vào phiên bản, cũng được giữ nguyên. Trái với ngoại thất, nội thất của Suzuki Alto 2019 mới lại được nâng cấp nhiều hơn so với phiên bản trước đây. Cụ thể, hãng xe Suzuki đã thay mặt táp-lô mới, phối 2 màu be và xám, cho Alto 2019. Bên cạnh đó là vô lăng, bảng đồng hồ và cụm điều khiển trung tâm mới cũng như cửa gió điều hòa giữa mặt táp-lô có thiết kế mượt mà hơn. Tuy nhiên, trang bị nội thất của Suzuki Alto 2019 khá đơn giản với hệ thống âm thanh 2-DIN và kết nối Bluetooth. Mẫu xe đô thị này không hề có màn hình cảm ứng hay hệ thống thông tin giải trí như đối thủ Renault Kwid đang bán ra tại thị trường Ấn Độ. Suzuki Alto 2019 sở hữu khối động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 796 cc, sản sinh công suất tối đa 47,99 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại tua máy 3.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 22,05 km/lít (4,5 lít/100 km). Đặc biệt, Suzuki Alto 2019 trở nên an toàn hơn nhờ những trang bị tiêu chuẩn như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe, túi khí ghế lái, hệ thống cảnh báo tốc độ và nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Suzuki Alto 2019 dao động từ 293.689 - 371.709 Rupee (khoảng 97 - 123 triệu đồng) được chia thành 3 bản trang bị là STD, LXI và VXI. Mức giá này chẳng những khiến người Việt "phát hờn" mà còn hứa hẹn giúp Alto 2019 tiếp tục giữ vị thế như một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ. Video: Cận cảnh xe siêu rẻ Suzuki Alto 2019 tại Ấn Độ.

Để đáp ứng những quy định về an toàn và tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn tại Ấn Độ, liên doanh Maruti Suzuki đã quyết định vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe ôtô siêu rẻ Suzuki Alto 800. Bước sang phiên bản nâng cấp, mẫu xe này chẳng những được gọi bằng cái tên Suzuki Alto ngắn gọn mà còn nâng cấp về thiết kế cũng như trang bị. Là phiên bản nâng cấp thứ 2 của thế hệ hiện tại, Suzuki Alto 2019 mới được bổ sung lưới tản nhiệt trên/dưới mới và cản trước tái thiết kế. Trong đó, lưới tản nhiệt dưới được thiết kế hình thang và đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Riêng cụm đèn sương mù trước nằm trên cản va đã biến mất ở Suzuki Alto 2019. Đáng tiếc là những thay đổi trong thiết kế ngoại thất của Suzuki Alto 2019 tại thị trường Ấn Độ cũng dừng ở đây. Những chi tiết như cản sau, đèn hậu hay cửa cốp của mẫu xe cỡ nhỏ Suzuki Alto 2019 đều được liên doanh Maruti Suzuki bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Ngay cả vành la-zăng bằng thép, có thể màu đen hoặc màu bạc tùy vào phiên bản, cũng được giữ nguyên. Trái với ngoại thất, nội thất của Suzuki Alto 2019 mới lại được nâng cấp nhiều hơn so với phiên bản trước đây. Cụ thể, hãng xe Suzuki đã thay mặt táp-lô mới, phối 2 màu be và xám, cho Alto 2019. Bên cạnh đó là vô lăng, bảng đồng hồ và cụm điều khiển trung tâm mới cũng như cửa gió điều hòa giữa mặt táp-lô có thiết kế mượt mà hơn. Tuy nhiên, trang bị nội thất của Suzuki Alto 2019 khá đơn giản với hệ thống âm thanh 2-DIN và kết nối Bluetooth. Mẫu xe đô thị này không hề có màn hình cảm ứng hay hệ thống thông tin giải trí như đối thủ Renault Kwid đang bán ra tại thị trường Ấn Độ. Suzuki Alto 2019 sở hữu khối động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 796 cc, sản sinh công suất tối đa 47,99 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại tua máy 3.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp tiêu chuẩn đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 22,05 km/lít (4,5 lít/100 km). Đặc biệt, Suzuki Alto 2019 trở nên an toàn hơn nhờ những trang bị tiêu chuẩn như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe, túi khí ghế lái, hệ thống cảnh báo tốc độ và nhắc nhở thắt dây an toàn cho hàng ghế trước. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Suzuki Alto 2019 dao động từ 293.689 - 371.709 Rupee (khoảng 97 - 123 triệu đồng) được chia thành 3 bản trang bị là STD, LXI và VXI. Mức giá này chẳng những khiến người Việt "phát hờn" mà còn hứa hẹn giúp Alto 2019 tiếp tục giữ vị thế như một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ. Video: Cận cảnh xe siêu rẻ Suzuki Alto 2019 tại Ấn Độ.