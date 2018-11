Cận cảnh xe sang Audi A1 giá chỉ 548 triệu tại Hà thành

Một người dùng ở Hà Nội vừa rao bán chiếc xe sang giá rẻ Audi A1 đời 2010 chi 548 triệu đồng. Xe đã chạy quãng đường hơn 48 nghìn km. Audi A1 xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2011, giá bán ở thời điểm này khoảng 60.000 USD. Nếu không tính chênh lệch tỷ giá, mẫu hatchback thể thao chỉ mất giá hơn 1 nửa sau nhiều năm sử dụng. Hơn 500 triệu đồng là mức giá trung bình cho một chiếc Audi A1 đời 2010. Trên các trang mua bán xe cũ hiện nay, mức giá của mẫu xe sang này có thể dao động từ 50 triệu đến gần 700 triệu đồng tùy theo hình thức của xe. Giá bán sẽ đẩy lên cao hơn nếu lựa chọn A1 đời mới hơn. Về thiết kế, mẫu xe Audi A1 Sportback nổi bật ở phần ngoại thất sắc sảo, lưới tản nhiệt với các khe hút gió lớn, được sơn tông màu đen mờ, đi kèm là các chi tiết làm bằng kim loại sáng. Logo 4 vòng tròn đặt chính giữa, cụm đèn pha dạng led hiện đại, đèn sương mù thiết kế sắc nét. Xe được trang bị bộ la-zăng làm bằng hợp kim dạng 5 chấu kép, kích thước 17 inch, tuy nhiên thiết kế của bánh xe khá đơn giản. Phần đuôi của mẫu xe sang cỡ nhỏ này nổi bật với cụm đèn pha LED, thiết kế với các đường viền dạng bo tròn, mang đến sự nữ tính, trẻ trung. Đèn xi-nhan của xe cũng tích hợp trên đèn hậu khá ấn tượng. Nội thất của mẫu xe sang cỡ nhỏ Audi A1 với khoảng không gian lớn do hãng đã tăng kích thước của chiều dài của thân xe. Các chất liệu bằng da cùng sự tiện dụng mang đến sự thoải mái cho người sử dụng, vô lăng 3 chấu tích hợp một số phím chức năng tăng âm thanh, thoại rãnh tay... Xe được trang bị điều hòa hai vùng độc lập, bảng táp-lô thiết khế đơn giận cùng một màn hình cảm ứng kích thước 6.5 inch đặt chính giữa. Xe đi kèm 3 tùy chọn đáng chú ý khác bao gồm hệ thống định vị MMI Navigation Plus, dàn âm thanh Bose và hệ thống Audi Connect với tính năng kết nối các thiết bị di động. Phiên bản Audi A1 tại Việt Nam là bản 1.4l, xe được trang bị hộp số tự động 7 cấp S-tronic, cho công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố khá tiết kiệm so với các đối thủ. Trang bị an toàn cho mẫu xe sang giá rẻ này bao gồm; hệ thống cân bằng điện tử Electronic Stability Control (ESC), túi khí an toàn hàng ghế trước và sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS tiêu chuẩn... Dù được đánh giá "lành" hơn so với Mercedes-Benz hay BMW, nhưng Audi vẫn vướng phải rào cản chi phí sử dụng cao đặc trưng của xe châu Âu. Nhiều người dùng còn phàn nàn về chuyện dòng Audi A1 thường gặp tình trạng lỗi hộp số. Nếu không may gặp lỗi nặng, chủ nhân có khi tiêu tốn đến 40-50 triệu đồng. Xe sang giá rẻ Audi A1 có yếu tố thương hiệu, thiết kế đẹp, nội thất chất lượng và vận hành tốt dù đã 7 năm tuổi. Giá Audi A1 đời mới cùng hạng với Volkswagen Sirocco và Mini Cooper. Còn với đời cũ, người dùng có thể phân vân với một số mẫu xe Nhật như Toyota Yaris hay Honda City, dễ chăm sóc, bảo dưỡng và giữ giá tốt hơn. Video: Audi A1 Sportback 2019 đã thay đổi như thế nào?

