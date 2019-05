Cận cảnh xe môtô Yamaha FZ25 giá chỉ 80 triệu ở Sài Gòn

Mẫu xe môtô Yamaha FZ25 là sản phẩm của Yamaha tại Ấn Độ nhằm cạnh tranh ở phân khúc naked-bike dưới 300cc. Mới đây một đại lý tư nhân tại TP HCM vừa nhập về lô xe Yamaha FZ25 2019 mới đầu tiên về Việt Nam để bán ra cho thị trường trong nước. Yamaha FZ25 2019 mới được phát triển dựa trên bộ khung dạng kim cương hay lưới mắt cao và có trọng lượng chỉ 148 kg. Các kích thước cơ bản khác của mẫu naked-bike phân khối nhỏ này bao gồm chiều dài tổng thể 2.015 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, chiều rộng 770 mm và chiều cao 1.075 mm. Đèn pha của Yamaha FZ25 2019 có thiết kế hai tầng ứng dụng công nghệ LED, phía trên là kính chắn gió nhỏ che chắn cho bảng đồng hồ của xe. Đèn xinhan của xe vẫn được bố trí hai bên đầu đèn như thiết kế cũ. Bình xăng của Yamaha FZ25 có dung tích 14 lít, có thiết kế khá to và cơ bắp. Bảng đồng hồ của xe là màn hình kỹ thuật số đơn sắc, hiển thị các thông tin như vòng tua máy, vận tốc, cấp số, hành trình và lượng xăng. Trong khi đó, đuôi xe có thiết kế khá thể thao và sắc sảo, đèn phanh của xe có thiết kế đôi, có phần nào đó giống đèn phanh của Yamaha MT-09. Yamaha cũng trang bị cho FZ25 cặp tay dắt phía sau được bố trí rất hợp lý, tạo nên vẻ liền mạch cho tổng thể của chiếc naked-bike mới này. So với phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 2017, Yamaha FZ25 ABS 2019 mới cũng đã được nâng cấp thêm hệ thống phanh ABS kênh đôi. Ngoài nâng cấp này ra thì xe không có thay đổi nào khác về thiết kế lẫn trang bị. Thiết kế ống xả của xe tuy có kích thước lớn nhưng lại khá ngắn và ăn nhập tốt với tổng thể xe. Do pad biển số có thiết kế thể thao và không tích hợp chắn bùn nên Yamaha đã trang bị cho xe chắn bùn bắt vào càng xe. Về sức mạnh, Yamaha FZ25 2019 mới được trang bị động cơ xylanh đơn, SOHC, dung tích 249cc, làm mát bằng gió sản sinh công suất 20 mã lực và mômen xoắn cực đại 20 Nm, đi kèm là hộp số côn tay 5 cấp. Tại thị trường xe máy Việt Nam, giá xe Yamaha FZ25 2019 bán ra thị trường khoảng hơn 80 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Mẫu xe này hiện chưa có phiên bản chính hãng mà chỉ được nhập khẩu tư nhân theo diện không chính hãng. Video: Cận cảnh xe môtô Yamaha FZ25 2019 mới.

