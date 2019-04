Cận cảnh xe Mercedes-Benz 200 W110 của Tổng thống Thiệu

Chiếc xe sang Mercedes-Benz 200 W110 được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào thập kỷ 60 trong bài viết này, là một trong trong những chiếc xe mà Tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng. Chiếc xe Mercedes-Benz này là chiến lợi phẩm của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn I, quân Giải phóng khi đánh vào căn cứ Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa lúc 9 giờ 10 ngày 30/4/1975. Vào dịp kỷ niệm 20 năm thống nhất đất nước (30/4/1995), chiếc xe Mercedes-Benz của Tổng thống Thiệu được đưa về Dinh Độc Lập trưng bày phục vụ nhu cầu tham quan của du khách và xuất hiện từ đó đến nay.

Đây được xem là một hiện vật lịch sử đặc biệt được trưng bày ở Dinh Độc Lập. Theo nhiều tài liệu cho biết, mẫu xe Mercedes-Benz 200 W110 được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào cuối thập kỷ 60. Chiếc xe sang này từng nằm trong đội xe phục vụ Tổng thống Thiệu trong thời gian ông còn nắm quyền. Đáng chú ý, Mercedes-Benz 200 W110 được sử dụng cả hai loại nhiên liệu phổ biến là xăng và dầu diesel Điểm chú ý của thế hệ Mercedes-Benz 200 W110 là nó được bổ sung thêm cánh thăng bằng ở đuôi. Các chi tiết ngoại thất của xe được thiết kế khá sang trọng và bắt mắt như lưới tản nhiệt, các chi tiết kim loại mạ crom sáng bóng ở cản trước, sau và ốp đèn... Bên trong nội thất của mẫu xe Mercedes-Benz 200 W110 này được thiết kế khá đơn giản, nhưng là dạng cao cấp thời bấy giờ với vô lăng bọc da dạng hai chấu. Táp lô xe có điều hoà, hệ thống radio... Các chi tiết khác như ghế ngồi, ốp cửa... cũng được bọc da cùng tông màu. Mặc dù trải qua hàng chục năm, nhưng do được bảo quản cẩn thận - nội thất bên trong của chiếc xe vẫn còn khá mới và nguyên bản. Theo hãng xe ôtô Đức - mẫu xe Mercedes-Benz 200 W110 được sử dụng động cơ 4 xi lanh nhưng được làm với cấu hình mới hơn so với thế hệ trước nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như khi va chạm. Đây cũng luôn được coi là dòng xe đậm chất nhất của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz, nó góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của thương hiệu này trên toàn thế giới qua hàng thập kỷ và cho đến tận ngày nay. Hiện chiếc xe Mercedes-Benz 200 W110 từng thuộc sở hữu của tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu vẫn được nhiều du khách trong và ngoài nước tới thăm quan và khám phá mỗi khi đến dinh độc lập - đặc biệt trong ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Video: Xe Mercedes Benz của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Chiếc xe sang Mercedes-Benz 200 W110 được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào thập kỷ 60 trong bài viết này, là một trong trong những chiếc xe mà Tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng. Chiếc xe Mercedes-Benz này là chiến lợi phẩm của Trung đoàn 48, Sư đoàn 390, Quân đoàn I, quân Giải phóng khi đánh vào căn cứ Bộ Tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng hòa lúc 9 giờ 10 ngày 30/4/1975. Vào dịp kỷ niệm 20 năm thống nhất đất nước (30/4/1995), chiếc xe Mercedes-Benz của Tổng thống Thiệu được đưa về Dinh Độc Lập trưng bày phục vụ nhu cầu tham quan của du khách và xuất hiện từ đó đến nay.

Đây được xem là một hiện vật lịch sử đặc biệt được trưng bày ở Dinh Độc Lập. Theo nhiều tài liệu cho biết, mẫu xe Mercedes-Benz 200 W110 được sản xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức vào cuối thập kỷ 60. Chiếc xe sang này từng nằm trong đội xe phục vụ Tổng thống Thiệu trong thời gian ông còn nắm quyền. Đáng chú ý, Mercedes-Benz 200 W110 được sử dụng cả hai loại nhiên liệu phổ biến là xăng và dầu diesel Điểm chú ý của thế hệ Mercedes-Benz 200 W110 là nó được bổ sung thêm cánh thăng bằng ở đuôi. Các chi tiết ngoại thất của xe được thiết kế khá sang trọng và bắt mắt như lưới tản nhiệt, các chi tiết kim loại mạ crom sáng bóng ở cản trước, sau và ốp đèn... Bên trong nội thất của mẫu xe Mercedes-Benz 200 W110 này được thiết kế khá đơn giản, nhưng là dạng cao cấp thời bấy giờ với vô lăng bọc da dạng hai chấu. Táp lô xe có điều hoà, hệ thống radio... Các chi tiết khác như ghế ngồi, ốp cửa... cũng được bọc da cùng tông màu. Mặc dù trải qua hàng chục năm, nhưng do được bảo quản cẩn thận - nội thất bên trong của chiếc xe vẫn còn khá mới và nguyên bản. Theo hãng xe ôtô Đức - mẫu xe Mercedes-Benz 200 W110 được sử dụng động cơ 4 xi lanh nhưng được làm với cấu hình mới hơn so với thế hệ trước nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như khi va chạm. Đây cũng luôn được coi là dòng xe đậm chất nhất của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz , nó góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công của thương hiệu này trên toàn thế giới qua hàng thập kỷ và cho đến tận ngày nay. Hiện chiếc xe Mercedes-Benz 200 W110 từng thuộc sở hữu của tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu vẫn được nhiều du khách trong và ngoài nước tới thăm quan và khám phá mỗi khi đến dinh độc lập - đặc biệt trong ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Video: Xe Mercedes Benz của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.