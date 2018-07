Cận cảnh xe máy Honda Cub 82 "còn zin" tại Hà Nội

Đối với người Việt Nam, các dòng xe Honda Super Cub đã trở nên quá quen thuộc với đầy đủ các thế hệ đã được du nhập vào từ rất lâu. Trong đó, những chiếc Honda Super Cub C70, hay còn được người dân gọi là xe máy Honda Cub 82 chiếm một số lượng không nhỏ ở khoảng thập niên 90. Trên thực tế, cách gọi Honda Cub 82 theo năm của người Việt đối với chiếc xe này là không chính xác khi phải tới năm 1984, Honda mới lần đầu tiên ra mắt thế hệ Super Cub C70 mới. Tại thị trường Nhật bàn vào thời điểm đó, người tiêu dùng có thể đặt hàng chiếc xe với phần đầu tròn truyền thống của các đời Super Cub trước đó. Tại Anh, những chiếc Super Cub C70 được nhập khẩu sẽ được thay sẵn đầu tròn thay vì vuông như hàng nội địa Nhật. Màu sơn đặc trưng của những chiếc Cub 82 tại Việt Nam là xanh cửu long, tuy nhiên chiếc xe này còn được bán với nhiều màu khác nhau. Trong đó, phiên bản màu xám bạc như chiếc xe trong bài viết này rất hiếm gặp tại Việt Nam. Mặc dù đã trải qua hàng chục năm, chiếc xe máy Honda Cub 82 này cho đến nay vẫn giữ được độ mới đáng ngạc nhiên từ nước sơn, phụ kiện đến các chi tiết nhỏ khác... Thậm chí có thể so sánh được với nhiều chiếc xe "đập thùng" khi đồng hồ công tơ mét của xe chỉ báo đi được hơn 7000km. Do còn rất mới nên chủ xe cũng không "độ chế" gì cho chiếc xe, chỉ lắp thêm hoặc thay thế một số chi tiết nguyên bản như gương hậu nhôm Rizoma hay baga trên lườn xe để khiến nó tiện dụng hơn khi di chuyển hàng ngày. Màu sơn xám bạc nguyên bản của chiếc xe vẫn còn giữ được độ bóng và sâu màu như xe mới. Do thuộc đời cao nên chiếc Super Cub C70 này còn có một số chi tiết nâng cấp đáng giá, chẳng hạn như moay-ơ trước có thêm một thanh ổn định gắn vào gắp trước, hạn chế tình trạng "bổng đầu" và lệch bánh khi phanh gấp ở tốc độ cao, hiện tượng đặc trưng của loại giảm xóc "giò gà" trên Cub. So với các thế hệ xe máy phổ thông Honda trước đó, Super Cub C70 vẫn giữ nguyên kết cấu động cơ SOHC 1 xi-lanh làm mát bằng gió truyền thống, nhưng có dung tích nâng lên thành 71,8cc. Động cơ này đem tới cho chiếc xe công suất tối đa 6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 5,2 Nm. Trên thế hệ này, động cơ của xe cũng đã được bổ sung thêm bộ đề và có kết cấu mô-tơ điện, cuộn điện và bưởng điện phía bên trái như chiếc Cub 100 EX (hay Honda Dream II) xuất hiện 2 năm sau, vào năm 1986. Cũng như sơn thân xe, màu sơn trên bưởng máy cũng lấp lánh nhũ bạc như xe mới. Hiện tại, những chiếc Cub 82 vẫn đang được những người cao tuổi và trung niên tại Việt Nam ưa chuộng do máy móc bền bỉ, tiết kiệm và điều khiển nhẹ nhàng. Những chiếc xe Honda Super Cub C70 như trong bài viết này hiện còn khá ít và mức giá cũng không hề rẻ nếu "còn zin". Video: Cận cảnh xe máy Honda Cub 82 tại Việt Nam.

