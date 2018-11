Cận cảnh Vespa Primavera Yacht Club giá 77,5 triệu đồng

Piaggio Việt Nam vừa tổ chính thức ra mắt 6 phiên bản xe máy tay ga Vespa đặc biệt cho năm 2018. Những mẫu xe mới bao gồm Sprint Carbon 125 cc, Primavera 50 năm, Sprint Notte 125 cc, GTS Notte 150, GTS Notte 300 cc và đặc biệt là chiếc xe ga Vespa Primavera Yacht Club mới. Vespa Primavera Yacht Club 2018 ra mắt thế giới lần đầu tại triển lãm EICMA 2017 đã gây được sự chú ý về nét thẩm mỹ rất riêng khi hướng tới màu sắc đặc trưng của những chiếc du thuyền sang trọng. Chiếc xe ga của Piaggio này được sản xuất nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm dòng xe Primavera của hãng trên thị trường toàn cầu. Phiên bản đặc biệt của mẫu xe ga Primavera Yacht Club nổi bật với thiết kế tem màu xanh đặc trưng kết hợp hài hòa cùng đường vân nổi và viền trắng cá tính nổi bật trên nền xe màu trắng huyền thoại. Xe có phần đèn pha dạng led hiện đại phong cách mới, nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống của Piaggio Vespa. Logo “Yacht Club” là một chi tiết độc đáo được đính dưới mép bên phải của nắp ngăn chứa đồ yếm xe. Những nét chấm phá tinh tế nổi bật trên nền trắng của bức tranh Vespa là logo “Yacht Club” dập nổi trên cốp đựng đồ phía trước, cà vạt màu xanh nhám mạ crome, đường sọc xanh đặc trưng chạy dọc thân xe. Ngoài ra, yên xe cũng có họa tiết các sọc đặc trưng kiểu trang trí ở các du thuyền hay thuyền buồm, đây là lần đầu tiên Vespa có kiểu thiết kế yên độc đáo này. Các chi tiết khác ở viền bánh xe xanh nhám nổi ánh nhũ cùng miếng lót chân bằng cao su xanh sang trọng hơn so với bản thường. Các tính năng an toàn của xe như hệ thống khóa từ chống trộm, chân chống bên an toàn với chức năng chống khởi động nhắc nhở người dùng gạt chân chống trước khi vận hành. Bánh xe 12inch, giảm xóc trước dạng giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng là đặc điểm điển hình chỉ có ở Vespa đảm bảo sự an toàn cao cho người sử dụng. Ngoài ra, cổng sạc điện thoại và các thiết bị điện tử khác cũng xuất hiện trên xe dành cho người lái khi di chuyển, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước đảm bảo điều khiển xe an toàn trong mọi điều kiện. Phiên bản Vespa Primavera Yacht Club đặc biệt mới tại Việt Nam sẽ được trang bị khối động cơ iGet phun xăng điện tử giúp tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, khí thải và tiếng ổn. Mở yên bằng khóa điện, cốp để đồ rộng có thể để cả 2 mũ bảo hiểm nửa đầu cho người sử dụng thoải mái hơn trong việc cất đồ. Vespa Primavera không chỉ là một mẫu xe huyền thoại mà còn là một trong những mẫu xe tạo nên thành công rộng khắp trong lịch sử Vespa. Vespa Primavera thừa hưởng những sự tươi trẻ và hứng khởi của cuộc sống từ những dòng xe huyền thoại trước đó. Mẫu xe này hiện có giá chính hãng 77,5 triệu đồng tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện lần này, Piaggio Việt Nam cũng chính thức công bố mức giá của các dòng xe mới khác cho năm 2018 bao gồm; Vespa Sprint Notte 125 cc có giá là 78,5 triệu đồng. Trong khi đó Vespa GTS Notte 150 cc có giá 115 triệu đồng và bản GTS Notte 300 cc có giá 129 triệu đồng. Vespista Night - Đêm tiệc dành cho những tín đồ Vespa (Nguồn: Tinxe)

Piaggio Việt Nam vừa tổ chính thức ra mắt 6 phiên bản xe máy tay ga Vespa đặc biệt cho năm 2018. Những mẫu xe mới bao gồm Sprint Carbon 125 cc, Primavera 50 năm, Sprint Notte 125 cc, GTS Notte 150, GTS Notte 300 cc và đặc biệt là chiếc xe ga Vespa Primavera Yacht Club mới. Vespa Primavera Yacht Club 2018 ra mắt thế giới lần đầu tại triển lãm EICMA 2017 đã gây được sự chú ý về nét thẩm mỹ rất riêng khi hướng tới màu sắc đặc trưng của những chiếc du thuyền sang trọng. Chiếc xe ga của Piaggio này được sản xuất nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm dòng xe Primavera của hãng trên thị trường toàn cầu. Phiên bản đặc biệt của mẫu xe ga Primavera Yacht Club nổi bật với thiết kế tem màu xanh đặc trưng kết hợp hài hòa cùng đường vân nổi và viền trắng cá tính nổi bật trên nền xe màu trắng huyền thoại. Xe có phần đèn pha dạng led hiện đại phong cách mới, nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống của Piaggio Vespa. Logo “Yacht Club” là một chi tiết độc đáo được đính dưới mép bên phải của nắp ngăn chứa đồ yếm xe. Những nét chấm phá tinh tế nổi bật trên nền trắng của bức tranh Vespa là logo “Yacht Club” dập nổi trên cốp đựng đồ phía trước, cà vạt màu xanh nhám mạ crome, đường sọc xanh đặc trưng chạy dọc thân xe. Ngoài ra, yên xe cũng có họa tiết các sọc đặc trưng kiểu trang trí ở các du thuyền hay thuyền buồm, đây là lần đầu tiên Vespa có kiểu thiết kế yên độc đáo này. Các chi tiết khác ở viền bánh xe xanh nhám nổi ánh nhũ cùng miếng lót chân bằng cao su xanh sang trọng hơn so với bản thường. Các tính năng an toàn của xe như hệ thống khóa từ chống trộm, chân chống bên an toàn với chức năng chống khởi động nhắc nhở người dùng gạt chân chống trước khi vận hành. Bánh xe 12inch, giảm xóc trước dạng giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng là đặc điểm điển hình chỉ có ở Vespa đảm bảo sự an toàn cao cho người sử dụng. Ngoài ra, cổng sạc điện thoại và các thiết bị điện tử khác cũng xuất hiện trên xe dành cho người lái khi di chuyển, hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước đảm bảo điều khiển xe an toàn trong mọi điều kiện. Phiên bản Vespa Primavera Yacht Club đặc biệt mới tại Việt Nam sẽ được trang bị khối động cơ iGet phun xăng điện tử giúp tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, khí thải và tiếng ổn. Mở yên bằng khóa điện, cốp để đồ rộng có thể để cả 2 mũ bảo hiểm nửa đầu cho người sử dụng thoải mái hơn trong việc cất đồ. Vespa Primavera không chỉ là một mẫu xe huyền thoại mà còn là một trong những mẫu xe tạo nên thành công rộng khắp trong lịch sử Vespa. Vespa Primavera thừa hưởng những sự tươi trẻ và hứng khởi của cuộc sống từ những dòng xe huyền thoại trước đó. Mẫu xe này hiện có giá chính hãng 77,5 triệu đồng tại Việt Nam. Cũng tại sự kiện lần này, Piaggio Việt Nam cũng chính thức công bố mức giá của các dòng xe mới khác cho năm 2018 bao gồm; Vespa Sprint Notte 125 cc có giá là 78,5 triệu đồng. Trong khi đó Vespa GTS Notte 150 cc có giá 115 triệu đồng và bản GTS Notte 300 cc có giá 129 triệu đồng. Vespista Night - Đêm tiệc dành cho những tín đồ Vespa (Nguồn: Tinxe)