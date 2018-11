Cận cảnh Vespa GTS Notte mới giá 115 triệu tại Việt Nam

Piaggio Việt Nam mới đây đã chính thức cho ra mắt thêm phiên bản đặc biệt mang tên "quyền lực bóng đêm" của mẫu xe ga Vespa GTS Notte. Điểm nhấn của phiên bản Notte này chính là màu đen ánh nhũ được phủ kín từ đầu đến đuôi xe với một số điểm nhấn mang màu đen bóng. Tổng thể thiết kế của chiếc xe tay ga thương hiệu Ý vẫn không thay đổi, khi mang kiểu dáng to lớn và mạnh mẽ. Kích thước của Vespa GTS Notte 150cc vẫn giữ nguyên các thông số tương tự người anh em Vespa GTS 125cc với chiều dài 1.950mm, chiều rộng 740mm và chiều dài cơ sở 1.350mm. Trọng lượng của xe cũng đạt mức 147 kg. Cụ thể, nếu quan sát kỹ phần nước sơn chạy dọc thân xe có thể dễ dàng nhận ra đây không phải sơn đen thông thường mà là lớp sơn đen có phủ nhũ tạo hiệu ứng thị giác khá tốt với cảm giác như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Đèn pha của xe vẫn có thiết kế truyền thống như các mẫu LX trước đây dạng tròn với ốp viền crôm bóng, mặt nạ lớn nổi bật với logo của Piaggio và Vespa ở phía trước. Cụm đồng hồ của xe được thiết kế dạng kim và lcd cỡ nhỏ đơn giản nhưng vẫn giúp cho người dùng có thể xem được đầy đủ các thông số, đèn báo... các nút bấm dễ sử dụng, nhưng được thêm trang bị tự ngắt động cơ Start/Stop khi dừng xe với một nút bấm ở phía bên tay phải. Logo Notte được đặt ở cốp trước của xe, ở bên trong cốp cũng có thể chứa được một số phụ tùng cá nhân nhỏ. Ngoài ra xe cũng được trang bị các tiện nghi như mở cốp xe bằng nút bấm, cổng sạc USB cho di động... Yên xe được thiết kế kiểu mới là một điểm nhấn khiến Notte 150cc nổi bật hơn, bên dưới là không gian cốp để đồ rộng rãi đựng 2 mũ bảo hiểm 3/4 cỡ tiêu chuẩn. Gác để chân sau có thể gập vào tiện lợi khi không sử dụng. Sàn xe cho người sử dụng để chân rộng rãi, những đường gờ chạy dọc giúp tăng thêm ma sát cho chân người lái. Cụm đèn hậu và đèn xi-nhan không có nhiều thay đổi so với phiên bản GTS từng xuất hiện trước đây. Vespa GTS Notte 150cc được trang bị vành kích thước 12" với lốp trước cỡ 120/70 và lốp sau cỡ 130/70. Giảm xóc trước loại giảm chấn đơn kết hợp với lò xo dạng ống lồng, sau giảm chấn thiết kế mới êm ái hơn. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả hai kênh là điểm an toàn nổi trội của Vespa GTS Notte 150cc. Nằm trong dàn sản phẩm "quyền lực bóng đêm", các chi tiết khác như hốc gió yếm trước, mào ở chắn bùn trước, mặt đồng hồ, gương chiếu hậu, tay xách sau và ốp ống xả... đểu sử dụng màu đen bóng để tạo điểm nhấn. Điểm nổi bật của mẫu xe ga GTS Notte 150cc không chỉ nằm ở màu đen huyền bí bên ngoài mà mẫu xe này còn nổi bật với động cơ i-Get dung tích 155,1cc. Trước đây, Piaggio Việt Nam đã giới thiệu mẫu động cơ này nhưng đến bây giờ thì dòng xe Vespa GTS 150cc mới chính thức được phân phối dưới dạng phiên bản đặc biệt Notte. Theo thông tin từ nhà sản xuất thì Vespa GTS Notte 150cc có khả năng sản sinh công suất 14,5 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt mức 13,5 Nm tại vòng tua 6.750 vòng/phút. Với hệ thống tự ngắt động cơ Start/Stop hay chân chống điện, mẫu xe ga mới này cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nếu so sánh với đối thủ Honda SH150i ABS thì GTS Notte 150cc nổi bật hơn về mặt tiện nghi, sự hiện đại và độ an toàn. Giá xe Vespa GTS Notte 150cc tại thị trường Việt Nam được công bố chính hãng là 115 triệu đồng. Ngoài ra mẫu xe này cùng các phiên bản khác của Piaggio tại Việt Nam đều có các phụ kiện nổi bật đi kèm cho người dùng cá nhân hoá. Video: Chi tiết xe ga Vespa GTS lắp ráp tại Việt Nam.

