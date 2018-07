Cận cảnh Toyota Yaris 2018 về VN trước ngày ra mắt

Phiên bản của mẫu xe Toyota Yaris 2018 được giới thiệu ra thị trường Thái Lan vào tháng 9 năm ngoái với nhiều thay đổi đáng chú ý. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Yaris được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về để phân phối đang chuẩn bị tới tay những người tiêu dùng. Nửa năm sau khi ra mắt tại nước bạn, thời điểm hiện tại, Toyota Yaris 2018 đã có mặt tại nhà máy của hãng xe Nhật đặt ở Vĩnh Phúc. Qua những hình ảnh được chụp tại nhà máy của Toyota tại Việt Nam, có thể thấy Toyota Yaris 2018 dành cho Việt Nam có thiết kế giống xe ở các thị trường Đông Nam Á khác như Indonesia và Thái Lan. Chi tiết giúp dễ dàng nhận ra đây là phiên bản 2018 chính là phần đầu xe giống với người anh em Yaris Activ. Phiên bản 2018 cũng được trang bị cụm đèn pha vuốt ngược về phía sau, lưới tản nhiệt trên tái thiết kế, lưới tản nhiệt dưới hình chữ V cỡ lớn hơn, dải đèn LED định vị ban ngày và cản chống va trước khác biệt, tích hợp hốc đèn sương mù kéo dài. Bên sườn của mẫu xe Toyota Yaris hatchback phiên bản 2018 này cũng có một số thay đổi như đường viền cửa sổ hất cao lên ở cuối và bộ vành hợp kim 15 inch. Trong khi đó, nóc xe dốc xuống ở cột C, mang đến thiết kế mượt mà và thể thao hơn cho xe. Các cột đều được sơn màu đen khiến nóc xe như nằm lơ lửng trên không trung. Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế mới, ôm trọn 2 góc đuôi xe và cửa khoang hành lý tái thiết kế. Xe cũng được trang bị bộ vành hợp kim 15 inch thiết kế dạng đa chấu, nóc dốc ở cột C và các cột màu đen. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu mới và cửa cốp tái thiết kế. Bên trong Toyota Yaris 2018 bản cao cấp có những trang bị nổi bật như vô lăng bọc da, tích hợp phím chức năng và lẫy chuyển số thể thao, cụm đồng hồ Optitron, đầu đĩa CD/MP3, nút bấm khởi động máy, cổng USB/AUX, hệ thống kết nối Bluetooth, màn hình LCD chỉnh điều hòa, mở cửa không cần chìa khóa cũng như ghế sau gập 60:40. Hệ thông thông tin giải trí của xe có thể kể đến màn hình 7 inch của hệ thống thông tin giải trí và dàn âm thanh 6 loa... Về trang bị an toàn, Toyota Yaris 2018 về Việt Nam cũng sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí. Động cơ của Toyota Yaris 2018 tại thị trường Thái Lan là máy xăng 4 xy-lanh, Dual VVT-i, dung tích 1,2 lít, sản sinh công suất tối đa 86 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 108 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút. Hộp số loại Super CVT-i, tiêu thụ lượng xăng trung bình 20 km/lít, tương đương 5 lít/100 km. Giá bán của Toyota Yaris 2018 tại Việt Nam hiện vẫn còn là ẩn số. Trong khi đó, Toyota Yaris bản cũ tại Việt Nam có giá dao động từ 592 - 642 triệu đồng. Khi được ra mắt, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những đối thủ đình đám như Honda Jazz và Mazda2 Hatchback tại Việt Nam. Video: Chi tiết Toyota Yaris nhập khẩu Thái Lan tại Việt Nam.

