Cận cảnh Toyota Glanza giá 243 triệu khiến dân Việt phát thèm

Hãng xe Nhật Bản mới đây đã chính thức giới thiệu mẫu xe hatchback giá rẻ Toyota Glanza 2019 mới tới các khách hàng Ấn Độ. Đây thực chất là phiên bản đổi tên và thay logo của mẫu hatchback hạng B Suzuki Baleno như một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa 2 thương hiệu. Về ngoại hình, mẫu xe giá rẻ Toyota Glanza 2019 sở hữu thiết kế ngoại thất và nội thất về cơ bản là giống hệt Suzuki Baleno. Nếu không kể logo thì chi tiết ngoại thất khác với Suzuki Baleno duy nhất của Toyota Glanza 2019 chính là lưới tản nhiệt mạ crôm với 2 nan nằm ngang trên đầu xe. Toyota Glanza có ngoại hình gần như giống hệt Suzuki Baleno, chỉ khác ở lưới tản nhiệt và logo. Tuy nhiên, phần đầu cuat Glanza 2019 mới trông bắt mắt và mạnh mẽ hơn so với " người đồng hương" Suzuki Baleno. Trong khi đó, những chi tiết khác như cụm đèn pha, cản trước, hốc gió trước, đèn sương mù, vành la-zăng hay đuôi xe của Toyota Glanza 2019 đều giống với Suzuki Baleno. Làm như vậy, hãng xe ôtô Toyota có thể cắt giảm tối đa chi phí và thời gian khi phát triển Glanza 2019. Bên trong nội thất của Toyota Glanza hoàn toàn mới xuất hiện mặt táp-lô, bảng đồng hồ, cửa gió điều hòa và hệ thống thông tin giải trí đều giống hệt Suzuki Baleno. Nếu không nhìn logo của Toyota trên vô lăng, có lẽ nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là chiếc xe giá rẻ của hãng Suzuki. Toyota Glanza 2019 tại Ấn Độ gồm 2 bản trang bị là G và V. Các trang bị bao gồm; kính cửa sổ ngăn tia UV, điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống định vị dựa trên điện thoại thông minh. Phần lớn những tính năng chính này đều được trang bị tiêu chuẩn. Toyota Glanza 2019 tại Ấn Độ sở hữu 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1,2 lít khác nhau. Loại đầu tiên sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ này là 21,01 km/lít (4,75 lít/100 km) khi kết hợp với hộp số sàn và 19,56 km/lít (5,11 lít/100 km) cho CVT. Trong khi đó, động cơ thứ hai tạo ra công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Động cơ này được áp dụng công nghệ mild hybrid và kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Do đó, động cơ này khá tiết kiệm xăng với mức trung bình 23,87 km/lít (4,18 lít/100 km). Về an toàn, Toyota Glanza 2019 tuy là mẫu xe giá rẻ nhưng vẫn có 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cảm biến lùi hỗ trợ đỗ xe, camera lùi và hệ thống cảnh báo tốc độ. Tại Ấn Độ, mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Honda Jazz. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Toyota Glanza 2019 dao động từ 721.900 cho đến 890.200 Rupee (tương đương khoảng 243,6 đến 300,4 triệu đồng). Giá bán này cho một mẫu xe hatchback cỡ B có lẽ sẽ khiến không ít người Việt phải "phát thèm". Xe sẽ có tổng cộng 4 bản trang bị khác nhau. Video: Cận cảnh Toyota Glanza 2019 ra mắt tại Ấn Độ.

