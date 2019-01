Cận cảnh sedan Toyota Camry 2019 sắp về Việt Nam

Mẫu xe Toyota Camry 2019 được giới thiệu lần đầu tại thị trường Đông Nam Á vào tháng 10/2018 ở Thái Lan. Phiên bản mới ra mắt tại triển lãm Ô tô Singapore này cũng vạy, nó được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA). Camry 2019 có chiều dài cơ sở, chiều dài tổng thể và chiều rộng lớn hơn phiên bản cũ lần lượt là 50mm, 35mm và 15mm. Điều này mang đến một khoang cabin rộng rãi cho cả người lái và hành khách. Tuy nhiên, chiều cao của xe lại thấp hơn so với mẫu Camry 2018 là 25mm. Toyota Camry 2019 dành cho thị trường Đông Nam Á có thiết kế tương tự mẫu từng ra mắt năm 2017 tại Mỹ. Xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tính đột phá của hãng là ‘Keen Look’. Ngoại thất xe nổi bật với mặt ca-lăng tạo hình chữ “V” đập thẳng vào mắt người nhìn. Cụm lưới tản nhiệt to bản với các thanh ngang được mạ kim loại kết nối hệ thống đèn pha tạo nên một thiết kế hài hòa, tinh tế. Sử dụng công nghệ Hi-LED cho khả năng chiếu sáng rộng và xa hơn. Hệ thống đèn pha là nâng cấp đáng giá của Camry 2019 so với phiên bản cũ. Xe cũng được trang bị bộ la-zăng đa chấu kích có kích thước khá lớn. Nội thất của mẫu xe Toyota Camry 2019 mang ‘’thiên hướng” sang trọng giống như người “anh em” Lexus. Ghế ngồi được bọc da cao cấp tích hợp điều chỉnh điện 8 hướng. Hệ thống giải trí là màn hình cảm ứng 8.0 inch được thiết kế hình tam giác với các nút bấm trải đều xung quanh. Thương hiệu đến từ Nhật Bản còn trang bị rèm chắn nắng chỉnh điện cho hàng ghế sau để hỗ trợ người lái quan sát khi lùi xe. Bên cạnh đó, mẫu xe cũng có nhiều trang bị tiện nghi như hệ thống âm thanh JBL 9 loa cao cấp, hệ thống sạc điện thoại không dây thông minh, điều hòa khí hậu 2 vùng độc lập… Toàn bộ các bản trang bị của Toyota Camry đều có 7 túi khí trong khi bản cao cấp có 9 túi khí. Các trang bị an toàn khác của xe còn có hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử,... Trong khi đó, gói an toàn Toyota Safety Sense dành riêng cho bản cao cấp nhất. Về động cơ, Camry 2019 được cung cấp sức mạnh bởi khối động cơ 4 xy-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 199Nm. Đối với phiên bản hybrid, sức mạnh sẽ được gia tăng nhờ kết hợp thêm 1 động cơ điện giúp tổng công suất đạt 211 mã lực. Tại thị trường Thái Lan, Toyota Camry 2019 được phân phối 4 phiên bản gồm 2.0G AT, 2.5G AT, 2.5 HV AT và 2.5 HV Premium AT với mức giá khởi điểm từ 43.600 USD cho đến 54.300 USD. Tại Singapore giá xe Toyota Camry 2019 chưa được công bố. Dự đinh, mẫu xe này sẽ có mặt tại thị trường Việt trong năm nay. Tại Việt Nam, Camry 2018 đang bán với 3 phiên bản 2.0E, 2.5G và 2.5Q có giá từ 997 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Video: Xem những trang bị mới trên mẫu xe Toyota Camry 2019.

