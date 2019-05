Cận cảnh MPV Peugeot Traveller giá từ 1,7 tỷ tại VN

Vừa qua, Tập đoàn Thaco (Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải) chính thức ra mắt mẫu xe đa dụng châu Âu Peugeot Traveller 2019 mới được lắp ráp tại Việt Nam. Xe sở hữu những giá trị nổi bật như sang trọng và mạnh mẽ; rộng rãi, linh hoạt và tiện nghi; bền bỉ và an toàn 5 sao, đáp ứng nhu cầu và phong cách đẳng cấp trên mọi hành trình. Traveller tập trung theo xu hướng thiết kế khoang nội thất rộng nhất phân khúc khi sở hữu kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) lần lượt là (5315 x 1935 x 1915)mm đối với phiên bản Luxury và (5315 x 1935 x 2030)mm (chiều cao sau khi gắn mui, nguyên bản chỉ 1915mm) đối với phiên bản Traveller Premium. Xe có chiều dài cơ sở 3.275 mm, cùng với khoảng sáng gầm xe 170 mm. Mẫu xe MPV Peugeot Traveller mới được trau chuốt phía đầu với lưới tản nhiệt phủ rộng, bố trí các vị trí hợp lý, logo sư tử lớn ở giữa mặt ca-lăng, cùng với các đường viền trang trí hoàn hảo thể hiện qua đèn pha mang hình tượng cặp mắt sư tử, dải đèn LED được bao bọc bởi mạ chrome càng tôn thêm sự lịch lãm, sang trọng của xe. Bên hông Peugeot Traveller còn được trang bị nhiều tính năng nổi trội so với các sản phẩm cùng phân khúc. Cửa hông 2 bên trượt điện có tích hợp cảm biến đá chân. Người sử dụng chỉ cần tác động đơn giản của bàn chân ở góc cản sau để mở khoá Peugeot Traveller và mở cửa trượt ở phía bạn đang đứng. Để đóng cửa, bạn chỉ cần thực hiện động tác tương tự và sau đó khoá xe khi ra khỏi xe. Đuôi xe Peugeot Traveller 2019 tại Việt Nam còn được trang bị thêm cửa kính phía sau và lắp thêm kính tối màu góp phần tôn vẻ đẹp nổi bật chiếc xe. Traveller Luxury và Premium sở hữu bộ mâm hợp kim 17 inch thể thao, mạnh mẽ và chắc chắn. Bên trong xe, Peugeot Traveller Luxury và Premium sở hữu không gian rộng rãi, tăng cường sự tiện dụng và tiện nghi bậc nhất phân khúc. Thiết kế nội thất sang trọng với ghế bọc da cao cấp cùng với ốp trang trí tinh tế. Nội thất của Peugeot Traveller Luxury và Premium được trang bị khá hiện đại với bảng điều khiển trung tâm tích hợp các tính năng như: điều chỉnh điều hoà, khóa cửa trung tâm, cửa trượt tự động, khóa trẻ em, đèn khẩn cấp, cảnh báo áp suất lốp, sưởi kính chắn gió, sưởi kính phía sau. Về vị trí ghế lái, Peugeot Traveller Luxury và Premium được thiết kế có thể điều chỉnh được độ cao, giúp cho người điều khiển phương tiện có tư thế ngồi thoải mái nhất và tầm quan sát tốt nhất. Vô lăng Peugeot Traveller được trang bị nhiều nút bấm giúp bạn dễ dàng điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, chọn kênh radio, chọn thông tin hiển thị trên màn hình. Phía trước vô lăng của người lái là cụm 2 đồng hồ viền mạ chrome kèm với màn hình ma trận 3,5 inch đem đến cho người lái thông tin vận hành của xe theo thời gian thực, cường độ sáng của màn hình và đồng hồ cũng được điều chỉnh thông qua nút bấm trước mặt lái xe. Xe được trang bị hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập cùng với bộ khuếch tán gió riêng biệt cho hàng ghế thứ 2 và 3 nhằm mang đến không khí trong lành cho cả khoang xe. Khoang xe Peugeot Traveller được đánh giá cách âm hiệu quả, cũng như giúp làm giảm tạp âm từ bên ngoài. Với phiên bản Peugeot Traveller Luxury, không gian rộng lớn và linh hoạt chính là điểm mạnh mà sản phẩm này mang lại. Người dùng có thể trượt, gập, xoay 180 độ, tháo rời các ghế ở hàng ghế thứ 2 và 3, thoải mái bố trí chỗ để chân cũng như khoang để hành lý. Thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 7 ghế là 1.384 lít, đặc biệt thể tích khi tháo cả hàng ghế thứ 2 và 3 lên đến 4.554 lít. Nội thất phiên bản Premium sở hữu nhiều điểm khác biệt so với phiên bản Luxurry, thiết kế khoang thương gia phía sau vách ngăn với 2 ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng tích hợp, tựa chân, tựa tay, bàn làm việc, tính năng massage, thổi gió... Khoang còn được bố trí hệ thống giải trí tách biệt với khoang lái với 6 loa, 1 sub và màn hình giải trí 32 inch tích hợp hệ điều hành Android cùng ổ cứng dung lượng 500GB. Ấn tượng hơn là 2 ghế phụ có thể gập – mở linh hoạt vào vách ngăn theo điều kiện sử dụng. Các chi tiết khác được trau chuốt hơn so với Luxury như đèn LED hắt sáng, sàn gỗ, ốp điều hòa giả gỗ. Toàn bộ nội thất được bọc da cao cấp và có tùy chọn màu da cho chủ nhân sở hữu. Thể tích khoang hành lý của mẫu xe MP Traveller khá rộng, giúp người dùng có thể chứa đựng nhiều vật dụng cá nhân hay hành lý cho những chuyển đi dài ngày mà không phải lo thiếu diện tích. Ngoài ra, cốp xe phía sau mở rời để có thể lấy những vật dụng nhỏ mà không cần mở cả cốp. Về vận hành, Peugeot Traveller Luxury và Premium trang bị động cơ Diesel HDi dung tích 2.0 lít tăng áp, công suất cực đại 150 mã lực tại vòng tua 4000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 370Nm tại 2000 vòng/phút, đi cùng hộp số 6 cấp thế hệ mới EAT6 tích hợp công nghệ QuickShift. Peugeot Traveller có 5 chế độ lái khác nhau gồm: Tiêu chuẩn, chế độ đường tuyết, chế độ bùn, chế độ đường cát và chế độ ESP OFF. Xe được trang bị các hệ thống công nghệ an toàn tiên tiến chủ động và bị động giúp giảm thiểu chấn thương cho người cả người ngồi trên xe cũng như người ngoài xe trong trường hợp tai nạn. Các hệ thống như an toàn như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, camera lùi 180 độ, hệ thống 6 túi khí bố trí xung quanh xe .v.v. Với những công nghệ trên cùng nền tảng khung gầm thế hệ mới EMP2 của Tập đoàn PSA, giúp Peugeot Traveller đạt được chứng chỉ 5 sao về an toàn theo tiêu chí của Euro NCAP. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Peugeot Traveller với 2 phiên bản: Peugeot Traveller Luxury (7 chỗ) là 1,699 tỉ đồng và Peugeot Traveller Premium (4 + 2 chỗ) là 2,249 tỷ đồng. Video: Giới thiệu MPV Peugeot Traveller 2019 mới tại Việt Nam.

Vừa qua, Tập đoàn Thaco (Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải) chính thức ra mắt mẫu xe đa dụng châu Âu Peugeot Traveller 2019 mới được lắp ráp tại Việt Nam. Xe sở hữu những giá trị nổi bật như sang trọng và mạnh mẽ; rộng rãi, linh hoạt và tiện nghi; bền bỉ và an toàn 5 sao, đáp ứng nhu cầu và phong cách đẳng cấp trên mọi hành trình. Traveller tập trung theo xu hướng thiết kế khoang nội thất rộng nhất phân khúc khi sở hữu kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) lần lượt là (5315 x 1935 x 1915)mm đối với phiên bản Luxury và (5315 x 1935 x 2030)mm (chiều cao sau khi gắn mui, nguyên bản chỉ 1915mm) đối với phiên bản Traveller Premium. Xe có chiều dài cơ sở 3.275 mm, cùng với khoảng sáng gầm xe 170 mm. Mẫu xe MPV Peugeot Traveller mới được trau chuốt phía đầu với lưới tản nhiệt phủ rộng, bố trí các vị trí hợp lý, logo sư tử lớn ở giữa mặt ca-lăng, cùng với các đường viền trang trí hoàn hảo thể hiện qua đèn pha mang hình tượng cặp mắt sư tử, dải đèn LED được bao bọc bởi mạ chrome càng tôn thêm sự lịch lãm, sang trọng của xe. Bên hông Peugeot Traveller còn được trang bị nhiều tính năng nổi trội so với các sản phẩm cùng phân khúc. Cửa hông 2 bên trượt điện có tích hợp cảm biến đá chân. Người sử dụng chỉ cần tác động đơn giản của bàn chân ở góc cản sau để mở khoá Peugeot Traveller và mở cửa trượt ở phía bạn đang đứng. Để đóng cửa, bạn chỉ cần thực hiện động tác tương tự và sau đó khoá xe khi ra khỏi xe. Đuôi xe Peugeot Traveller 2019 tại Việt Nam còn được trang bị thêm cửa kính phía sau và lắp thêm kính tối màu góp phần tôn vẻ đẹp nổi bật chiếc xe. Traveller Luxury và Premium sở hữu bộ mâm hợp kim 17 inch thể thao, mạnh mẽ và chắc chắn. Bên trong xe, Peugeot Traveller Luxury và Premium sở hữu không gian rộng rãi, tăng cường sự tiện dụng và tiện nghi bậc nhất phân khúc. Thiết kế nội thất sang trọng với ghế bọc da cao cấp cùng với ốp trang trí tinh tế. Nội thất của Peugeot Traveller Luxury và Premium được trang bị khá hiện đại với bảng điều khiển trung tâm tích hợp các tính năng như: điều chỉnh điều hoà, khóa cửa trung tâm, cửa trượt tự động, khóa trẻ em, đèn khẩn cấp, cảnh báo áp suất lốp, sưởi kính chắn gió, sưởi kính phía sau. Về vị trí ghế lái, Peugeot Traveller Luxury và Premium được thiết kế có thể điều chỉnh được độ cao, giúp cho người điều khiển phương tiện có tư thế ngồi thoải mái nhất và tầm quan sát tốt nhất. Vô lăng Peugeot Traveller được trang bị nhiều nút bấm giúp bạn dễ dàng điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, chọn kênh radio, chọn thông tin hiển thị trên màn hình. Phía trước vô lăng của người lái là cụm 2 đồng hồ viền mạ chrome kèm với màn hình ma trận 3,5 inch đem đến cho người lái thông tin vận hành của xe theo thời gian thực, cường độ sáng của màn hình và đồng hồ cũng được điều chỉnh thông qua nút bấm trước mặt lái xe. Xe được trang bị hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập cùng với bộ khuếch tán gió riêng biệt cho hàng ghế thứ 2 và 3 nhằm mang đến không khí trong lành cho cả khoang xe. Khoang xe Peugeot Traveller được đánh giá cách âm hiệu quả, cũng như giúp làm giảm tạp âm từ bên ngoài. Với phiên bản Peugeot Traveller Luxury, không gian rộng lớn và linh hoạt chính là điểm mạnh mà sản phẩm này mang lại. Người dùng có thể trượt, gập, xoay 180 độ, tháo rời các ghế ở hàng ghế thứ 2 và 3, thoải mái bố trí chỗ để chân cũng như khoang để hành lý. Thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 7 ghế là 1.384 lít, đặc biệt thể tích khi tháo cả hàng ghế thứ 2 và 3 lên đến 4.554 lít. Nội thất phiên bản Premium sở hữu nhiều điểm khác biệt so với phiên bản Luxurry, thiết kế khoang thương gia phía sau vách ngăn với 2 ghế thương gia chỉnh điện 8 hướng tích hợp, tựa chân, tựa tay, bàn làm việc, tính năng massage, thổi gió... Khoang còn được bố trí hệ thống giải trí tách biệt với khoang lái với 6 loa, 1 sub và màn hình giải trí 32 inch tích hợp hệ điều hành Android cùng ổ cứng dung lượng 500GB. Ấn tượng hơn là 2 ghế phụ có thể gập – mở linh hoạt vào vách ngăn theo điều kiện sử dụng. Các chi tiết khác được trau chuốt hơn so với Luxury như đèn LED hắt sáng, sàn gỗ, ốp điều hòa giả gỗ. Toàn bộ nội thất được bọc da cao cấp và có tùy chọn màu da cho chủ nhân sở hữu. Thể tích khoang hành lý của mẫu xe MP Traveller khá rộng, giúp người dùng có thể chứa đựng nhiều vật dụng cá nhân hay hành lý cho những chuyển đi dài ngày mà không phải lo thiếu diện tích. Ngoài ra, cốp xe phía sau mở rời để có thể lấy những vật dụng nhỏ mà không cần mở cả cốp. Về vận hành, Peugeot Traveller Luxury và Premium trang bị động cơ Diesel HDi dung tích 2.0 lít tăng áp, công suất cực đại 150 mã lực tại vòng tua 4000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 370Nm tại 2000 vòng/phút, đi cùng hộp số 6 cấp thế hệ mới EAT6 tích hợp công nghệ QuickShift. Peugeot Traveller có 5 chế độ lái khác nhau gồm: Tiêu chuẩn, chế độ đường tuyết, chế độ bùn, chế độ đường cát và chế độ ESP OFF. Xe được trang bị các hệ thống công nghệ an toàn tiên tiến chủ động và bị động giúp giảm thiểu chấn thương cho người cả người ngồi trên xe cũng như người ngoài xe trong trường hợp tai nạn. Các hệ thống như an toàn như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, camera lùi 180 độ, hệ thống 6 túi khí bố trí xung quanh xe .v.v. Với những công nghệ trên cùng nền tảng khung gầm thế hệ mới EMP2 của Tập đoàn PSA, giúp Peugeot Traveller đạt được chứng chỉ 5 sao về an toàn theo tiêu chí của Euro NCAP. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Peugeot Traveller với 2 phiên bản: Peugeot Traveller Luxury (7 chỗ) là 1,699 tỉ đồng và Peugeot Traveller Premium (4 + 2 chỗ) là 2,249 tỷ đồng. Video: Giới thiệu MPV Peugeot Traveller 2019 mới tại Việt Nam.