Cận cảnh môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha R125 Monster Energy

Sau khi chiếc xe máy côn tay Exciter 150 Monster Energy vừa được ra mắt ở các nước Đông Nam Á thì tại châu Âu, mẫu xe môtô thể thao Yamaha R125 Monster Energy 2019 mới cũng đã được hãng Yamaha công bố. Dựa trên cơ sở chiếc Yamaha R125 thế hệ mới từng được giới trẻ ưa chuộng nhiều năm qua - vốn có thiết kế gần như y hệt Yamaha R15 v3 đang được bán ở Việt Nam và nhiều nước châu Á khác, nhưng R125 Monster Energy có vẻ ngoài "chiến" như một chiếc xe đua MotoGP thu nhỏ. Lấy cảm hứng từ những cỗ máy của nhà sản xuất Yamaha đang được Valentino Rossi và Maverick Vinales điều khiển trên đường đua, phiên bản này được phối màu đen-xanh dương, đáng chú ý là tem dán hình logo đặc trưng của hãng nước tăng lực Monster Energy hai bên quây gió. Thiết kế cụm đồng hồ của xe không thay đổi so với phiên bản thường đang bán ra thị trường hiện nay, vẫn là dạng LCD nền đen chữ vàng có chức năng báo tua máy, tốc độ, giờ, tình trạng các van biến thiên... Do quy định tại châu Âu, mọi phiên bản của R125 Monster Energy cũng bắt buộc phải có hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh. Bộ mâm 6 cây của xe cũng có thiết kế độc đáo hơn và bản lớn hơn so với R125. Đi kèm với mâm này là lốp Michelin Pilot Street bản 110/70/17 trước và 140/70/17 sau - trang bị chỉ có trên chiếc R3 lớn hơn tại một số thị trường nhất định. Cũng có dạng hành trình ngược như người anh em tại châu Á, nhưng đường kính ti trong của phuộc của R125 đạt tới 41mm thay vì 37mm. Ngoài ra, phanh trước cũng có heo bắt vào phuộc nhờ pad dọc radial chắc chắn hơn, thay vì pad ngang như R15. Ngoài thay đổi ở "dàn ngoài", thông số kỹ thuật của R125 Monster Energy giống y hệt so với R125 thường. Động cơ xi-lanh đơn SOHC của chiếc xe cũng có các công nghệ như như hệ thống van biến thiên VVA, hộp số 6 cấp với côn chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch). Khối động cơ trên sportbike Yamaha R125 Monster Energy đã được giảm dung tích máy từ 155cc như trên R15 xuống chỉ còn 124,7cc. Chính vì vậy, R125 có công suất nhỏ hơn là 14,75 mã lực và mô-men xoắn 12,2Nm.Giá xe Yamaha R125 Monster Energy chưa công bố, nhưng nó sẽ được phân phối tại các nước châu Âu. Chắc chắn chiếc R15 tại châu Á cũng sẽ có phiên bản tương tự một ngày không xa để thay thế cho bản Movistar cũ. Video: Cận cảnh môtô thể thao cỡ nhỏ Yamaha R125 Monster Energy.

