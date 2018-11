Cận cảnh môtô sidecar 3 bánh Ural 2019 giá 352 triệu đồng

Hai phiên bản hiện tại của mẫu môtô sidecar 3 bánh Ural là Gear-Up và cT vừa chính thức được cập nhật bản mới 2019. Ở thế hệ mới, hãng xe này chú trọng nâng cấp về mặt động cơ để xe được hoạt động hiệu quả nhằm thu hút khách hàng hơn. Về thiết kế, những chiếc sidecar ba bánh Ural 2019 tiếp tục xuất hiện với kiểu dáng cổ điển mang đậm phong cách nhà binh vốn có. Tuy nhiên, so với đời 2018, thay đổi duy nhất của chiếc xe là moay-ơ mới giống nhau cho cả 3 bánh, cho phép người dùng có thể tráo đổi vị trí giữa chúng. Về động cơ, xe môtô Ural 2019 vẫn được trang bị động cơ 749 cc Boxer 2 xi-lanh nằm ngang 4 kỳ cò đũa làm mát bằng không khí. Như đã nói ở trên, ở đời 2019, Ural đã cải tiến lại khá triệt để cỗ máy cũ kỹ này với đời 2019 để đem tới khả năng hoạt động bền bỉ hơn rất nhiều. Cụ thể, toàn bộ các chi tiết quan trọng như xi-lanh, nắp quy-lát, piston và nòng xi-lanh đã đều được tái thiết kế. Trong đó, các khe gió trên nòng xi-lanh đã có diện tích bề mặt lớn hơn và sâu hơn, đem tới khả năng làm mát hiệu quả hơn. Hãng chú trọng đến từng xi-lanh cải tiến cùng với gioăng mới, thành piston tráng teflon và mặt piston phủ molybdenum bằng công nghệ phun plasma. Ngay cả các cổ hút lẫn cổ xả của động cơ cũng đã được tối ưu hóa, trong đó cổ hút được thiết kế để đưa xăng gió nạp vào một cách mượt mà hơn và cổ xả rút ngắn để giảm nhiệt cho nòng xi-lanh.Hãng xe máy Ural không công bố chi tiết hiệu năng động cơ mới, tuy nhiên nhiều khả năng máy của các dòng Ural 2019 sẽ có công suất không chênh lệch nhiều so với mức 41 mã lực và mô-men xoắn 57Nm như đời 2018. Sự khác biệt của 2 dòng Ural này chỉ nằm ở hệ dẫn động: Gear-Up có khả năng truyền động cho cả bánh phụ bên thuyền trong khi sức mạnh động cơ sẽ chỉ truyền tới bánh sau trên cT. Ural ba bánh thế hệ mới lần này sẽ có giá bán lần lượt cho Ural cT và Gear Up là 14.999 và 16.999 USD (tương đương 352 và 398,9 triệu đồng) tại thị trường Mỹ. Video: Cận cảnh môtô sidecar 3 bánh Ural 2019.

