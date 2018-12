Cận cảnh Mitsubishi Pajero Sport số sàn giá rẻ tại VN

Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng tại đại lý ủy quyền của Mitsubishi, sang năm 2019 mẫu SUV 7 chỗ Pajero Sport sẽ được bổ sung thêm một phiên bản có mã hiệu là D4x2MT. Đây chính là phiên bản mới được trang bị máy dầu và hộp số sàn, bên cạnh 5 phiên bản đã có mặt trên thị trường Việt Nam trước đó của Mitsubishi Pajero Sport mới. Về thiết kế ngoại thất, Mitsubishi Pajero Sport 2019 sẽ không có thay đổi gì so với trước đó. Phần đầu xe vẫn nổi bật với lưới tản nhiệt theo dạng Dynamic Shield đã xuất hiện trên Mitsubishi Xpander hay mẫu bán tải Mitsubishi Triton 2019 chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam. Trên phiên bản D4x2MT mới này, Mitsubishi Pajero Sport sẽ được trang bị đèn pha dạng halogen truyền thống, kính chiếu hậu chỉnh/gập điện và tích hợp xi-nhan báo rẽ. Ngoài ra, la-zăng của xe có kích cỡ 18 inch, bao bọc trong bộ lốp 265/60R18. Tiếp đến, theo thông số kỹ thuật được tư vấn bán hàng này chia sẻ, bản số sàn máy dầu mới của Mitsubishi Pajero Sport sẽ được trang bị động cơ diesel MIVEC 2.4L, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. Đây cũng chính là khối động cơ được trang bị trên bản máy dầu số tự động trước đó của Mitsubishi Pajero Sport đang được bán ra tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trọng lượng không tải của phiên bản số sàn lại chỉ dừng ở 1.910 kg, nhẹ hơn 30 kg so với bản số tự động. So cùng các đối thủ Toyota Fortuner 4x2MT, Ford Everest Ambiente 4x2, Isuzu mu-X 4x2MT và Chevrolet Trailblazer 4x2 MT thì Mitsubishi Pajero Sport 2019 D4x2MT sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Dựa vào thông số kỹ thuật so sánh, chúng ta có thể thấy bản số sàn máy dầu của Mitsubishi Pajero Sport sẽ có sức mạnh nổi trội hơn các đối thủ còn lại. Tiếp đến, về trang bị nội thất, Mitsubishi Pajero Sport 2019 D4x2MT sẽ có điều hòa tự động 1 vùng, vô lăng bọc da, ghế bọc nỉ, đầu DVD cùng 6 loa âm thanh. Tuy nhiên, lẫy chuyển số, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm đã bị cắt đi trên bản trang bị mới của Pajero Sport. Các trang bị an toàn trên xe bao gồm phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và 2 túi khí. Giá Mitsubishi Pajero Sport MT chưa công bố, nhưng được dự đoán tạm tính khoảng dưới 1 tỷ đồng và dự kiến giao xe vào cuối tháng 1/2019. Video: Đánh giá xe Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam.

Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng tại đại lý ủy quyền của Mitsubishi, sang năm 2019 mẫu SUV 7 chỗ Pajero Sport sẽ được bổ sung thêm một phiên bản có mã hiệu là D4x2MT. Đây chính là phiên bản mới được trang bị máy dầu và hộp số sàn, bên cạnh 5 phiên bản đã có mặt trên thị trường Việt Nam trước đó của Mitsubishi Pajero Sport mới. Về thiết kế ngoại thất, Mitsubishi Pajero Sport 2019 sẽ không có thay đổi gì so với trước đó. Phần đầu xe vẫn nổi bật với lưới tản nhiệt theo dạng Dynamic Shield đã xuất hiện trên Mitsubishi Xpander hay mẫu bán tải Mitsubishi Triton 2019 chuẩn bị ra mắt ở Việt Nam. Trên phiên bản D4x2MT mới này, Mitsubishi Pajero Sport sẽ được trang bị đèn pha dạng halogen truyền thống, kính chiếu hậu chỉnh/gập điện và tích hợp xi-nhan báo rẽ. Ngoài ra, la-zăng của xe có kích cỡ 18 inch, bao bọc trong bộ lốp 265/60R18. Tiếp đến, theo thông số kỹ thuật được tư vấn bán hàng này chia sẻ, bản số sàn máy dầu mới của Mitsubishi Pajero Sport sẽ được trang bị động cơ diesel MIVEC 2.4L, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, cho công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. Đây cũng chính là khối động cơ được trang bị trên bản máy dầu số tự động trước đó của Mitsubishi Pajero Sport đang được bán ra tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trọng lượng không tải của phiên bản số sàn lại chỉ dừng ở 1.910 kg, nhẹ hơn 30 kg so với bản số tự động. So cùng các đối thủ Toyota Fortuner 4x2MT, Ford Everest Ambiente 4x2, Isuzu mu-X 4x2MT và Chevrolet Trailblazer 4x2 MT thì Mitsubishi Pajero Sport 2019 D4x2MT sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Dựa vào thông số kỹ thuật so sánh, chúng ta có thể thấy bản số sàn máy dầu của Mitsubishi Pajero Sport sẽ có sức mạnh nổi trội hơn các đối thủ còn lại. Tiếp đến, về trang bị nội thất, Mitsubishi Pajero Sport 2019 D4x2MT sẽ có điều hòa tự động 1 vùng, vô lăng bọc da, ghế bọc nỉ, đầu DVD cùng 6 loa âm thanh. Tuy nhiên, lẫy chuyển số, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm đã bị cắt đi trên bản trang bị mới của Pajero Sport. Các trang bị an toàn trên xe bao gồm phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi và 2 túi khí. Giá Mitsubishi Pajero Sport MT chưa công bố, nhưng được dự đoán tạm tính khoảng dưới 1 tỷ đồng và dự kiến giao xe vào cuối tháng 1/2019. Video: Đánh giá xe Mitsubishi Pajero Sport tại Việt Nam.