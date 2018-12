Cận cảnh Lexus RX300 hơn 3 tỷ đầu tiên về Việt Nam

Các công nghệ hỗ trợ an toàn trên RX 300 2019 gồm chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (VSC), kiểm soát độ bám đường chống trượt (TRC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), camera lùi và cảm biến đỗ xe. Xe cũng có hệ thống treo thích ứng (AVS). Như vậy, so với RX 350 thì RX 300 2019 chỉ thiếu camera 360 độ và màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD.