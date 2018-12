Cận cảnh Kia Morning AT số tự động rẻ nhất Việt Nam

Morning là mẫu xe cỡ nhỏ đã lâu không được nâng cấp, khiến nó dần bị Hyundai Grand i10 vượt mặt. Tân binh Toyota Wigo cũng đe dọa thị phần. Để tăng sức cạnh tranh, mẫu xe này vừa được âm thầm bổ sung phiên bản Kia Morning AT 2018 mới số tự động với giá rẻ hơn. Về cơ bản, Kia Morning bản số tự động mới này có thiết kế nội ngoại thất giống như phiên bản Morning EX MT (giá 299 triệu đồng). Để tiết kiệm chi phí, Kia Morning AT chỉ sở hữu đèn halogen, không có đèn định vị LED, không có đèn sương mù và đèn hậu LED. Cũng như những phiên bản đang bán ra tại Việt Nam - trục cơ sở của xe được tăng thêm 15mm, từ mức 2.385mm lên mức mới 2.400mm, các hốc bánh được đẩy sát ra các góc xe. Kích thước tổng thể của Kia Morning AT mới sẽ là (Dài x Rộng x Cao) tương ứng 3.595 x 1.595 x 1.485 mm. Khác biệt với phần đầu xe sở hữu bóng đèn dạng halogen, cụm đèn hậu hình chữ C và đèn chiếu sáng ban ngày được trang bị dải Led hiện đại. Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ tiện dụng. mâm xe hợp kim dạng 4 chấu kép cỡ lớn có kích thước 15 inch khá đẹp mắt. Bên trong xe, khu vực cần số là khác biệt lớn nhất với Morning EX MT. Vô lăng 2 chấu đơn giản với 2 nút bấm điều chỉnh thông số trên đồng hồ. Kia Morning AT mới cũng giống bản giá rẻ, không có màn hình trung tâm, chỉ có radio và các núm chỉnh điều hòa. Trang bị an toàn của Kia Morning AT khá đơn giản bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Tuy nhiên theo dự đoán thì nó chỉ được trang bị có 1 túi khí phía người lái. Về vận hành, mẫu xe cỡ nhỏ Kia Morning AT mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam sẽ vẫn dùng khối động cơ 4 xy-lanh, Kappa 1.25L, cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 120 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Kia Morning là một trong những mẫu xe cỡ nhỏ bán chạy tại Việt Nam, có giá bán hiện tại từ 290 – 393 triệu đồng đối với 5 phiên bản khác nhau. Phiên bản giá rẻ của Kia Morning AT mới sẽ được giới thiệu tới khách hàng trong tháng 12/2018 này với giá 355 triệu đồng, thấp hơn 38 triệu đồng so với phiên bản S AT cao cấp nhất hiện nay. Video: Kia Morning Si S 2018 giá bao nhiêu tại Việt Nam.

