Cận cảnh Kawasaki Vulcan S Cafe giá 259 triệu tại Sài Gòn

Với tạo hình mới mang phong cách của một mẫu xe cổ điển, Kawasaki Vulcan S phiên bản Cafe đã để lại ấn tượng mạnh với những người đam mê môtô phân khối lớn nhưng lại yêu thích sự xê dịch trên những dòng xe hoài cổ lãng tử. Mới đây, phiên bản Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Về ngoại thất, Vulcan S Cafe 2019 không có quá nhiều sự khác biệt với “người tiền nhiệm”. Thay vào đó là một số chi tiết được làm mới. Xe vẫn sở hữu các số đo bao gồm D x R x C tương ứng 2.311 x 881 x 1.110 mm, khoảng sáng gầm xe 130 mm cùng chiều cao yên chỉ 706 mm. Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe vẫn sử dụng công nghệ Halogen cho ánh sáng vàng truyền thống. Đây có vẻ là điểm đáng tiếc của Vulcan S Cafe mới bởi hãng xe máy Kawasaki vẫn chưa trang bị công nghệ LED mới cho xe. Bảng đồng hồ của xe không thay đổi, vẫn có đôi chút ảnh hưởng của nhiều thương hiệu mới hiện nay được trang bị một đồng hồ dạng kim hiển thị vòng tua máy, một màn hình lcd hiển thị tốc độ, nhiên liệu, thống số..., tuy nhiên mẫu xe môtô Vulcan S Cafe mới này vẫn giữ lại được những đặc điểm vốn có của mình với các nút bấm đơn giản, dễ sử dụng. Chỉ thay đổi một số chi tiết bên ngoài đặc biẹt là bộ tem mới, mẫu Vulcan S Cafe 2019 cũng giống như phiên bản trước khi được xây dựng và phát triển dựa trên "người anh em" ER-6N với kiểu dáng đặc trưng của một mẫu cruiser hạng trung đúng nghĩa như tay lái cao và dài, kết hợp cùng vị trí ngồi thấp với chiều cao yên chỉ vào khoảng 706 mm. Xe vẫn sử dụng khung thép màu đen bao quanh, giúp xe trở nên nhỏ gọn và hầm hố hơn. Đuôi xe vẫn không khác biệt so với "người tiền nhiệm", phía sau yên xe dạng đôi nhưng thiết kế liền với rộng trước, gọn sau. Bình xăng của xe có dung tích 14 lít và có trọng lượng lên đến 228 kg. Xe được trang bị bộ vành 5 chấu với thiết kế to bản cùng kích thước lên tới 18 inch, lốp 12/70. Phuộc ống lồng Telescopic giống với thế hệ trước. Phía sau sử dụng giảm xóc đặt chéo tương tự ER-6N, ống pô ẩn phía dưới cùng. Vành sau kích thước 17 inch được bọc trong lốp 160/60. Cả hai bánh trước/sau đều được trang bị phanh đĩa, tích hợp hệ thống ABS. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 vẫn là khối động cơ DOHC với xy-lanh đôi, 649 phân khối, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 61 mã lực và mô-men xoắn 63 Nm, hộp số 6 cấp. Khối động cơ này sử dụng chung với 3 mẫu ER-6N, Ninja 650 và Versys 650 nhưng được tinh chỉnh lại. Ngoài ra trên Vulcan S Cafe 2019 này, xe vẫn được trang bị bộ gác chân mới có thể tùy chỉnh 3 vị trí gồm tiêu chuẩn, 25 mm về phía trước và 25 mm lùi về sau (tuy nhiên chủ nhân của chiếc xe phải tháo/lắp thủ công với 2 thanh số có độ dài khác nhau được tặng kèm theo trong lúc mua xe). Vulcan S Cafe 2019 được nhập khẩu chính hãng tại thị trường Việt Nam và đang được trưng bày tại các showroom của Kawasaki. Hiện tại, giá xe Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 được bán với mức 259 triệu đồng (đã bao gồm VAT), mức giá này tăng hơn khoảng gần 10 triệu đồng so với phiên bản 2018. Video: Xem chi tiết Kawasaki Vulcan S Cafe 2019.

Với tạo hình mới mang phong cách của một mẫu xe cổ điển, Kawasaki Vulcan S phiên bản Cafe đã để lại ấn tượng mạnh với những người đam mê môtô phân khối lớn nhưng lại yêu thích sự xê dịch trên những dòng xe hoài cổ lãng tử. Mới đây, phiên bản Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Về ngoại thất, Vulcan S Cafe 2019 không có quá nhiều sự khác biệt với “người tiền nhiệm”. Thay vào đó là một số chi tiết được làm mới. Xe vẫn sở hữu các số đo bao gồm D x R x C tương ứng 2.311 x 881 x 1.110 mm, khoảng sáng gầm xe 130 mm cùng chiều cao yên chỉ 706 mm. Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe vẫn sử dụng công nghệ Halogen cho ánh sáng vàng truyền thống. Đây có vẻ là điểm đáng tiếc của Vulcan S Cafe mới bởi hãng xe máy Kawasaki vẫn chưa trang bị công nghệ LED mới cho xe. Bảng đồng hồ của xe không thay đổi, vẫn có đôi chút ảnh hưởng của nhiều thương hiệu mới hiện nay được trang bị một đồng hồ dạng kim hiển thị vòng tua máy, một màn hình lcd hiển thị tốc độ, nhiên liệu, thống số..., tuy nhiên mẫu xe môtô Vulcan S Cafe mới này vẫn giữ lại được những đặc điểm vốn có của mình với các nút bấm đơn giản, dễ sử dụng. Chỉ thay đổi một số chi tiết bên ngoài đặc biẹt là bộ tem mới, mẫu Vulcan S Cafe 2019 cũng giống như phiên bản trước khi được xây dựng và phát triển dựa trên "người anh em" ER-6N với kiểu dáng đặc trưng của một mẫu cruiser hạng trung đúng nghĩa như tay lái cao và dài, kết hợp cùng vị trí ngồi thấp với chiều cao yên chỉ vào khoảng 706 mm. Xe vẫn sử dụng khung thép màu đen bao quanh, giúp xe trở nên nhỏ gọn và hầm hố hơn. Đuôi xe vẫn không khác biệt so với "người tiền nhiệm", phía sau yên xe dạng đôi nhưng thiết kế liền với rộng trước, gọn sau. Bình xăng của xe có dung tích 14 lít và có trọng lượng lên đến 228 kg. Xe được trang bị bộ vành 5 chấu với thiết kế to bản cùng kích thước lên tới 18 inch, lốp 12/70. Phuộc ống lồng Telescopic giống với thế hệ trước. Phía sau sử dụng giảm xóc đặt chéo tương tự ER-6N, ống pô ẩn phía dưới cùng. Vành sau kích thước 17 inch được bọc trong lốp 160/60. Cả hai bánh trước/sau đều được trang bị phanh đĩa, tích hợp hệ thống ABS. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 vẫn là khối động cơ DOHC với xy-lanh đôi, 649 phân khối, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 61 mã lực và mô-men xoắn 63 Nm, hộp số 6 cấp. Khối động cơ này sử dụng chung với 3 mẫu ER-6N, Ninja 650 và Versys 650 nhưng được tinh chỉnh lại. Ngoài ra trên Vulcan S Cafe 2019 này, xe vẫn được trang bị bộ gác chân mới có thể tùy chỉnh 3 vị trí gồm tiêu chuẩn, 25 mm về phía trước và 25 mm lùi về sau (tuy nhiên chủ nhân của chiếc xe phải tháo/lắp thủ công với 2 thanh số có độ dài khác nhau được tặng kèm theo trong lúc mua xe). Vulcan S Cafe 2019 được nhập khẩu chính hãng tại thị trường Việt Nam và đang được trưng bày tại các showroom của Kawasaki. Hiện tại, giá xe Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 được bán với mức 259 triệu đồng (đã bao gồm VAT), mức giá này tăng hơn khoảng gần 10 triệu đồng so với phiên bản 2018. Video: Xem chi tiết Kawasaki Vulcan S Cafe 2019.