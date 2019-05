Cận cảnh Hyundai Tucson 2019 tại Việt Nam “đấu” Mazda CX-5

Vừa qua, mẫu xe Hyundai Tucson 2019 đã bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội. Xe mang tông màu bạc với một số thay đổi ngoại thất. Trên kính chắn gió trước gắn dòng chữ “Xe của đại sứ quán Hàn Quốc”. So với thế hệ hiện tại, phần đầu xe được nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc thiết kế khác biệt. Mặt ca-lăng của Hyundai Tucson 2019 mới tương tự phong cách của Santa Fe 2019. Ngoài ra, xe còn đi kèm nội thất cải tiến toàn diện và nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hơn so với phiên bản trước đây. Hyundai cũng đã bổ sung lưới tản nhiệt hình thang cải tiến với những đường viền sắc sảo hơn phiên bản cũ cho Tucson 2019. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt còn đi kèm 4 thanh ngang thay vì 3 như trước. Cụm đèn pha cũng mang thiết kế góc cạnh hơn và đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày. So với đầu xe, phần đuôi xe có ít sự thay đổi hơn. Hãng xe ôtô Hyundai chỉ cải tiến thiết kế của cụm đèn hậu cho mượt mà hơn. Xe không có tem, tên và ống xả chỉ có một đường ra nên nhiều khả năng đây là phiên bản động cơ xăng 2.0. Bản 1.6 Turbo thiết kế ống xả đôi. Hai bên sườn xe không thay đổi, vẫn là ốp dè màu đen chạy quanh. Tuy nhiên Tucson 2019 sử dụng la-zăng thiết kế mới, kích thước giữ nguyên. Ngoài thiết kế ngoại thất cải tiến, Hyundai Tucson 2019 còn được bổ sung nội thất mới mẻ với màn hình của hệ thống thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô thay vì tích hợp vào cụm điều khiển trung tâm. Cửa gió điều hòa bên dưới màn hình thông tin giải trí 7inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Giống như hầu hết xe mới ngày nay, Hyundai Tucson 2019 cũng được trang bị nhiều công nghệ an toàn như hỗ trợ tránh va chạm phía trước với tính năng phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đèn pha, cần gạt cảm biến mưa, hệ thống quan sát toàn cảnh, kiểm soát hành trình và cảnh báo ngủ gật cho người lái. Do là phiên bản nâng cấp nhẹ giữa vòng đời, Tucson giữ nguyên động cơ. Tại Việt Nam, crossover Hàn Quốc hiện có lựa chọn máy dầu 2.0, máy xăng 2.0 và máy xăng 1.6 Turbo, với 4 phiên bản. Nhằm dọn đường cho phiên bản 2019 ra mắt trong tháng này, Tucson cũ được các đại lý giảm giảm giá khoảng từ 10 cho đến 20 triệu trong 2 tháng gần đây.Giá xe Hyundai Tucson phiên bản cũ hiện đang bán ra tại thị trường Việt Nam thấp nhất là 760 triệu đồng, cao nhất là 890 triệu đồng. Mẫu crossover Hàn Quốc này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như; Mazda CX-5, Honda CR-V, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander. Từ đầu năm, Tucson đạt doanh số 2.353 xe, xếp sau CR-V và CX-5. Theo các nhân viên bán hàng tại đại lý Hyundai chính hãng ở Hà Nội cho hay, mẫu xe Huyndai Tucson 2019 bản nâng cấp mới (facelift) theo dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt ngay trong tháng 5/2019 này. Xe vẫn được lắp ráp trong nước. Hiện tại, đại lý chưa có hướng dẫn về việc mở đặt cọc xe. Video: Những điểm mới Hyundai Tucson và Elantra 2019 tại Việt Nam.

