Cận cảnh Hyundai Elantra 2019 giá từ 580 triệu tại Việt Nam

Hyundai Elantra 2019 mới vừa ra mắt tại Việt Nam sở hữu những thay đổi ngoại thất, nội thất cũng như khả năng vận hành. Phiên bản nâng cấp của Elantra Sport cũng chỉ mới được Hyundai giới thiệu trên toàn thế giới vào tháng 11/2018 tại Hàn Quốc và nay cũng được Hyundai Thành Công sản xuất và phân phối tại thị trường ôtô Việt. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2019 sở hữu kích thước lớn hơn bản tiền nhiệm, ngoại hình của xe cũng đã được hãng xe Hàn Quốc thiết kế theo ngôn ngữ mới “Sensual Sportiness” đậm chất thể thao.Ở phiên bản 2019 mới, mẫu xe sedan Hyundai Elantra đã gây bất ngờ bởi ngoại hình hoàn toàn khác so với trước đây. Chiếc xe sở hữu những đường nét sắc, nhiều góc cạnh hơn trước. Lưới tản nhiệt to bản dạng thác nước “Cascading Grill” nối liền cụm đèn pha 2 bên tạo cảm giác liền mạch. Hyundai Elantra 2019 cũng được trang bị cụm đèn pha LED hình tam giác với 4 Projector chứa nhiều bóng LED nhỏ, cụm đèn hậu dạng LED thiết kế lại hình tia sét chạy song song và kéo dài đến gần vị trí trung tâm. Đuôi xe được điều chỉnh thiết kế với các đường dập sâu, đèn hậu mảnh. Tuy nhiên nó lại không có những hình tam giác giống như đầu xe. Hông xe được hoàn thiện bằng bộ mâm thiết kế mới. Biển số được dời vị trí xuống tận cản sau để cho phần trên đuôi xe có khoảng trống cho tên xe. Ngoài ra, Elantra 2019 có thiết kế ngang hông như cũ nhưng bộ mâm xe ấn tượng hơn với kiểu đa chấu sang trọng, cản sau mới và được nâng cấp thiết kế cốp xe đẹp mắt hơn, giống với đàn anh Sonata 2019. Các chi tiết ngoại thất khác như cánh đuôi gió gắn trên cốp và bộ đôi ống xả thể thao được tạo hình phá cách... Bên trong khoang nội thất của chiếc Elantra Sport 2019 được bọc da với tông màu đen chỉ đỏ chủ đạo, vô-lăng xe dạng D-cut đáy phẳng, tích hợp lãy chuyển số như trên những chiếc xe thể thao thực thụ. Đồng hồ hiển thị công-tơ-mét là sự kết hợp của hai đồng hồ dạng cơ với màn hình hiển thị trung tâm đa thông tin. Một số điểm nhấn đáng chú ý nằm ở các chi tiết trang trí làm từ nhôm, pedal bọc nhôm và bậc cửa ốp kim loại. Trên phần tựa lưng của ghế được thêu thêm chữ Sport. Cạc tiện ích khác như; sạc điện thoại không dây, sưởi vô lăng, màn hình trung tâm 7 inch tích hợp bản đồ và Apple Carplay... Những trang bị an toàn trên Elantra Sport 2019 mới bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát thân xe VSM... Ngoài ra, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống 8 cảm biến trước và sau, hệ thống an toàn 7 túi khí, cảm biến áp suất lốp TPMS và khung thép cường lực AHSS... cũng được trang bị trên mẫu xe mới này. Xe tiếp tục sử dụng 2 phiên bản động cơ nhưng được tinh chỉnh lại. Động cơ xăng Nu 2.0L cho công suất tối đa 152 mã lực tại 6.200 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp và được bổ sung 1 chế độ vận hành Smart trong hệ thống lái Drive Mode bên cạnh 3 chế độ vận hành cũ là Eco - Normal - Sport. Động cơ xăng Gamma II 1.6L công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 154,5 Nm tại 4.850 vòng/phút, đem đến khả năng vận hành êm ái, nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số đi kèm là hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Riêng phiên bản Elantra Sport 2019 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L, cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và Mo-men xoắn cực đại 265 Nm trong dải vòng tua 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Tại thị trường Việt Nam, xe có 4 phiên bản cùng 6 màu sắc, giá bán Hyundai Elantra 2019 mới bản 1.6 MT là 580 triệu, Elantra 1.6 AT là 655 triệu, Elantra 2.0 AT là 699 triệu và Elantra Sport 1.6T là 769 triệu đồng. Video: Hyundai Elantra Sport 2019 mới.

Hyundai Elantra 2019 mới vừa ra mắt tại Việt Nam sở hữu những thay đổi ngoại thất, nội thất cũng như khả năng vận hành. Phiên bản nâng cấp của Elantra Sport cũng chỉ mới được Hyundai giới thiệu trên toàn thế giới vào tháng 11/2018 tại Hàn Quốc và nay cũng được Hyundai Thành Công sản xuất và phân phối tại thị trường ôtô Việt. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2019 sở hữu kích thước lớn hơn bản tiền nhiệm, ngoại hình của xe cũng đã được hãng xe Hàn Quốc thiết kế theo ngôn ngữ mới “Sensual Sportiness” đậm chất thể thao. Ở phiên bản 2019 mới, mẫu xe sedan Hyundai Elantra đã gây bất ngờ bởi ngoại hình hoàn toàn khác so với trước đây. Chiếc xe sở hữu những đường nét sắc, nhiều góc cạnh hơn trước. L ưới tản nhiệt to bản dạng thác nước “Cascading Grill” nối liền cụm đèn pha 2 bên tạo cảm giác liền mạch. Hyundai Elantra 2019 cũng được trang bị cụm đèn pha LED hình tam giác với 4 Projector chứa nhiều bóng LED nhỏ, cụm đèn hậu dạng LED thiết kế lại hình tia sét chạy song song và kéo dài đến gần vị trí trung tâm. Đuôi xe được điều chỉnh thiết kế với các đường dập sâu, đèn hậu mảnh. Tuy nhiên nó lại không có những hình tam giác giống như đầu xe. Hông xe được hoàn thiện bằng bộ mâm thiết kế mới. Biển số được dời vị trí xuống tận cản sau để cho phần trên đuôi xe có khoảng trống cho tên xe. Ngoài ra, Elantra 2019 có thiết kế ngang hông như cũ nhưng bộ mâm xe ấn tượng hơn với kiểu đa chấu sang trọng, cản sau mới và được nâng cấp thiết kế cốp xe đẹp mắt hơn, giống với đàn anh Sonata 2019. Các chi tiết ngoại thất khác như cánh đuôi gió gắn trên cốp và bộ đôi ống xả thể thao được tạo hình phá cách... Bên trong khoang nội thất của chiếc Elantra Sport 2019 được bọc da với tông màu đen chỉ đỏ chủ đạo, vô-lăng xe dạng D-cut đáy phẳng, tích hợp lãy chuyển số như trên những chiếc xe thể thao thực thụ. Đồng hồ hiển thị công-tơ-mét là sự kết hợp của hai đồng hồ dạng cơ với màn hình hiển thị trung tâm đa thông tin. Một số điểm nhấn đáng chú ý nằm ở các chi tiết trang trí làm từ nhôm, pedal bọc nhôm và bậc cửa ốp kim loại. Trên phần tựa lưng của ghế được thêu thêm chữ Sport. Cạc tiện ích khác như; sạc điện thoại không dây, sưởi vô lăng, màn hình trung tâm 7 inch tích hợp bản đồ và Apple Carplay... Những trang bị an toàn trên Elantra Sport 2019 mới bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát thân xe VSM... Ngoài ra, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống 8 cảm biến trước và sau, hệ thống an toàn 7 túi khí, cảm biến áp suất lốp TPMS và khung thép cường lực AHSS... cũng được trang bị trên mẫu xe mới này. Xe tiếp tục sử dụng 2 phiên bản động cơ nhưng được tinh chỉnh lại. Động cơ xăng Nu 2.0L cho công suất tối đa 152 mã lực tại 6.200 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp và được bổ sung 1 chế độ vận hành Smart trong hệ thống lái Drive Mode bên cạnh 3 chế độ vận hành cũ là Eco - Normal - Sport. Động cơ xăng Gamma II 1.6L công suất tối đa 128 mã lực tại 6.300 vòng/phút cùng Mo-men xoắn cực đại 154,5 Nm tại 4.850 vòng/phút, đem đến khả năng vận hành êm ái, nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số đi kèm là hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Riêng phiên bản Elantra Sport 2019 được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L, cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và Mo-men xoắn cực đại 265 Nm trong dải vòng tua 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Tại thị trường Việt Nam, xe có 4 phiên bản cùng 6 màu sắc, giá bán Hyundai Elantra 2019 mới bản 1.6 MT là 580 triệu, Elantra 1.6 AT là 655 triệu, Elantra 2.0 AT là 699 triệu và Elantra Sport 1.6T là 769 triệu đồng. Video: Hyundai Elantra Sport 2019 mới.