Cận cảnh Honda HR-V 2018 giá 663 triệu sắp về Việt Nam

Tại triển lãm Fast Auto Show 2018 đang diễn ra tại Thái Lan từ ngày 27/6 vừa qua, hãng xe Nhật Bản đã mang mẫu xe crossover Honda HR-V 2018 phiên bản nâng cấp đến trưng bày và giới thiệu. Trước đó, Honda cũng đã tung hình ảnh và thông tin chi tiết của mẫu xe này đến với người dùng. Mẫu crossover cỡ nhỏ Honda HR-V này được phát triển dựa trên khung sườn của 2 người anh em Honda City và Jazz, nhưng có chiều dài cơ sở lớn hơn, kích thước 2.610 mm, dài hơn City 10 mm và dài hơn Jazz 80 mm. Với thiết kế 1 chiếc SUV, HR-V cao hơn hẳn so với 2 người anh em. So với phiên bản cũ, Honda HR-V bản 2018 không thay đổi quá nhiều trong thiết kế. Hãng Honda chỉ bổ sung phần đầu xe mới với logo nhà sản xuất nằm trên thanh mạ crôm dày dặn trên lưới tản nhiệt. Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị cụm đèn pha LED thiết kế tương tự Civic thế hệ thứ 10. Ở bản cao cấp, xe sẽ được trang bị cụm đèn pha LED với thiết kế tương tự Civic thế hệ thứ 10. Riêng lưới tản nhiệt hình chữ U của mẫu crossover cỡ B này đã được mở rộng hơn trước. Trong khi đó, cản va được thay đổi kiểu dáng và đèn sương mù biến thành dải LED nằm ở 2 bên. Ở phía sau Honda HR-V 2018 xuất hiện thanh crôm khá mảnh nằm giữa cụm đèn hậu. Bản thân tạo hình bên trong cụm đèn hậu cũng được làm mới, thành dạng 2 ống LED. Phía thân xe sở hữu phần tay nắm cửa ở cột C cùng những đường gân nổi từ cột chạy cắt qua phần cửa trước mang dáng vẻ thể thao và khí động học. Chưa hết, Honda HR-V 2018 bản nâng cấp mới tại thị trường Thái Lan còn có thêm bản RS mới với một số đặc điểm nhận dạng như bộ vành hợp kim 17 inch 5 chấu sơn 2 tông màu. Trong khi đó, bản E và EL của Honda HR-V 2018 vẫn được trang bị bộ vành như trước. Bên trong nội thất, chiếc SUV cỡ nhỏ HR-V sở hữu các chi tiết được "bê nguyên" từ Fit sang. Tuy nhiên chiếc xe sử dụng ghế thể thao hơn cùng các lựa chọn màu nội thất cá tính là bạc-đen hoặc cam-đen. Các phiên bản cao cấp sẽ được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch cảm ứng và kết nối smartphone trên bảng táp-lô. So với bản EL, HR-V RS 2018 còn có những chi tiết khác biệt như phần thân thấp bên dưới và vỏ gương ngoại thất màu đen. Màu sơn ngoại thất đỏ Passion Red Pearl như trong ảnh chỉ dành cho bản RS thể thao, tương tự những tính năng mới như cửa sổ trời toàn cảnh Paronama và hệ thống phanh thích ứng trong thành phố CTBA. Riêng Honda LaneWatch - camera hoạt động khi đèn báo rẽ bên hành khách nhấp nháy - chỉ có ở bản EL và RS, giống túi khí rèm. Nói cách khác, bản EL và RS sẽ có tổng cộng 6 túi khí trong khi bản E chỉ có 4 túi khí. Ngoài ra, 2 bản trang bị cao cấp nhất của Honda HR-V 2018 ở Thái Lan còn đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch và tính năng Walk Away Auto Lock lần đầu tiên xuất hiện trên Civic mới. Trong khi đó, hệ thống an toàn Honda Sensing hay phiên bản hybrid của Honda HR-V 2018 tại thị trường Nhật Bản sẽ không được áp dụng cho xe ở Thái Lan cũng như một số nước. Như vậy, Toyota C-HR sẽ là mẫu xe duy nhất trong phân khúc crossover cỡ B ở Thái Lan có phiên bản hybrid. Nằm bên dưới nắp capô của Honda HR-V 2018 tại Thái Lan vẫn là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, SOHC, dung tích 1,8 lít với công suất tối đa 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động CVT, đi kèm lẫy chuyển số trên vô lăng tiêu chuẩn. Tại thị trường Thái Lan, Honda HR-V 2018 được bán với giá 949.000 Baht (663 triệu đồng) cho bản E, 1,059 triệu Baht (740 triệu đồng) cho bản EL và 1,119 triệu Baht (782 triệu đồng) cho bản RS. Theo một số thông tin đã rò rỉ, Honda Việt Nam sẽ phân phối mẫu SUV cỡ nhỏ HR-V ngay trong năm nay, chính thức tuyên chiến với Ford EcoSport cũng như Hyundai Kona dự kiến cũng ra mắt trong thời gian tới. Video: Chi tiết Honda HR-V mới tại Thái Lan sắp về Việt Nam.

