Cận cảnh Honda Envix 2019 phiên bản kéo dài của City

Mẫu xe Honda Envix 2019 dù chỉ mới ra mắt dưới dạng concept nhưng vẫn rất thu hút bởi thiết kế mềm mại, sang trọng. Mẫu xe này có thiết kế rất giống sedan Honda Crider 2019 đã ra mắt thị trường Trung Quốc hồi tháng 9 vừa qua. Trong ảnh là sedan Honda Crider 2019. Có thể thấy dù có một vài chi tiết khác biệt như nhìn chung kiểu dáng của hai mẫu xe này hoàn toàn tương đồng nhau. Tuy nhiên, được biết, Envix là sản phẩm của liên doanh Dongfeng-Honda còn Crider lại do liên doanh Guangzhou-Honda. Một trong những điểm khác biệt ở hai thiết kế này đó là phần lưới tản nhiệt. Xe được trang bị lưới tản nhiệt trên màu đen, nối liền với cụm đèn pha và đi kèm logo Honda ở chính giữa. Bao quanh cụm đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C quay ngược. Bên dưới có hốc gió và dải đèn sương mù dạng thanh nằm ngang. Honda Envix hòn toàn mới sở hữu kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4.756 mm, rộng 1.804 mm, cao 1.509 mm và chiều dài cơ sở 2.730 mm. Con số này khá trùng khớp với Crider đồng thời dài hơn 92 mm, rộng hơn 54 mm, cao hơn 4 mm so với Honda City trong khi chiều dài cơ sở tăng 80 mm. Bộ vành hợp kim với thiết kế 5 chấu, tạo hình hình bông hoa phối 2 màu khá nổi bật. Honda Envix sử dụng khối động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0 lít với công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm, giống hệt Crider. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Đuôi xe xuất hiện cụm đèn hậu LED nối liền với nhau được cho là bắt kịp xu hướng thiết kế hiện nay. Cùng với đó, xe còn có thiết kế cản sau dạng 3 chiều và cánh gió nhỏ trên cốp sau. Mức giá Honda Envix mới hiện chưa được công bố tại thị trường Trung Quốc. Video: Honda City 2017 giá 604 triệu có gì đặc biệt?

