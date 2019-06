Cận cảnh Honda Civic 1.8E giá 729 triệu tại Hà Nội

Honda Civic 2019 mới vẫn là phiên bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) thuộc thế hệ thứ 10 nên những thay đổi chủ yếu nằm ở thiết kế ngoại thất và trang bị, còn hệ truyền động giữ nguyên. Thay đổi lớn nằm ở bản 1.8E với các trang bị tiện nghi bị cắt giảm đáng kể để hạ giá thành. Về thiết kế, Civic 2019 tại Việt Nam có kích thước tổng thể là 4.648 mm dài x 1.799 mm rộng x 1.416 mm cao, chiều dài cơ sở xe là 2.700 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, bán kính quay vòng 5,3 m. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam. Trên phiên bản Honda Civic 1.8 E tiêu chuẩn này, cụm đèn projector của xe vẫn sử dụng công nghệ bóng halogen kết hợp với dải đèn định vị ban ngày dạng LED, đèn sương mù halogen và đèn hậu LED. Là phiên bản thấp nhất, Civic 1.8E vẫn được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng gập tay, đèn vị trí hông xe sẽ được chuyển thành đèn xi nhan. Cản sau của xe màu đen, ống xả thiết kế ẩn sâu phía dưới gầm. Phiên bản tiêu chuẩn này sở hữu bộ mâm xe 16 inch kiểu như cũ, kết hợp lốp 215/55R16. Nhìn chung, về ngoại hình của Honda Civic 1.8E so với các phiên bản cao cấp không thay đổi, nhưng nếu chú ý ở trang bị thì nó được rút gọn hơn so với bản RS và G. Phía bên trong khoang lái, phiên bản Honda Civic 1.8E sẽ được trang bị màn hình thông tin giải trí 7 inch cảm ứng khá lớn (trước là 5 inch) của Sony, không tích Apple CarPlay và Android Auto, dàn âm thanh 4 loa... Các trang bị khác của xe bao gồm; ghế nỉ chỉnh cơ, bảng đồng hồ dạng analog, điều hoà tự động 1 vùng, chìa khoá vặn cơ và ệ tì tay phía trước... Đáng tiếc là trên phiên bản này không có một số chức năng mới như; mở cửa thông minh, phanh tay điện tử, đồng thời xe không có cửa gió điều hoà ghế sau, vô lăng cũng sẽ không được bọc da và phím bấm được rút gọn. Honda Civic 1.8E mới vẫn sử dụng động cơ cũ 1.8L VTEC, có công suất 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 174 Nm, kết hợp cùng hộp số CVT ứng dụng Công nghệ Earth Dreams với điều khiển G-Design Shift. Trang bị an toàn của Civic 2019 bao gồm; hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA); cân bằng điện tử (VSA); phanh ABS, EBD, BA, ESS; hỗ trợ khởi hành ngang dốc; camera lùi, phanh tay điện tử và bị 2 túi khí.Giá xe Honda Civic 2019 phiên bản 1.8E chính hãng bán ra thị trường là 729 triệu đồng, rẻ hơn đời cũ nhưng tiện nghi bị cắt bớt đáng kể. Việc đem về phiên bản Civic 1.8E, cũng cho thấy được chiến lược của Honda trong việc nới rộng hơn nữa độ phủ của Civic trên phân khúc thị trường, hứa hẹn doanh số khả quan hơn trước. Video: Honda Civic 1.5 Turbo - giá 830 triệu tại Việt Nam.

