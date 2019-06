Cận cảnh BMW X1 "hàng lướt" giá hơn 1,6 tỷ ở Hà Nội

Mẫu xe BMW X1 2018 từng được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2018 từ phía nhà phân phối Thaco, với phiên bản sDrive 18i. Mới đây trên thị tường xe cũ cũng đã góp mặt mẫu xe này do một chủ nhân tại Hà Nội chào bán lại, đáng chú ý là chiếc xe mới chỉ "chạy lướt" với số km là 8500 và còn khá mới. Mặc dù bị khuyết thiếu gói M Sport như "đàn anh" X2 mới đang bán ra tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên mẫu xe BMW X1 sDriver 18i vẫn được bán ra với gói trang bị xLine đem lại cho xe một diện mạo thể thao hơn. Về ngoại hình, cụm đèn pha BMW X1 sDrive 18i mới sẽ vẫn giữ nguyên phom thiết kế trước đây, nhưng được làm to hơn đem lại cảm giác dữ dằn cho xe. Thêm vào đó, ở phần đầu còn có thêm một số chi tiết mạ crôm sáng bóng không chỉ giúp xe có thêm độ sang trọng nhất định mà còn tạo được hiệu ứng tương phản hấp dẫn về mặt thị giác. BMW X1 sDrive 18i 2018 còn được trang bị đèn LED chiếu sáng tự động. Cụm đèn hậu phía sau cũng sử dụng bóng LED và có thiết kế sắc nét, ôm theo vóc dáng của xe. Ở phía sau, phần đuôi của X1 một lần nữa lại gợi nhớ tới chiếc X5 với các chi tiết được sắp xếp tương tự. Mâm hợp kim 5 chấu kích thước 18 inch mới, sơn 2 tông màu trông sang trọng. Bên trong nội thất, khoang cabin của BMW X1 xLine 2018 được hãng xe Đức lấy tông be làm chủ đạo với các ghế bọc da sensatec, kết hợp cùng một vài chi tiết ốp đen bóng, viền crôm sáng và đèn nội thất, giúp không gian trong xe trở nên tinh tế và thanh lịch hơn. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống thông tin giải trí qua màn hình 6,5 inch nghiêng về phía người lái, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và gương chiếu hậu chống chói (ngoài lẫn trong) cũng là các tính năng tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ nhỏ BMW X1 xLine 2018 mới. Về khả năng vận hành, sức mạnh của BMW X1 sDrive 18i 2018 đến từ khối động cơ tăng áp Twin Power Turbo 3 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm, kết hợp với hộp số tự động Steptronic 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 9,6 giây trước khi đạttốc độ tối đa 201 km/h. Là một mẫu SUV cỡ nhỏ hạng sang, BMW X1 sDrive 18i 2018 tất nhiên sẽ sở hữu nhiều trang bị an toàn như phanh chống bó cứng ABS, hỗ trợ vào cua, cảm biến trước/sau, camera lùi, hỗ trợ đỗ xe tự động, cân bằng điện tử. Bên cạnh đó, cặp gương chiếu hậu ngoài và trong đều có chức năng chống chói. Hiện giá bán xe BMW X1 sDrive 18i 2018 khởi điểm từ 1,829 tỷ đồng tại Việt Nam và được phân phối chính hãng từ Thaco. Chiếc xe trong bài viết này hiện được chủ nhân chào bán trên thị trường xe cũ khoảng hơn 1,6 tỷ đồng (xe đã đăng ksy và đang mang biển Hà Nội) - rẻ hơn khá nhiều so với một chiếc xe "đập thùng". Các đối thủ trực tiếp của BMW X1 là Audi Q3, Mercedes-Benz GLA và Lexus NX. Tại Việt Nam, Q3 đang có giá từ 1,76 tỷ đồng, trong khi GLA có giá chỉ từ 1,62 tỷ đồng, còn Lexus NX300 có giá lên tới 2,44 tỷ đồng. Video: Cận cảnh BMW X1 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

