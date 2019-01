Cận cảnh bán tải Toyota Tacoma giá 2,9 tỷ tại Sài Gòn

Chiếc Toyota Tacoma TRD Pro 4x4 2018 mới được nhạp khẩu về TP HCM là mẫu xe bán tải thuộc diện hàng hiếm với số lượng đang có mặt tại Việt Nam chỉ với 2 chiếc. Điểm đáng chú ý trên mẫu xe này chính là xe được đăng ký dưới dạng xe con, vì vậy, xe có niên hạn sử dụng lên tới 25 năm thay vì 20 năm như các mẫu xe bán tải khác. Bán tải Toyota Tacoma TRD Pro 4x4 2018 vốn đã quá nổi tiếng trong giới pick-up toàn thế giới bởi hiệu năng mà nó đem lại. Mẫu Tacoma TRD Pro 4x4 2018 trong bài viết sở hữu màu sơn ngoại thất xanh dương (Caralry Blue) mới được nhập khẩu nguyên chiếc về nước hồi cuối năm 2018 cùng một chiếc mang ngoại thất màu đen. Về thiết kế, Toyota Tacoma TRD Pro 4x4 2018 mang đậm phong cách của các dòng xe off-road chuyên dụng với phần gầm rất cao. Mặt ca-lăng hình lục giác góc cạnh được bao quanh bởi viền đen to bản, logo Toyota đặt ở vị trí trung tâm. Lưới tản nhiệt trùng với màu của mặt ca-lăng và làm dạng tổ ong mang vẻ gân guốc hơn cho phần đầu của chiếc xe bán tải này. Cụm đèn chiếu sáng của xe với một bóng projecter sở hữu công nghệ Halogen hoặc Bi-xenon. Không kém cạnh với phần trên, cản dưới của Tacoma TRD Pro 4x4 2018 cũng được thiết kế vô cùng dầy, đi kèm với đó còn là các đường gân dập nổi đem lại sự khoẻ khoắn tột độ so với các đối thủ. Xe được trang bị ống thở TRD Desert Air Intake, vành và lốp chuyên dụng, ống xe TRD... Là mẫu xe bán tải hướng tới địa hình nhưng nội thất Tacoma TRD Pro cũng khá hiện đại khi được trang bị ghế xe bọc da logo TRD. Vô-lăng 4 chấu kích thước lớn, thiết kế thể thao. Hệ thống giải trí đa thông tin có màn hình 7 inch trung tâm. Âm thanh JBL cao cấp tiêu chuẩn có sub riêng. Công nghệ an toàn trên mẫu siêu bán tải Toyota Tacoma TRD Pro này cũng thuộc hàng top phân khúc với gói Safety Sense P, gồm cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trước (có phát hiện người đi bộ), cảnh báo làn đường hay ga tự động thích ứng... Tacoma TRD Pro được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít, cho công suất 278 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 359 Nm tại 4.600 vòng/phút, kết hợp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe được trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) có khả năng thay đổi chế độ cài đặt theo từng loại đường... Toyota Tacoma cùng phân khúc Ford Ranger và là mẫu bán tải thay thế Hilux tại Bắc Mỹ từ năm 1995. Giá Toyota Tacoma TRD Pro 2018 khởi điểm tại Mỹ là hơn 41.500 USD (970 triệu đồng). Với các khoản thuế nhập khẩu 30%, thuế TTĐB 90% và các loại phí vận chuẩn, chi phí cho một chiếc về Việt Nam sẽ lên đến 2,95 tỷ đồng. Video: Cận cảnh bán tải Toyota Tacoma 2018 tại Việt Nam.

Chiếc Toyota Tacoma TRD Pro 4x4 2018 mới được nhạp khẩu về TP HCM là mẫu xe bán tải thuộc diện hàng hiếm với số lượng đang có mặt tại Việt Nam chỉ với 2 chiếc. Điểm đáng chú ý trên mẫu xe này chính là xe được đăng ký dưới dạng xe con, vì vậy, xe có niên hạn sử dụng lên tới 25 năm thay vì 20 năm như các mẫu xe bán tải khác. Bán tải Toyota Tacoma TRD Pro 4x4 2018 vốn đã quá nổi tiếng trong giới pick-up toàn thế giới bởi hiệu năng mà nó đem lại. Mẫu Tacoma TRD Pro 4x4 2018 trong bài viết sở hữu màu sơn ngoại thất xanh dương (Caralry Blue) mới được nhập khẩu nguyên chiếc về nước hồi cuối năm 2018 cùng một chiếc mang ngoại thất màu đen. Về thiết kế, Toyota Tacoma TRD Pro 4x4 2018 mang đậm phong cách của các dòng xe off-road chuyên dụng với phần gầm rất cao. Mặt ca-lăng hình lục giác góc cạnh được bao quanh bởi viền đen to bản, logo Toyota đặt ở vị trí trung tâm. Lưới tản nhiệt trùng với màu của mặt ca-lăng và làm dạng tổ ong mang vẻ gân guốc hơn cho phần đầu của chiếc xe bán tải này. Cụm đèn chiếu sáng của xe với một bóng projecter sở hữu công nghệ Halogen hoặc Bi-xenon. Không kém cạnh với phần trên, cản dưới của Tacoma TRD Pro 4x4 2018 cũng được thiết kế vô cùng dầy, đi kèm với đó còn là các đường gân dập nổi đem lại sự khoẻ khoắn tột độ so với các đối thủ. Xe được trang bị ống thở TRD Desert Air Intake, vành và lốp chuyên dụng, ống xe TRD... Là mẫu xe bán tải hướng tới địa hình nhưng nội thất Tacoma TRD Pro cũng khá hiện đại khi được trang bị ghế xe bọc da logo TRD. Vô-lăng 4 chấu kích thước lớn, thiết kế thể thao. Hệ thống giải trí đa thông tin có màn hình 7 inch trung tâm. Âm thanh JBL cao cấp tiêu chuẩn có sub riêng. Công nghệ an toàn trên mẫu siêu bán tải Toyota Tacoma TRD Pro này cũng thuộc hàng top phân khúc với gói Safety Sense P, gồm cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm trước (có phát hiện người đi bộ), cảnh báo làn đường hay ga tự động thích ứng... Tacoma TRD Pro được trang bị động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít, cho công suất 278 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 359 Nm tại 4.600 vòng/phút, kết hợp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Xe được trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình (Multi-Terrain Select) có khả năng thay đổi chế độ cài đặt theo từng loại đường... Toyota Tacoma cùng phân khúc Ford Ranger và là mẫu bán tải thay thế Hilux tại Bắc Mỹ từ năm 1995. Giá Toyota Tacoma TRD Pro 2018 khởi điểm tại Mỹ là hơn 41.500 USD (970 triệu đồng). Với các khoản thuế nhập khẩu 30%, thuế TTĐB 90% và các loại phí vận chuẩn, chi phí cho một chiếc về Việt Nam sẽ lên đến 2,95 tỷ đồng. Video: Cận cảnh bán tải Toyota Tacoma 2018 tại Việt Nam.