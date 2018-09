Cầm lái Yamaha NVX 155 mới giá 52,7 triệu tại VIệt Nam

Sau khoảng hơn một năm bán tại Việt Nam, mẫu xe ga Yamaha NVX 155 hiện có đến 6 phiên bản, trong đó một phiên bản tiêu chuẩn và 4 phiên bản ABS khác nhau về màu sắc. Yamaha NVX 2018 bản giới hạn mới nhất hiện nay vừa được ra mắt hồi tháng 5/2018, nhằm kỷ niệm 20 năm hãng xe máy Yamaha có mặt tại thị trường Việt. Về thiết kế, thay đổi duy nhất trên Yamaha NVX 155 2018 kỷ niệm 20 năm so với các phiên bản NVX khác chính là việc được trang bị bộ tem mới bắt mắt, với sự phối hợp của nhiều màu sắc: đen, trắng, đỏ, xanh, tím. Tem mới hiện diện ở mặt nạ của xe, hai yếm xe, hai bên hông xe và đuôi xe - khiến nó mang bộ mặt mới cá tính hơn. Phần đầu của chiếc xe được phối màu theo 3 tông trắng, đen và xanh da trời. Cách phối với các tông màu mới này mặc dù không mới nhưng lại có cảm giác khá lạ mắt trên dòng xe NVX 155, nhờ bộ tem kỷ niệm 20 năm của hãng xe máy Yamaha. Toàn bộ các đèn chiếu sáng của xe đều được đặt ở vị trí yếm trước và "vuốt" về phía trước, đem tới cảm giác thể thao cho NVX. Trong đó, cặp đèn pha kép của xe được thiết kế gợi nhớ về dòng xe phân khối lớn R25/R3 của chính Yamaha. Các đèn xi-nhan được tích hợp hai bên yếm xe một cách gọn gàng. Ở phía sau yếm, Yamaha đã bố trí cho NVX một hộc chứa đồ nhỏ có nắp đậy để có thể gắn thêm khẩu để xạc các thiết bị di động. Bên cạnh là ổ khóa thông minh với núm vặn kèm công tắc mở cốp và nắp bình xăng. Ở phía trên tay lái, điểm nhấn của NVX là bảng đồng hồ dạng màn hình LCD đơn sắc cùng một số đèn báo khác, bảng đồng hồ này cung cấp đầy đủ các thông tin vận hành quan trọng của chiếc xe. Thay vì chữ đen trên nền trắng như thường thấy, đồng hồ này phá cách với chữ trắng trên nền xanh. Các nút bấm thiết kế đơn giản, hợp lý. Yamaha NVX 155 cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, giúp người dùng có thể chạy xe mà chỉ cần cầm theo chìa khóa theo người. Ngoài ra, hệ thống Idingstop tự ngắt cũng được trang bị giúp tiết kiệm xăng và an toàn hơn tại các khu vực đèn báo hiệu và khi dừng xe quá lâu mà không phải tắt máy hoặc khởi động lại. NVX sở hữu bộ yên khá cao, lên tới 790 mm - nghĩa là còn lớn hơn chiếc R3 10 mm. Giống như những mẫu xe môtô thể thao, vị trí ngồi cho người ở phía sau của xe được đặt cao hơn hẳn so với người ngồi trước. Nằm ở bên dưới yên xe là một khoang để đồ có thể tích khá rộng, có thể chứa được một chiếc mũ bảo hiểm cả hàm, đồng thời vẫn còn chỗ chứa một số vật dụng cá nhân khác. Ở phía sau, Yamaha NVX sở hữu đèn hậu dạng LED và xi- nhan gắn với pát biển số cùng chắn bùn sau như nhiều dòng xe côn tay của Yamaha. Phần đuôi xe được thiết kế vuốt nhọn về phía sau, cùng với tem dán khiến nhiều người không khỏi liên tưởng tới Yamaha R1 hoặc R3. Chiếc xe sử dụng cấu hình bánh 14 inch ở cả phía trước và sau. Trong đó, bánh trước của xe sử dụng lốp có kích thước 110/80/14, đồng thời được lắp hệ thống phanh đĩa cỡ 230 inch có trang bị chống bó cứng ABS. Hệ thống phuộc trước của xe dạng nhún lò xo, phía sau là lò xo trụ dầu. Đáng tiếc bánh sau của xe chỉ sử dụng phanh tang trống, kèm theo lốp có kích thước lớn 140/70/17. Cặp mâm của Yamaha NVX 155 có thiết kế 3 cánh chữ Y khá giống những mẫu xe môtô phân khối lớn thể thao hiện nay, thiết kế này càng khiến chiếc xe trở nên mạnh mẽ hơn các đối thủ. Xe sở hữu khối động cơ Bluecore 155cc, 1 xi-lanh SOHC làm mát bằng chất lỏng với các công nghệ hiện đại như phun nhiên liệu điện tử, hệ thống điều khiển van biến thiên VVA, lòng xi-lanh bằng hợp kim DiASil. Động cơ cho công suất 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 6.250 vòng/phút. Yamaha NVX 155 sở hữu bình xăng dung tích 4,6 lít, trọng lượng ướt 116 kg cùng các kích thước D x R x C lần lượt là 1.990 x 700 x 1.125 mm. Trục cơ sở của xe dài 1.350 mm. Chính vì vậy, với những người có chiều cao trung bình, việc cầm lái chiếc xe tay ga thể thao này cũng không hề quá khó khăn - thậm chí còn dễ dàng điều khiển. Ngay khi cầm lái Yamaha NVX 155, chiếc xe cho khả năng tăng tốc khá ấn tượng. Với việc tích hợp thêm đồng hồ tua máy trên màn hình hiển thị trung tâm, người lái xe có thể dễ dàng nhận biết được ngưỡng làm việc của khối động cơ BlueCore trên xe. Đáng chú ý là việc được trang bị phuộc dầu mới phía sau, chiếc xe chạy khá ổn định ở dải tốc độ cao và đàm hơn khi qua những gờ giảm tốc hoặc vùng trũng. Một điểm mạnh của chiếc xe ga thể thao này chính là ở hệ thống chống bó cứng phanh ABS, nó hoạt động khá hiệu quả trong các trường hợp phanh gấp hoặc đường trơn trượt - thậm chí là ở dải tốc độ cao hơn 60km/h. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ khung thép nặng cũng là một nhược điểm của xe khi chở thêm người và lăn bánh trong thành phố. Theo nhiều người tiêu dùng đánh giá, Yamaha NVX 155 khiến họ hài lòng ngay lần đầu sử dụng bởi máy êm, bốc và thậm chí còn mạnh hơn cả đối thủ Honda PCX 150 mới tại Việt Nam. Dáng xe thể thao rất phù hợp với thanh niên thích sự cá tính và đặc biệt là nhiều tính năng hiện đại như; phanh ABS, khóa thông minh smartkey, Idingstop dừng cầm chừng... Chiếc xe tay ga thể thao này cũng khá phù hợp khi đi trong nội thành, điển hình như trường hợp tắc đường dài, xe phải dừng lại nhiều lần nhưng máy không hề bị nóng như các dòng xe ga khác. Về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, theo tính toàn của người sử dụng thì vào khoảng 45 - 47 km/lít, mức tiêu hao này không cao nhưng cũng không quá tiết kiệm. Tại thị trường Việt Nam, Yamaha NVX 155 sở hữu mức giá từ 46,2 triệu đồng. Phiên bản giới hạn kỷ niệm 20 năm trong bài viết này có mức giá niêm yết là 52,740 triệu đồng. Sở hữu nhiều công nghệ cùng với việc nâng cấp ngày càng hoàn thiện hơn, NVX 155 đang được xem là "hàng hot" trên thị trường xe ga hiện nay. Nó được xem là đối thủ khiến Honda PCX 150 vốn "khá bảo thủ" trong thiết kế phải dè chừng. Video: Yamaha NVX 155 kỷ niệm 20 năm (Nguồn: Yamaha Trung Tá).

